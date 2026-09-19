Đặc sắc Lễ khai mạc ASIAD 20

Lễ khai mạc bắt đầu lúc 16h00 (giờ Việt Nam) với chủ đề “Trái tim chung nhịp đập”, nằm trong ý tưởng tổng thể “Nhịp tim Aichi - Nagoya”. Hình ảnh trái tim được lựa chọn như sợi dây kết nối các vận động viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng chia sẻ niềm đam mê thể thao và tinh thần đoàn kết.

Đoàn Việt Nam trước buổi lễ khai mạc ASIAD 20. Video: Tam Ninh.

Trước khi các nghi thức chính thức diễn ra, khán giả tại sân vận động Paloma Mizuho được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc Nhật Bản, trong đó có phần trình diễn của nghệ sĩ violin Taro Hakase cùng vũ đoàn. Các tiết mục âm nhạc, võ thuật dân gian và văn hóa truyền thống Aichi-Nagoya tạo nên không khí sôi động cho ngày hội thể thao lớn nhất châu lục.

Nghi thức lấy lửa thắp đuốc tại ASIAD 20. Ảnh: AG2026.

Các vận động viên lần lượt rước đuốc Ảnh: AG2026.

Một trong những điểm nhấn trước lễ khai mạc là màn trình diễn của đội bay Blue Impulse thuộc Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản. Các máy bay thực hiện chuyến bay đặc biệt qua bầu trời tỉnh Aichi, tạo hình trái tim khổng lồ bằng khói màu, truyền tải thông điệp chào mừng ASIAD 20.

Tiết mục chào mừng ấn tượng với sự trình diễn của nhạc sĩ Taro Hakase (58 tuổi), chuyên gia về vĩ cầm, cùng với vũ đoàn biểu diễn mang đậm bản sắc Nhật Bản. Ảnh: Tam Ninh.

Không khí lễ khai mạc tiếp tục được hâm nóng với màn diễu hành của các đoàn thể thao. Đoàn Trung Quốc xuất hiện với 803 vận động viên, trong khi chủ nhà Nhật Bản có 919 vận động viên, số lượng đông nhất của đoàn thể thao nước này tại một kỳ ASIAD. Các đoàn Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Iran và nhiều đoàn thể thao khác lần lượt tiến vào sân vận động Paloma Mizuho.

Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành lúc 16h52. Vận động viên bóng chuyền Lê Thanh Thúy và cầu thủ Đinh Quang Kiệt vinh dự cầm cờ dẫn đầu đoàn. Tại ASIAD 20, Việt Nam có 396 vận động viên tham dự.

Đoàn Việt Nam diễu hành tại buổi lễ. Ảnh: Vietcontent

Quốc kỳ Việt Nam được rước bởi hai vận động viên là Lê Thanh Thúy (bóng chuyền nữ) và trung vệ Đinh Quang Kiệt (bóng đá nam). Ảnh: T.L.

Sau phần diễu hành, lễ khai mạc chuyển sang các nghi thức chính thức. Lãnh đạo tỉnh Aichi Hideaki Omura và Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA) Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani phát biểu tại buổi lễ. Tiếp đó, Nhật hoàng Naruhito tuyên bố khai mạc ASIAD 20. Lá cờ Hội đồng Olympic châu Á được kéo lên, trong khi đại diện các vận động viên và trọng tài thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Các đoàn thể thao diễu hành tại buổi lễ.

Phần chương trình nghệ thuật tiếp tục khắc họa hình ảnh Aichi-Nagoya từ truyền thống đến hiện đại. Tiết mục “Nhịp đập truyền thống” sử dụng tiếng trống Nhật Bản, tiếng hô lễ hội và những vũ điệu dân gian để tái hiện bản sắc địa phương. Khoảng 90 diễn viên tham gia tiết mục, với nhịp trống được ví như nhịp tim, từ những âm thanh riêng lẻ hòa thành một nhịp chung, tượng trưng cho sự kết nối giữa các dân tộc châu Á.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật mang đậm nét truyền thống của nước chủ nhà và địa phương đăng cai. Ảnh: Quốc Việt.

Một tiết mục khác tái hiện Aichi-Nagoya như trung tâm công nghiệp và chế tạo của Nhật Bản. Những chuyển động cơ học, ánh sáng hiện đại cùng đội hình biểu diễn gợi liên tưởng đến dây chuyền sản xuất, ô tô và công nghệ robot. Thông điệp của chương trình nhấn mạnh con người vẫn giữ vị trí trung tâm, đồng thời hướng tới sự hài hòa giữa con người và công nghệ.

Hành trình rước đuốc ASIAD 20 cũng được thực hiện tại sân vận động Paloma Mizuho, trong khi linh vật của Đại hội chính thức xuất hiện, khép lại những nghi thức quan trọng của lễ khai mạc.

ASIAD 20 đánh dấu lần thứ ba Nhật Bản đăng cai Đại hội Thể thao châu Á, sau Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994. Đại hội năm nay quy tụ các vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 43 môn thể thao, 71 phân môn với 469 nội dung. Theo VietNamNet, ASIAD 20 có hơn 11.000 vận động viên tham dự và diễn ra đến ngày 4/10.

Không chỉ diễn ra tại sân vận động Paloma Mizuho, không khí ASIAD còn lan tỏa ra trung tâm Nagoya với nhiều hoạt động văn hóa, âm nhạc và ẩm thực, tạo không gian giao lưu giữa người dân địa phương, du khách và các đoàn thể thao trong suốt thời gian Đại hội.

Với sự kết hợp giữa nghi thức thể thao, văn hóa truyền thống và hình ảnh một Aichi-Nagoya hiện đại, Lễ khai mạc ASIAD 20 đã mở đầu cho 16 ngày tranh tài của thể thao châu Á, đồng thời giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa, con người và công nghệ của địa phương đăng cai.

Ngọn đuốc ASIAD 20 được thắp bởi một gia đình: hai cha con Shigenobu Murofushi và Koji Murofushi, hai thế hệ huyền thoại ném búa Nhật Bản. Ảnh: Vietcontent

Một số hình ảnh tại buổi lễ. Ảnh: Quốc Việt.