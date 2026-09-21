Đại diện Việt Nam đứng đầu danh sách thí sinh mặc đẹp nhất Miss Grand

Miss Grand International 2026 đang là cuộc thi nhan sắc thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Emoura Phạm, đại diện Việt Nam, cũng nhanh chóng tạo dấu ấn tích cực sau những ngày đầu tiên nhập cuộc tại đấu trường quốc tế.

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Sash Factor công bố bảng xếp hạng những thí sinh có màn thể hiện thời trang nổi bật nhất trong ngày thứ 3 tại Miss Grand International 2026. Đáng chú ý, Emoura Phạm được xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách này, qua đó tiếp tục nhận được sự chú ý từ cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp.

Emoura Phạm được chuyên trang sắc đẹp Sash Factor xếp vị trí đứng đầu thí sinh nổi bật ở ngày thứ 3 tại Miss Grand International 2026.

Trong ngày hoạt động thứ 3, Emoura Phạm lựa chọn một thiết kế váy nhung màu xanh với điểm nhấn họa tiết vàng nổi bật. Người đẹp kết hợp trang phục cùng trang sức tinh tế và kiểu tóc búi gọn gàng, tạo tổng thể thanh lịch nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng. Cách lựa chọn trang phục giúp đại diện Việt Nam nổi bật trong những khung hình được chia sẻ trên mạng xã hội.

Hình ảnh của Emoura Phạm nhanh chóng xuất hiện trên nhiều diễn đàn sắc đẹp. Bên cạnh lời khen dành cho thiết kế, khán giả cũng chú ý đến thần thái và phong cách của người đẹp trong những ngày đầu tham gia cuộc thi. Nhiều ý kiến cho rằng đại diện Việt Nam đang duy trì phong độ khá ổn định, đặc biệt ở khả năng lựa chọn trang phục phù hợp với từng hoạt động.

Không chỉ gây chú ý bởi thời trang, Emoura Phạm còn thể hiện sự chủ động trong các hoạt động giao lưu. Việc liên tục xuất hiện trong những hình ảnh mới tại cuộc thi giúp người đẹp Việt Nam duy trì độ nhận diện trong cộng đồng fan sắc đẹp.

Thiết kế giúp Emoura Phạm ghi điểm trong hoạt động của ngày thứ 3 tại Miss Grand International 2026.

Theo lịch trình, Miss Grand International 2026 được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 18/9 và dự kiến khép lại bằng đêm chung kết vào 10/10. Trong khoảng thời gian gần một tháng, các thí sinh sẽ trải qua nhiều hoạt động giao lưu, quảng bá, phần thi và chương trình bên lề trước khi bước vào những chặng quan trọng của cuộc thi.

Trước khi đến Thái Lan, Emoura Phạm đã dành thời gian chuẩn bị cho hành trình chinh phục vương miện bằng việc rèn luyện các kỹ năng cần thiết. Những ngày đầu nhập cuộc cho thấy người đẹp khá chủ động trong giao tiếp, đồng thời giữ tinh thần năng động trước lịch trình liên tục của Miss Grand International 2026.

Đại diện Việt Nam cũng từng nhận được sự chú ý từ ông Nawat Itsaragrisil, Chủ tịch Miss Grand International. Trong một buổi livestream, ông Nawat dành lời khen cho Emoura Phạm: "Miss Grand Vietnam is so beautiful" (tạm dịch: Hoa hậu Hòa bình Việt Nam thật xinh đẹp). Nhận xét này nhanh chóng được người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam chia sẻ trên mạng xã hội.

Đại diện Việt Nam đang được đánh giá cao tại Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm sinh năm 2000 tại TP.HCM, tên thật Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Người đẹp từng sinh sống tại Việt Nam từ nhỏ trước khi sang Mỹ học phổ thông năm 15 tuổi.

Sở hữu chiều cao 1,7 m cùng số đo khoảng 79-59-92 cm, Emoura Phạm theo đuổi hình ảnh hiện đại, sắc sảo. Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2026, cô trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026. Với ngoại hình, khả năng ngoại ngữ và kinh nghiệm trình diễn, người đẹp đang nhận được sự quan tâm ngay từ những ngày đầu tranh tài tại Thái Lan.

Hình ảnh của Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026.