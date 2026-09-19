Kín chỗ khách sạn view chuồng lợn ở Trung Quốc

Phòng 2 người với view chuồng lợi tại trang trại. Ảnh: QQ.

Trang trại quốc tế Lợn Gấu Trúc Hai Đầu Đen ở thành phố Kim Hoa (tỉnh Chiết Giang) đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc khi mở bán phòng nghỉ nằm cạnh chuồng lợn. Để nghỉ một đêm, mức giá phải trả là 8.888 NDT (khoảng 34 triệu đồng).

Căn phòng và chuồng lợn ngăn cách nhau bằng một tấm kính. Từ bất kỳ vị trí nào trong phòng cũng có thể ngắm trực tiếp những con lợn giống lưỡng đầu ô (có đầu và đuôi màu đen) thượng hạng đang thong dong đi lại hoặc nằm ngủ trong chuồng.

Trang trại có tổng cộng 2 phòng, gồm phòng gia đình và dành cho 2 người. Chuồng được trang bị hệ thống thông gió, cách âm và tự xử lý chất thải của lợn để hạn chế mùi và tiếng ồn. Giường, chăn, gối đều có hình lợn. Các tiện nghi khác như tivi, bàn ghế, nhà vệ sinh... vẫn đầy đủ như các khách sạn khác.

Phòng gia đình nằm cạnh chuồng lợn. Ảnh: 163.

Theo Gao Liqing, CEO trang trại, mức giá 8.888 NDT áp dụng cho combo một đêm lưu trú và vé vào cửa tham quan trang trại không giới hạn trong một năm. Khi trả phòng, du khách sẽ được tặng một con lợn nặng 50 kg, trị giá 6.888 NDT (khoảng 26,7 triệu đồng). Những du khách không mua combo này vẫn có thể tham quan trang trại và đứng bên ngoài quan sát căn phòng.

Thời điểm này, du khách không thể đặt được phòng, bởi combo đã bán hết từ tháng 5/2025, phòng view chuồng lợn kín trong nhiều năm tới. Hàng chục nghìn suất thành viên thường niên cũng được mua trong chớp mắt.

Trước đây, nghề nuôi lợn vất vả nhưng lợi nhuận thấp. Tuy nhiên, bằng cách áp dụng chiến lược tiếp thị "nghỉ một đêm được tặng một con lợn", trang trại đã trở thành điểm thu hút khách du lịch.

Vị CEO cho biết trang trại muốn xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp, giúp du khách hiểu hơn về quy trình chăn nuôi lợn giống thượng hạng và khuyến khích tiêu thụ sản phẩm từ giống lợn này.

Giống lợn lưỡng đầu ô, hay còn gọi lợn Kim Hoa, được xem là thượng hạng ở Trung Quốc. Ảnh: 163.

Hiện trang trại đã đón hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan kể từ khi cung cấp dịch vụ phòng nghỉ view chuồng lợn, thu hút gần 350.000 lượt khách đến 9 ngôi làng xung quanh, tạo ra hơn 500 việc làm cho người dân địa phương và giúp họ tăng thu nhập gần 100 triệu NDT.

Dịch vụ lưu trú view chuồng lợn hiện vẫn nhận nhiều phản ứng trái chiều bởi trải nghiệm kỳ quặc. Dù trừ đi số tiền tương ứng với con lợn được tặng, chi phí thực tế hơn 2.000 NDT cho một đêm nghỉ vẫn khá cao so với chất lượng phòng. Ở chiều ngược lại, một số người cho rằng đây là trải nghiệm mới lạ sau khi đã quen với các điểm đến biển, núi.

Phía trang trại xác định rằng phòng nghỉ hướng đến nhóm khách sẵn sàng chi tiền cho trải nghiệm khác biệt, thay vì phục vụ số đông.