Rộn ràng ngày hội Trung thu tại Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

Chương trình diễn ra sôi động với nhiều tiết mục âm nhạc, hoạt động vui chơi, trải nghiệm, thu hút hàng trăm em nhỏ cùng các gia đình cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động cơ quan.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Hùng

Tham dự chương trình có Thành uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi; đại diện Đảng ủy, Hội đồng Biên tập, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, Ban Chấp hành Công đoàn, các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn và Đoàn Thanh niên.

Về phía đại biểu khách mời có: Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh Nguyễn Hưng Quốc; Trưởng vùng kinh doanh Chi nhánh Bắc Bộ, Công ty cổ phần Daesang Đức Việt Tạ Văn Trung; Trưởng phòng Truyền thông, Nhà xuất bản Kim Đồng Phùng Hà cùng đại diện các đơn vị đồng hành, tài trợ chương trình như: Công ty Cổ phần bánh kẹo Bảo Minh, UBND phường Xuân Đỉnh, NXB Kim Đồng, NXB Manga Teen, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk; Công ty Cổ phần Daesang Đức Việt.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi phát biểu tại chương trình. Ảnh: Phạm Hùng

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh, Trung thu là Tết đoàn viên, là dịp để các thành viên trong gia đình thêm gắn bó, yêu thương và sẻ chia, đặc biệt là dành cho các em nhỏ.

“Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước. Quan tâm, chăm lo cho các em cũng chính là góp phần xây đắp, bồi dưỡng thế hệ tương lai của đất nước. Tôi rất vui khi được chứng kiến các em thiếu nhi tự tin, năng động thể hiện qua những tiết mục ca múa tại chương trình. Nhân dịp Tết Trung thu, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và lãnh đạo cơ quan, tôi chúc các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học tập tốt và đạt nhiều thành tích trong năm học mới”, đồng chí Nguyễn Thành Lợi chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi trao phần quà Trung thu đến các cháu thiếu nhi. Ảnh: Phạm Hùng

Một tiết mục xiếc thú tại chương trình. Ảnh: Mộc Miên

Các em nhỏ chăm chú theo dõi chương trình. Ảnh: Mộc Miên

Tại đêm hội, các em nhỏ được hòa mình vào không gian nghệ thuật sôi động với sự tham gia của CLB Nghệ thuật Thiên thần nhỏ, CLB Huyền Trang, CLB Nghệ thuật Tuổi Hồng, CLB Ngôi sao Hướng dương. Những tiết mục ca múa, biểu diễn xiếc, hoạt náo cùng các trò chơi tương tác như “Đố vui có thưởng”, “Vũ điệu hóa đá”, “Truyền bóng âm nhạc” tạo nên bầu không khí vui tươi, náo nhiệt.

Không chỉ thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, các em còn được trực tiếp tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như: Chụp ảnh, nặn tò he, xin chữ, vẽ mặt nạ giấy bồi, quay ô may mắn, mua nước gây quỹ thiện nguyện; xem biểu diễn xiếc, múa lân - sư - rồng và cùng nhau phá cỗ Trung thu.

Các em nhỏ hào hứng với trải nghiệm nặn tò hè. Ảnh: Mộc Miên

Khoảnh khắc hai em nhỏ chụp hình kỷ niệm tại chương trình. Ảnh: Mộc Miên

Những hoạt động trải nghiệm giúp các em không chỉ vui chơi mà còn có cơ hội khám phá, tự tay tạo nên những món đồ chơi, sản phẩm mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống.

Hai em nhỏ An Vy và An My cùng bố mẹ tô màu mặt nạ Trung thu. Ảnh: Mộc Miên

Em Nguyễn An My chia sẻ: “Được tham gia chương trình "Đêm hội Trăng rằm", chúng con rất vui. Chúng con thích nhất là được tự tay vẽ mặt nạ và tham gia các hoạt động vui chơi cùng các bạn”.

Các em nhỏ tham gia hoạt động xin chữ được tổ chức tại chương trình. Ảnh: Mộc Miên

Em Nguyễn Anh Tuấn cũng bày tỏ niềm vui khi được tham gia chương trình, đặc biệt ấn tượng với hoạt động xin chữ. “Con thấy rất vui và thích hoạt động xin chữ vì vừa được trải nghiệm, vừa biết thêm một nét đẹp văn hóa truyền thống”, em Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Hai bố con anh Đào Minh Quang tham gia hoạt động Tết Trung thu do Công đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình tổ chức. Ảnh: Mộc Miên

Anh Đào Minh Quang, phụ huynh bé Đào Thục Anh chia sẻ: Chương trình Tết Trung thu được Công đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức đã tạo nên một nét đẹp, một sinh hoạt văn hóa bổ ích đối với các đoàn viên công đoàn, đặc biệt là đối với những gia đình có các cháu nhỏ. Việc tham gia các hoạt động này không chỉ tạo không khí vui tươi, gắn kết mà còn giúp tổ chức công đoàn quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống tinh thần của cán bộ, đoàn viên và con em trong cơ quan.

Các hoạt động thu hút em nhỏ tham gia trải nghiệm. Ảnh: Mộc Miên

Từ sân khấu nghệ thuật rộn ràng đến những góc trải nghiệm giàu màu sắc, những món quà được trao tận tay, “Đêm hội Trăng rằm 2026” đã tạo nên một không gian Trung thu gần gũi, nơi các em nhỏ được vui chơi, khám phá và cùng gia đình lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ, hứa hẹn một mùa trăng trọn vẹn niềm vui, sự sẻ chia và yêu thương.

Trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn Cơ quan tổ chức cuộc thi "Mâm cỗ sáng tạo", trong đó Công đoàn bộ phận Văn phòng giành giải Nhất.