Hàng nghìn bệnh nhi với những phần quà ở Hội chợ Trung thu yêu thương

Múa lân dịp Trung thu phục vụ các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các gian hàng đồ chơi tặng miễn phí cho các bệnh nhi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Gian hàng đèn trung thu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tham gia hội chợ, các bạn nhỏ được nhận rất nhiều phần quà Trung thu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với các em nhỏ đang phải điều trị dài ngày, những phút giây được vui chơi, được nhận quà và được hòa mình vào không khí lễ hội có ý nghĩa đặc biệt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để chương trình "Trung thu yêu thương 2026" được triển khai rộng khắp, Bệnh viện Nhi Trung ương đã kết nối với hơn 70 đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhà tài trợ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nguồn lực với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng được huy động để tổ chức các hoạt động vui chơi, trao quà và tạo không gian Trung thu cho bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các bọn nhỏ chơi trò chơi câu cá. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trẻ nhỏ với nhiều hoạt động vui chơi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các em nhỏ tại khu vực tô tượng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Em nhỏ chăm chú tô tượng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Gia đình một bệnh nhi chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những hoạt động như Trung thu yêu thương là sự đồng hành giữa bệnh viện với các đơn vị, nhà hảo tâm và cộng đồng nhằm chăm lo toàn diện hơn cho bệnh nhi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhiều phần quà được các phụ huynh lấy cho bệnh nhi. (Ảnh: PV/Vietnam+)