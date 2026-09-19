Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tổ chức Trung thu, trao quà tặng trẻ em vùng biên

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, xã Ia Lốp và các đại biểu tham dự chương trình.

Sau phần giao lưu văn nghệ, biểu diễn võ thuật, múa lân, rước đèn ông sao, phá cỗ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 10 mô hình sinh kế, kinh phí xây dựng 1 căn nhà Mái ấm biên cương, 10 chiếc xe đạp, 10 suất học bổng, 890 phần quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, học giỏi, các hộ dân nghèo.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao quà, phá cỗ cùng trẻ em vùng biên Ia Lốp.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao quà tặng các em nhỏ.

Những phần quà được bộ đội trao tận tay các em nhỏ.

Phần múa lân nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các em nhỏ.

Các đại biểu dự đêm hội.

Các em nhỏ được bộ đội hướng dẫn tập đi xe đạp.

Rộn ràng vui Tết Trung thu.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao Thư khen cho các cháu học sinh trong chương trình "Nâng bước em đến trường" có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Đây là những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sân chơi bổ ích động viên, khích lệ các cháu tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội.

Tại đêm hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã trao 10 suất học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao kinh phí xây nhà trị giá 100 triệu đồng tặng một hộ dân trên địa bàn xã Ia Lốp.