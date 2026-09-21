Song Hye Kyo hạnh phúc bên người đặc biệt quen 16 năm

Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc, sở hữu sự nghiệp kéo dài hơn 2 thập kỷ cùng nhiều tác phẩm đình đám. Bên cạnh những vai diễn ấn tượng, cô còn duy trì tình bạn với nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí, trong đó có Kang Dong Won, người từng nhiều lần hợp tác với nữ diễn viên.

Mới đây, Song Hye Kyo thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại một buổi gặp gỡ thân mật bên những người bạn lâu năm. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải nhiều hình ảnh món ăn, đồng thời gắn thẻ tài khoản mạng xã hội của Kang Dong Won và Moon So Ri. Đáng chú ý, cô còn nhắc đến đạo diễn Jang Joon Hwan cùng bộ phim Love For Sale.

Bài đăng gần đây của Song Hye Kyo trên trang cá nhân thu hút khán giả quan tâm. Nữ diễn viên hạnh phúc khi hội ngộ nhiều bạn bè thân thiết như Kang Dong Won, Moon So Ri...

Động thái này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ bởi Love For Sale là bộ phim gắn với một dấu mốc đáng nhớ trong mối quan hệ giữa Song Hye Kyo và Kang Dong Won. Cả hai từng đảm nhận vai người yêu trong bộ phim do đạo diễn Jang Joon Hwan thực hiện vào năm 2010.

Tính đến nay, Song Hye Kyo và Kang Dong Won đã có khoảng 16 năm quen biết và duy trì mối quan hệ trong giới giải trí. Love For Sale từng được lựa chọn làm phim bế mạc Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 15 nhưng không được phát hành chính thức tại Hàn Quốc. Dù vậy, phim vẫn trở thành một phần đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật của hai diễn viên.

Sau Love For Sale, Song Hye Kyo và Kang Dong Won tiếp tục tái hợp trong My Brilliant Life (2014). Khi đó, Song Hye Kyo từng chia sẻ rằng cô và Kang Dong Won gặp nhau qua Love For Sale và vẫn duy trì tình bạn kể từ sau bộ phim.

Song Hye Kyo và Kang Dong Won duy trì mối quan hệ thân thiết 16 năm. Cả hai từng đóng chung phim Love For Sale và My Brilliant Life.

Không chỉ Kang Dong Won, Song Hye Kyo còn có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong ngành. Trong cùng ngày, Moon So Ri cũng đăng tải hình ảnh chụp cùng Song Hye Kyo, xác nhận cuộc gặp gỡ của những người bạn lâu năm. Khoảnh khắc hội ngộ giữa các diễn viên và đạo diễn từng có thời gian làm việc cùng nhau khiến người hâm mộ thích thú.

Đáng chú ý, cách Song Hye Kyo chia sẻ những hình ảnh đời thường cho thấy cô vẫn giữ mối quan hệ với các đồng nghiệp sau nhiều năm. Trong làng giải trí Hàn Quốc, nơi lịch trình của các nghệ sĩ thường xuyên bận rộn, những tình bạn được duy trì qua nhiều năm luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Thời gian qua, Song Hye Kyo vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên dự kiến trở lại màn ảnh với phim Slowly Intensely, lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc trong giai đoạn 1960-1980. Tác phẩm kể về hành trình trưởng thành của những con người không có nhiều điều kiện nhưng khao khát đạt được thành công và sẵn sàng nỗ lực hết mình để theo đuổi ước mơ.

Song Hye Kyo duy trì sức hút sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Ở tuổi ngoài 40, Song Hye Kyo tiếp tục duy trì sức hút qua các dự án phim ảnh cũng như những khoảnh khắc đời thường. Cuộc hội ngộ với những người bạn quen biết từ nhiều năm trước một lần nữa cho thấy những mối quan hệ được hình thành từ công việc vẫn có thể trở thành tình bạn bền lâu trong cuộc sống.