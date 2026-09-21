BTS trở lại iHeartRadio Music Festival sau 6 năm, khép lại lễ hội bằng màn trình diễn mãn nhãn

Ngày 18/9 (giờ địa phương), BTS xuất hiện tại iHeartRadio Music Festival 2026 diễn ra ở T-Mobile Arena, Las Vegas, Mỹ. Sau khoảng 6 năm kể từ lần tham dự trước, nhóm trở lại với vai trò nghệ sĩ khép lại lễ hội, đứng chung sân khấu với nhiều tên tuổi quốc tế như Cardi B, Snoop Dogg và Benson Boone.

Lần tái xuất này diễn ra trong bối cảnh BTS vừa hoàn tất lịch trình tại Bắc Mỹ. Vì vậy, màn trình diễn tại iHeartRadio Music Festival được xem như một sân khấu đặc biệt nối tiếp hành trình của nhóm tại thị trường này, trước khi BTS hướng đến những chặng tiếp theo trong lịch trình quốc tế.

Điểm nhấn của màn trình diễn là chủ đề "BTS 2.0", qua đó nhóm xây dựng hình ảnh về một giai đoạn mới sau hành trình trưởng thành, vượt qua giới hạn và tiếp tục tiến về phía trước.

BTS mở màn bằng SWIM, ca khúc chủ đề thuộc album phòng thu thứ 5 ARIRANG. Sân khấu được thiết kế với hình ảnh một bể nước khổng lồ trên màn hình LED, kết hợp ánh sáng xanh mô phỏng những con sóng, tạo không gian thị giác nổi bật ngay từ những phút đầu tiên.

Sau đó, nhóm chuyển sang 2.0. Phần trình diễn sử dụng hình ảnh bảy thành viên di chuyển theo hướng đi lên, trong đó hiệu ứng thang máy và khung cảnh Las Vegas về đêm được đưa vào màn hình sân khấu. Những hình ảnh này tiếp tục nhấn mạnh ý tưởng về sự chuyển mình và bước sang một giai đoạn mới.

Không chỉ tập trung vào yếu tố hình ảnh, BTS còn duy trì chuỗi tiết mục có cường độ cao với MIC Drop và FYA. Những hiệu ứng mô phỏng đường hầm, không gian vũ trụ và hành trình vươn ra phía trước được sử dụng xuyên suốt.

Ở tiết mục FYA, phần dàn dựng được đẩy lên cao trào với hình ảnh bảy sao chổi rơi xuống sa mạc, sau đó là hiệu ứng những ngọn lửa bùng lên. Cách sắp xếp này tạo nên phần kết có quy mô lớn, phù hợp với vị trí nghệ sĩ trình diễn cuối cùng của lễ hội.

Trước khi bước lên sân khấu, BTS tham gia một cuộc phỏng vấn và chia sẻ cảm xúc về việc trở lại iHeartRadio Music Festival sau nhiều năm. Nhóm đặc biệt nhắc đến ARMY, cộng đồng người hâm mộ của BTS. Các thành viên bày tỏ sự vui mừng khi được gặp lại khán giả Mỹ và dành lời cảm ơn tới những người hâm mộ có thể hát theo các ca khúc của nhóm, kể cả những bài hát sử dụng lời tiếng Hàn.

"ARMY đúng nghĩa là những người hâm mộ tuyệt vời nhất thế giới. Thật sự đáng kinh ngạc khi mọi người có thể hát theo tất cả lời bài hát tiếng Hàn", BTS chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trước chương trình.

Việc nhóm dành một phần thời lượng giao lưu để nói về ARMY cũng cho thấy vai trò của người hâm mộ trong hành trình quốc tế của BTS, đặc biệt sau quãng thời gian nhóm không xuất hiện tại lễ hội này.

Màn trình diễn tại iHeartRadio Music Festival diễn ra chỉ một ngày trước khi BTS tiếp tục nhận loạt giải tại The Fact Music Awards 2026 (TMA) ở Busan. Tại lễ trao giải diễn ra ngày 19/9, BTS giành ba giải gồm Best Music - Spring với SWIM, Best Music - Summer với Hooligan và Fan N Star Choice Award - Group. Thành viên Jin đồng thời nhận giải cá nhân Fan N Star My Star - Male.

Như vậy, BTS cùng Jin mang về tổng cộng bốn chiếc cúp tại sự kiện năm nay.

Những thành tích này nối tiếp chuỗi hoạt động quốc tế của BTS trong năm 2026. Sau các lịch trình tại Bắc Mỹ, nhóm dự kiến tiếp tục hành trình với các điểm đến ở Nam Mỹ từ tháng 10, bắt đầu tại Bogotá, Colombia vào ngày 2/10, sau đó là Lima (Peru), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) và São Paulo (Brazil).

Từ sân khấu iHeartRadio Music Festival đến các lễ trao giải và lịch trình lưu diễn tiếp theo, BTS đang tiếp tục mở rộng hoạt động trong giai đoạn được nhóm gọi là "BTS 2.0". Với màn trình diễn tại Las Vegas, nhóm không chỉ đánh dấu lần trở lại một trong những lễ hội âm nhạc lớn của Mỹ sau khoảng 6 năm mà còn giới thiệu cách xây dựng sân khấu mới, trong đó câu chuyện về sự trưởng thành và tiến về phía trước được thể hiện xuyên suốt bằng âm nhạc lẫn hình ảnh.