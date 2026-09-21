Lý Liên Kiệt tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo ở tuổi 63

Ở tuổi 63, Lý Liên Kiệt tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ về những thay đổi trong sức khỏe hiện tại. Nam diễn viên đề cập đến tình trạng trí nhớ cùng cảm giác tê ở tay, đồng thời cho biết bản thân muốn tạm gác công việc để có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Trong một video được chia sẻ gần đây, Lý Liên Kiệt nói về nhịp sống hiện tại và những vấn đề mà ông đang trải qua. Tài tử cho biết bản thân có dấu hiệu mất trí nhớ, đồng thời một bên tay xuất hiện cảm giác tê đến mức khó cử động. Cách Lý Liên Kiệt kể lại khá bình thản, song những thông tin này vẫn nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Nam diễn viên cũng nhắc đến tình trạng quá tải vì lịch trình. Theo chia sẻ của Lý Liên Kiệt, có những thời điểm ông không muốn làm bất cứ việc gì và chỉ mong được nghỉ ngơi, ngủ một ngày mà không phải liên tục xử lý công việc. Những lời tâm sự này cho thấy cuộc sống hiện tại của tài tử võ thuật đã có nhiều thay đổi so với giai đoạn ông hoạt động nghệ thuật với cường độ cao.

Lý Liên Kiệt thời trẻ.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Lý Liên Kiệt đề cập đến những ảnh hưởng mà nhiều năm đóng phim võ thuật để lại đối với cơ thể. Trong buổi giới thiệu cuốn sách Beyond Life and Death tại New York hồi tháng 5/2026, ông từng chia sẻ về các chấn thương trong quá khứ.

Theo Lý Liên Kiệt, quãng thời gian tham gia nhiều dự án hành động khiến ông từng gặp những chấn thương như trật cột sống và gãy xương sườn. Những di chứng này khiến nam diễn viên không còn duy trì việc tập luyện theo cách thông thường. Hiện tại, ông lựa chọn những hoạt động nhẹ nhàng hơn, trong đó có Thái Cực Quyền và chơi bóng bàn cùng vợ.

Việc vận động đối với Lý Liên Kiệt hiện không đặt nặng chuyện thành tích. Ông cho biết mình và vợ chơi bóng bàn chủ yếu để cơ thể được vận động, mỗi lần kéo dài khoảng 45 phút, đủ để cơ thể ra mồ hôi.

Trước đó, Lý Liên Kiệt cũng từng trải qua một giai đoạn sức khỏe tác động đáng kể đến cuộc sống và công việc. Năm 2013, ông được chẩn đoán mắc cường giáp. Quá trình điều trị bằng thuốc từng khiến cân nặng của nam diễn viên tăng nhanh, ngoại hình thay đổi rõ rệt và mắt có dấu hiệu lồi.

Sự thay đổi ngoại hình từng khiến Lý Liên Kiệt lo lắng về khả năng tiếp tục xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, thay vì né tránh, ông lựa chọn phối hợp điều trị và điều chỉnh cuộc sống. Nam diễn viên từng chia sẻ rằng giai đoạn này mang đến cho ông nhiều suy ngẫm về cách đối diện với những thay đổi không thể kiểm soát.

Theo những chia sẻ trước đây, tình trạng cường giáp của Lý Liên Kiệt trong những năm gần đây đã được kiểm soát. Ông cũng chuyển trọng tâm sang cuộc sống cá nhân, rèn luyện cơ thể ở mức phù hợp và dành thời gian cho gia đình.

Lý Liên Kiệt hiện tại.

Ở tuổi 63, Lý Liên Kiệt không còn xuất hiện với tần suất dày đặc như thời kỳ đỉnh cao. Những chia sẻ trực tiếp từ nam diễn viên về trí nhớ, cảm giác tê tay và nhu cầu nghỉ ngơi vì thế tiếp tục khiến khán giả dành sự chú ý cho cuộc sống hiện tại của ông.

Từ một ngôi sao gắn liền với những vai diễn võ thuật trên màn ảnh, Lý Liên Kiệt hiện lựa chọn nhịp sống chậm hơn. Những thông tin do chính ông chia sẻ cũng cho thấy tài tử đang chú trọng hơn đến việc chăm sóc bản thân sau nhiều năm làm việc và trải qua không ít chấn thương.