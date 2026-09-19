Khai mạc Không gian ẩm thực và Lễ hội bia năm 2026

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trao chứng nhận cho nhà tài trợ vàng tại không gian ẩm thực và Lễ hội bia năm 2026.

Chương trình diễn ra từ ngày 18 đến 24-9, với 30 gian hàng ẩm thực và sản phẩm bia Việt Hà, giới thiệu các món ăn, sản phẩm đặc trưng của Tuyên Quang và các tỉnh, thành phố, phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động được tổ chức như biểu diễn văn nghệ, DJ và trình diễn pha chế, cocktail của nghệ nhân bartender.

Không gian ẩm thực thu hút người dân, du khách đến tham quan, thưởng thức.

Không gian ẩm thực và Lễ hội bia năm 2026 góp phần đa dạng hóa các sản phẩm văn hóa, ẩm thực, giải trí phục vụ du khách trong dịp Lễ hội Thành Tuyên, đồng thời quảng bá các sản phẩm đặc trưng và hình ảnh du lịch Tuyên Quang.