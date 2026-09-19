Rộn ràng Tết Trung thu trong trường học miền núi ở An Giang

Học sinh cùng trải nghiệm làm lồng đèn tại Chương trình "Trung thu cho em".

Ngày 19/9, tại Trường THCS Ô Lâm (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang), Nhóm tình nguyện Nụ Cười (TPHCM) phối hợp cùng Công ty TNHH Hỗ trợ Giáo dục Nebula và Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức Chương trình "Trung thu cho em" trong không khí rộn ràng mang lại niềm vui ấm áp cho đông đảo học sinh Khmer địa phương.

Tại chương trình, hàng loạt hoạt động trải nghiệm bổ ích đã diễn ra rất náo nhiệt. Học sinh Trường THCS Ô Lâm được hòa mình vào hoạt động triển lãm nghề nghiệp kết hợp trò chơi định hướng thuộc các gian hàng như: cơ khí, xây dựng, vận tải, y - dược, thiết kế mỹ thuật và thời trang.

Học sinh tham quan gian hàng Thiết kế thời trang tại Chương trình.

Thông qua sân chơi, Ban tổ chức đã trao tặng 344 phần quà hướng nghiệp và trải nghiệm cho các em.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức sân chơi Trung thu rực rỡ sắc màu, gắn liền với nét văn hóa địa phương dành cho 734 học sinh Tiểu học và THCS trên địa bàn. Các em được tham gia làm lồng đèn, tô mặt nạ giấy, cùng các trò chơi dân gian rộn rã tiếng cười như: ném trái trám, kéo co, bịt mắt đập niêu. Mỗi học sinh tham dự đều nhận được quà bánh Trung thu, lồng đèn nến và thưởng thức bánh cốm dẹp truyền thống.

Đặc biệt, với mục tiêu bổ sung nguồn học liệu lâu dài, Chương trình đã trao tặng 5 kệ sách cùng nhiều đầu sách phù hợp để xây dựng không gian đọc cho thư viện Trường THCS Ô Lâm. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, góp phần phát triển văn hóa đọc và tạo tiền đề cho các chuỗi hoạt động đồng hành tiếp theo tại địa phương.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 83 triệu đồng.

Học sinh hào hứng tham gia trò chơi kéo co.

Xúc động trước những tình cảm mà Chương trình hướng về học sinh vùng xa, cô Trần Thị Bích Thục, Hiệu trưởng Trường THCS Ô Lâm, chia sẻ: “Chương trình không chỉ mang đến cho các em học sinh Khmer một Tết Trung thu ấm áp, trọn vẹn mà còn có ý nghĩa giáo dục rất lớn. Những trải nghiệm gian hàng hướng nghiệp cùng các tủ sách thư viện mới sẽ là nguồn động viên vô cùng quý giá, giúp các em thêm nghị lực vững bước trên con đường học tập".

Chương trình "Trung Thu cho em" khép lại trong niềm hân hoan với những kỷ niệm đẹp và thắp sáng nụ cười cho trẻ em vùng dân tộc, miền núi An Giang.

Em Phum Bun Tha (học sinh khối lớp 8) hào hứng bày tỏ: “Hôm nay em rất vui vì lần đầu tiên được tham gia các gian hàng nghề nghiệp, lại còn được tự tay tô mặt nạ và nhận lồng đèn Trung thu. Em cảm ơn các anh chị tình nguyện viên rất nhiều vì đã mang đến cho chúng em một ngày vui đáng nhớ".