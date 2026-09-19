Hải Phòng: Du khách chen chân chi tiền triệu mua thịt Trâu chọi Đồ Sơn lấy may

Hải Phòng

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực bán thịt Trâu chọi năm nay tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo người dân và du khách thập phương. Giá thịt được niêm yết công khai với sự giám sát của Ban tổ chức lễ hội chọi Trâu Đồ Sơn.

Thịt Trâu chọi được niêm yết công khai.

​Ngay sau khi các trận đấu khốc liệt khép lại, những "ông trâu" không giành quyền đi tiếp nhanh chóng được đưa vào khu vực giết mổ để phục vụ nhu cầu mua thịt trâu lấy may.

Tại khu vực bán thịt Trâu chọi, gía thịt của trâu thua trận số 1 được bán với giá 5 triệu đồng/kg. Trong khi đó, trâu thua trận số 2 có giá "mềm" hơn ở mức 4 triệu đồng/kg. Càng về trưa, giá trâu chọi giảm dần về mức 2,5 triệu đồng/kg. Mức giá đắt đỏ này phản ánh đúng sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của đặc sản chọi trâu Đồ Sơn. Bởi tâm lý mua bằng được thịt Trâu chọi của người dân và du khách với mong muốn rước về tài lộc và bình an.

Thịt Trâu chọi thu hút người dân và du khách chen chân mua.

​Vừa nhanh tay chọn cho mình một phần thịt tươi ngon như ý, anh Nguyễn Văn Hùng - một du khách đến từ Hà Nội, hào hứng chia sẻ: "Năm nào tôi cũng đi xem chọi Trâu Đồ Sơn và mua thịt trâu chọi. Đối với tôi, thịt Trâu chọi không đơn thuần là món đặc sản mà còn mang lại may mắn cho tôi và gia đình. Dù giá thành cao gấp nhiều lần thịt trâu thường, nhưng việc mua được đúng thịt trâu vừa thi đấu trong lễ hội khiến tôi rất hoan hỷ và tin tưởng vào một năm mới làm ăn hanh thông."

Lực lượng Quản lý thị trường đã có mặt túc trực liên tục tại khu vực bán thịt Trâu chọi.

​Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và giữ gìn uy tín cho lễ hội, lực lượng Quản lý thị trường đã có mặt túc trực liên tục tại khu vực bán thịt Trâu chọi. Các cán bộ chức năng tiến hành kiểm tra chặt chẽ việc niêm yết giá công khai, sát sao quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời ngăn chặn triệt để tình trạng trà trộn thịt trâu thường vào bán cùng trâu chọi chính gốc. Sự can thiệp kịp thời này giúp du khách an tâm tuyệt đối khi xuống tiền mua các phần thịt chất lượng.

​Càng về trưa, dòng người đổ về khu vực bán thịt trâu chọi ngày một đông đúc sau khi các cặp đấu tiếp theo kết thúc, tạo nên một không khí vô cùng náo nhiệt và sôi động tại mùa lễ hội năm nay.