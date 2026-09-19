Loại quả xưa ít người biết, nay thành đặc sản tím lịm từ ngoài vỏ, bổ ra bên trong càng bất ngờ

Nhắc đến nhãn, nhiều người thường hình dung những chùm quả tròn với lớp vỏ vàng nâu. Thế nhưng, trên thị trường hiện có một giống nhãn chỉ nhìn qua đã dễ khiến người mua tò mò bởi màu sắc hoàn toàn khác biệt.

Đó là nhãn xuồng tím, giống nhãn có nguồn gốc từ nhãn xuồng vốn nổi tiếng ở miền Tây. Không chỉ quả, những bộ phận non của cây cũng mang sắc tím đặc trưng.

Khi chín, quả có kích thước tương đối lớn, khoảng 40 quả/kg. Lớp vỏ bên ngoài chuyển sang màu tím rõ rệt nhưng khi bóc ra, phần cùi bên trong lại có màu vàng.

Cơm nhãn dày, hạt nhỏ, có độ ráo nhưng vẫn mọng nước. Vị ngọt khá đậm, thơm nhẹ, có thể ăn trực tiếp hoặc sử dụng để nấu chè, ngâm đường và chế biến một số món tráng miệng.

Lớp vỏ bên ngoài màu tím rõ rệt nhưng khi bóc ra, phần cùi bên trong lại có màu vàng - Ảnh minh hoạ

Giá tới 130.000 đồng/kg, nguồn cung chưa nhiều

Theo những người bán trái cây, nhãn xuồng tím hiện chưa được trồng phổ biến trên diện tích lớn nên lượng hàng trên thị trường còn hạn chế.

Màu tím khác lạ cũng trở thành yếu tố khiến loại quả này nổi bật khi xuất hiện tại các cửa hàng hay trên chợ mạng. Không ít khách ban đầu mua vì tò mò, sau đó tiếp tục tìm mua vì thích phần cùi dày và vị ngọt.

Hiện nhãn xuồng tím được bán với giá dao động từ 80.000 đến 130.000 đồng/kg tùy theo thời điểm và chất lượng quả. Mức giá có thể cao hơn một số loại nhãn thông thường, đặc biệt khi nguồn cung từ nhà vườn không nhiều.

Một số người bán phải lấy hàng trực tiếp từ các nhà vườn miền Tây. Khi chọn mua, khách thường ưu tiên những chùm có màu tím rõ, quả tương đối đồng đều, vỏ căng và không bị dập.

Nhãn xuồng tím được biết đến từ những cây nhãn xuồng có đặc điểm màu sắc khác biệt được phát hiện tại Vĩnh Long. Sau quá trình chọn lọc và nhân giống, loại nhãn này dần được đưa vào trồng và xuất hiện nhiều hơn trên thị trường.

Loại nhãn này nổi bật với lớp vỏ tím tự nhiên, trong khi bên trong là phần cùi vàng dày, hạt nhỏ và vị ngọt đậm - Ảnh minh hoạ

Cây giống cũng được rao bán trên chợ mạng

Không chỉ quả tươi, cây giống nhãn xuồng tím hiện cũng được nhiều nhà vườn và người bán đưa lên chợ mạng.

Giống cây này phù hợp với khí hậu nhiệt đới, ưa nắng và cần khu vực trồng thông thoáng. Cây được đánh giá có khả năng thích nghi với một số vùng đất nhiễm mặn hoặc phèn nhẹ nếu được chăm sóc phù hợp.

Một đặc điểm đáng chú ý là nhãn xuồng tím có khả năng ra quả tự nhiên mà không nhất thiết phải áp dụng biện pháp kích thích ra hoa như một số giống nhãn khác. Trong điều kiện thích hợp, cây có thể cho quả vào nhiều thời điểm trong năm.

Cây giống thường được nhân bằng phương pháp ghép. Tùy kích thước và nơi bán, giá có sự chênh lệch đáng kể. Một số cây cao khoảng 80-90 cm được rao khoảng 120.000 đồng/cây, trong khi cây nhỏ hơn có nơi bán khoảng 50.000 đồng.

Từ một giống nhãn gây tò mò bởi màu sắc khác thường, nhãn xuồng tím đang dần được người tiêu dùng biết tới nhờ sự kết hợp giữa lớp vỏ tím, cùi vàng dày và vị ngọt đậm.