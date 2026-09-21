Mới đây, ERIK thu hút sự chú ý khi đăng tải poster thông báo về việc góp mặt trong một chương trình được tổ chức tại Bắc Ninh nhân dịp Trung thu. Đáng chú ý, đây cũng là quê nhà của Hòa Minzy. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, anh đã phải nhanh chóng thu xếp lịch trình để trở về Việt Nam sau khi nhận được lời gọi từ người chị thân thiết.

ERIK bay gấp từ nước ngoài về Việt Nam sau cuộc gọi của Hòa Minzy

Trên trang cá nhân, ERIK chia sẻ hình ảnh poster của chương trình cùng dòng trạng thái đầy hài hước: "Chị cả gọi thì ERIK phải có mặt ngay thôi". Nam ca sĩ kể rằng vào sáng sớm, khi vẫn đang ở Trung Quốc, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Hòa Minzy. Người chị thân thiết được cho là đã ríu rít nhắn nhủ: "Về lẹ em ơi, bà con Bắc Ninh đang chờ!".

Trước lời gọi của "chị cả", ERIK không giấu sự chiều lòng khi quyết định nhanh chóng trở về. Anh viết: "Thôi thì nghe lời chị cả, ERIK sẽ có mặt để phục vụ bà con mình nha".

Chia sẻ của ERIK lập tức nhận được sự chú ý từ người hâm mộ. Không chỉ bởi việc nam ca sĩ xuất hiện tại một chương trình ở Bắc Ninh, câu chuyện phía sau chuyến trở về của anh mới là điều khiến nhiều người quan tâm.

Hòa Minzy và ERIK xem nhau như những người thân trong gia đình.

Ngay sau khi ERIK đăng tải thông tin, Hòa Minzy cũng chia sẻ lại bài viết trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ đồng thời tiết lộ rằng cô đã chủ động nhờ ERIK tham gia chương trình và nam ca sĩ đồng ý biểu diễn mà không lấy chi phí. Hòa Minzy viết: "Mong bà con Bắc Ninh vào cảm ơn út ERIK giúp em Hòa ạ. Vì Hòa nhờ em diễn không có chi phí và e phải bay gấp từ nước ngoài về để phục vụ bà con mình đó ạ".

Qua lời chia sẻ của Hòa Minzy, ERIK vốn đang ở nước ngoài nhưng vẫn sẵn sàng thu xếp để trở về khi nhận được lời nhờ của người chị. Việc phải bay gấp từ nước ngoài cũng cho thấy nam ca sĩ đã dành sự ưu tiên nhất định cho lời mời lần này.

Đáng chú ý, Hòa Minzy không chỉ tiết lộ câu chuyện phía sau màn xuất hiện của ERIK mà còn gọi nam ca sĩ bằng cách xưng hô quen thuộc là "út". Trong khi đó, ERIK gọi Hòa Minzy là "chị cả". Cách gọi thân mật này đã trở thành một trong những dấu hiệu cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa hai nghệ sĩ.

Việc ERIK bay gấp về Việt Nam, không lấy cát xê khi biểu diễn trong chương trình tại quê nhà Hòa Minzy một lần nữa cho thấy mối quan hệ chị em thân thiết của cả hai.

Trong những năm hoạt động nghệ thuật, Hòa Minzy và ERIK từng nhiều lần cho thấy sự hỗ trợ dành cho nhau. Vì thế, câu chuyện lần này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt là những khán giả theo dõi mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ.

Dù chỉ là một lời nhờ từ "chị cả", ERIK vẫn sẵn sàng đáp lại bằng một chuyến bay gấp từ nước ngoài về. Hòa Minzy cũng không quên công khai gửi lời cảm ơn đến người em trên mạng xã hội. Những chia sẻ ngắn gọn của cả hai phần nào cho thấy sự gắn bó được duy trì qua nhiều năm.

Sự xuất hiện của ERIK tại Bắc Ninh trong dịp Trung thu vì thế không chỉ được chú ý ở khía cạnh một tiết mục biểu diễn. Với người hâm mộ, đây còn là câu chuyện thú vị về tình cảm giữa hai nghệ sĩ, khi "chị cả" lên tiếng gọi và "út" lập tức thu xếp để trở về phục vụ khán giả quê nhà.

Hòa Minzy và ERIK là cặp chị em được khán giả yêu thích.