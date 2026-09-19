Rosé (BlackPink) bị chê

Yonhap đưa tin Rosé phát hành đĩa đơn mới New Trick vào ngày 18/9. Theo The Black Label, ca khúc garage-punk giàu năng lượng truyền tải thông điệp về việc vượt qua những khó khăn và bước tiếp với “chiêu mới” của riêng mình.

Đồng sản xuất ca khúc mới đều là những gương mặt quen thuộc - Amy Allen, từng tham gia thực hiện bản hit đình đám APT. của Rosé, và Andrew Wells, hợp tác với nữ ca sĩ trong ca khúc Stay a Little Longer.

MV New Trick đánh dấu sự hợp tác với Apple, nhân dịp ra mắt iPhone 18. MV do Dave Meyers đạo diễn. Đây là người từng làm việc với các siêu sao quốc tế như Taylor Swift, Kendrick Lamar và Ariana Grande...

Rosé tái xuất đường đua âm nhạc với New Trick. Ảnh: Kenneth Cappello.

Rosé lại thất tình nhưng lạc quan hơn

Chỉ sau khoảng 18 giờ, MV vượt 10 triệu lượt xem trên YouTube và tiếp tục tăng nhanh, cho thấy sức hút mạnh mẽ của giọng ca chính BlackPink.

Về cấu trúc, New Trick không phải sản phẩm quá phức tạp. Sau những câu hát về thất tình và tổn thương, Rosé chuyển sang trạng thái chủ động vì đã tìm ra "chiêu mới" để đối diện với chuyện tình cảm. Đây là điểm khiến bài hát dễ tiếp cận ngay từ lần nghe đầu tiên.

The Bias List đánh giá cao hướng đi này, cho rằng chất giọng Rosé phù hợp với những ca khúc giàu năng lượng hơn, đặc biệt ấn tượng với phần điệp khúc có khả năng tạo cảm giác "muốn hát theo".

Tuy nhiên, trang này nhận xét New Trick sử dụng chất liệu pop-rock quen thuộc, chưa tạo được dấu ấn độc đáo như APT..

Stereogum khen New Trick là ca khúc bubblegum synth-punk (kết hợp giữa pop vui tươi, giai điệu đơn giản với punk mang năng lượng mạnh, nhanh, có phần nổi loạn và sử dụng âm thanh synthesizer/điện tử làm chất liệu nổi bật) bắt tai, với hàng loạt hook liên tiếp.

"Tôi thực sự không thể nhận ra cá tính solo nhất quán nào ở Rosé, nhưng APT. nổi bật nhờ nguồn năng lượng new-wave (làn sóng mới) phấn khích. New Trick cũng có phần nào tinh thần đó. Rõ ràng Rosé đang cố gắng đón theo làn sóng của Olivia Rodrigo, nhưng tôi hoàn toàn không khó chịu về điều đó. Mọi người nên làm điều đó", cây bút Tom Breihan bình luận.

Rosé từng khai thác khá sâu hình ảnh cô gái tổn thương, cô đơn và dễ tổn thương trong những ca khúc solo trước đây, rõ ràng nhất trong album Rosie. Với New Trick, cô vẫn bắt đầu từ thất tình nhưng không mắc kẹt trong nỗi buồn.

Nữ ca sĩ sinh năm 1997 chia sẻ trên Vogue ca khúc mới được viết vào thời điểm cô nhận ra mình không còn muốn tiếp tục viết những bài hát buồn. Cô gọi đây là một trong những ca khúc "dễ thương" nhất từng thực hiện cùng Amy Allen.

Phản ứng trái chiều

MV do Dave Meyers đạo diễn tiếp tục đẩy mạnh tinh thần đó. Rosé xuất hiện trong không gian mang hơi hướm phim tuổi mới lớn đầu những năm 2000, từ sân trượt ván, ô tô cổ đến những cảnh trình diễn cùng ban nhạc. Toàn bộ MV được quay bằng iPhone 18 Pro trong chiến dịch Shot on iPhone của Apple.

Hình ảnh vì thế có tính quảng bá thương hiệu khá rõ, nhưng không hoàn toàn lấn át âm nhạc. Dave Meyers sử dụng chuyển động máy nhanh, màu sắc tươi sáng và những cảnh trình diễn ngoài trời để tạo cảm giác phóng khoáng, trẻ trung. Hypebeast nhận xét MV kết hợp thẩm mỹ coming-of-age (tuổi mới lớn) đầu những năm 2000 với năng lượng pop-punk hiện đại, ăn khớp với sự chuyển mình trong âm nhạc của Rosé.

Rosé bị cho là bắt chước Olivia Rodrigo

Về phản ứng của khán giả, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự yêu thích giai điệu và tính thẩm mỹ của bài hát, đồng thời cho rằng Rosé đã tìm thấy phong cách âm nhạc của riêng mình.

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả chê New Trick nhàm chán, thiếu tính độc đáo và "bắt chước" Olivia Rodrigo. Phần thể hiện của Rosé cũng được cho là đôi lúc chưa đủ dữ dội để hoàn toàn thuyết phục với ca khúc thiên về punk-rock. Tuổi tác của Rosé cũng bị cho là vấn đề.

Cư dân mạng bình luận: "Cô ấy thực sự nhàm chán. Tôi nói vậy không phải vì ghét bỏ gì cô ấy, mà bởi gần như tất cả sản phẩm âm nhạc cô ấy phát hành đều là những thứ chúng ta từng nghe từ nghệ sĩ khác trước đó. Cô ấy hoàn toàn không có bản sắc", "Cố gắng trở thành Olivia Rodrigo", "Bản sao chép và dán nguyên văn từ Olivia Rodrigo", "Cô ấy đã 30 tuổi rồi, tại sao vẫn làm MV như thể cô ấy là học sinh trung học vậy?"...

Sau 24 giờ phát hành, New Trick của Rosé ghi nhận một số thành tích đáng chú ý trên các nền tảng nhạc số:

1,5 triệu lượt xem YouTube sau 24 giờ, theo số liệu theo dõi của cộng đồng người hâm mộ. Dữ liệu Kworb cũng ghi nhận MV đứng đầu danh sách video âm nhạc được xem nhiều nhất trong 24 giờ, với hơn 11 triệu lượt xem.

No.1 iTunes Worldwide trong ngày phát hành 18/9. Ca khúc đồng thời đứng đầu iTunes tại 26 quốc gia/vùng lãnh thổ, theo thống kê được cộng đồng theo dõi bảng xếp hạng cập nhật sau 24 giờ. Dữ liệu lưu trữ của Kworb xác nhận New Trick dẫn đầu bảng iTunes toàn cầu ngày 18/9, với vị trí No.1 tại nhiều thị trường.