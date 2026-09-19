Bắc Quang tổ chức Hội thi cốm – tinh hoa từ cây lúa mở rộng năm 2026

Lãnh đạo xã Bắc Quang trao giải Nhất cho đội thi Sắc Thu Hương Cốm.

Hội thi năm nay có 18 đội tham gia, gồm 15 đội đến từ các thôn trên địa bàn xã, 2 đội đến từ xã Hùng An, xã Đồng Tâm và 1 đội của hợp tác xã cốm tươi Thơm Thương. Cùng với đó, có 19 đội đăng ký gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản, đặc sản và nét văn hóa đặc trưng của các địa phương.

Các đội tranh tài ở 3 phần thi: Giã cốm truyền thống; gói bánh chưng cốm và trang trí mâm cốm. Từ những hạt lúa mới, bằng sự khéo léo và kinh nghiệm được trao truyền qua nhiều thế hệ, các đội đã tạo nên những mẻ cốm thơm, những sản phẩm đẹp mắt, mang đậm dấu ấn văn hóa và ẩm thực địa phương. Hội thi là dịp để các đội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời tôn vinh giá trị của hạt lúa và nghề làm cốm truyền thống.

Phần thi trang trí mâm cốm.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao 11 giải cho các đội có thành tích xuất sắc. Giải Nhất thuộc về Đội thi Sắc Thu Hương Cốm, xã Hùng An; 2 giải Nhì thuộc về Đội thi Cốm Xanh Mộc, thôn Minh Thành và Đội thi Hương cốm, thôn Thượng Mỹ, xã Bắc Quang. 3 giải Ba được trao cho các đội Cốm ngon - tình đoàn kết, thôn Đoàn Kết; Cốm hương lúa làng Chòong, thôn Minh Tâm và Sắc Cốm Đồng Tâm, xã Đồng Tâm. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 5 giải Khuyến khích cho các đội Thanh Bình, Tân Cương, Quang Minh, Minh Tiến và Hoàng Văn Thụ.