Lệ Quyên báo tin vui khi đang xa bạn trai kém 12 tuổi

Lệ Quyên là một trong những nữ ca sĩ nổi bật của làng nhạc Việt, được khán giả yêu mến qua nhiều ca khúc trữ tình và những bản tình ca giàu cảm xúc. Ở tuổi ngoài 40, nữ ca sĩ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi, đồng thời nhận được sự quan tâm bởi phong cách thời trang trẻ trung và chuyện tình với Lâm Bảo Châu.

Mới đây, Lệ Quyên hạnh phúc báo tin vui trong lúc đang có chuyến lưu diễn dài ngày tại châu Âu. Cụ thể, nữ ca sĩ thông báo MV Giá Như Anh Là Em đã đạt hơn 7 triệu lượt xem trên YouTube sau hơn 1 tháng ra mắt khán giả.

Lệ Quyên báo tin vui khi đang lưu diễn ở châu Âu.

Trên trang cá nhân, Lệ Quyên chia sẻ niềm vui cùng những dòng tâm sự về hạnh phúc và sự bình yên trong tình yêu: "Yêu thương bao nhiêu thì sau cùng vẫn chọn yên bình. Hạnh phúc đầu tiên là sự an ổn, nhẹ nhàng bên nhau ngày qua ngày".

Nữ ca sĩ cũng hào hứng cho biết MV Giá Như Anh LÀ Em tiếp tục tăng thêm vài trăm nghìn lượt xem mỗi ngày trong thời gian gần đây và hiện đã cán mốc 7,2 triệu lượt xem trên YouTube. Kèm theo đó, cô gửi lời bày tỏ: "Tuyệt đỉnh, hôm nay 7,2 triệu view rồi. Yêu quá là yêu".

Động thái của Lệ Quyên nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người gửi lời chúc mừng nữ ca sĩ trước thành tích mới của sản phẩm âm nhạc, đồng thời dành lời khen cho diện mạo của cô trong chuyến lưu diễn tại châu Âu.

Trong loạt khoảnh khắc được chia sẻ, Lệ Quyên xuất hiện với phong cách thời trang sành điệu, trẻ trung. Nữ ca sĩ liên tục biến hóa với nhiều trang phục, ghi điểm nhờ thần thái tự tin và vẻ ngoài nổi bật. Dù đang ở xa Việt Nam, cô vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh về hành trình lưu diễn và những hoạt động trong cuộc sống.

Đáng chú ý, chuyến lưu diễn lần này cũng khiến Lệ Quyên và bạn trai kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu tạm xa nhau vì cả hai đều có công việc riêng. Dù không đồng hành trực tiếp trong chuyến đi, cặp đôi vẫn duy trì kết nối. Đặc biệt, Lâm Bảo Châu chính là người đứng sau, góp phần tạo nên thành công của MV Giá Như Anh Là Em.

Lần này, Lệ Quyên lưu diễn châu Âu mà không có sự đồng hành từ Lâm Bảo Châu. Dù vậy, cả hai vẫn duy trì kết nối. Chính bạn trai là người góp phần tạo nên thành công của MV Giá Như Anh Là Em.

Ở hiện tại, Lệ Quyên vẫn duy trì lịch trình hoạt động nghệ thuật bận rộn. Nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện trên sân khấu, thực hiện các dự án âm nhạc và dành thời gian cho những chuyến lưu diễn trong và ngoài nước. Song song với công việc, cô cũng tích cực chia sẻ hình ảnh đời thường với người hâm mộ.

Về chuyện tình cảm, Lệ Quyên có mối quan hệ lâu năm với Lâm Bảo Châu. Cặp đôi từng nhận nhiều sự chú ý bởi khoảng cách tuổi tác 12 năm nhưng vẫn gắn bó và thường xuyên xuất hiện bên nhau trong đời sống. Cả hai không chỉ đồng hành trong những khoảnh khắc đời thường mà còn có sự hỗ trợ nhất định trong công việc.

Lâm Bảo Châu nhiều lần xuất hiện phía sau những hoạt động của Lệ Quyên trong nghệ thuật. Với MV Giá Như Anh Là Em, anh cũng góp phần vào quá trình thực hiện sản phẩm, qua đó cho thấy sự đồng hành của cả hai không chỉ dừng lại ở chuyện tình cảm.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu duy trì tình cảm hạnh phúc suốt nhiều năm qua.

Trong thời gian Lệ Quyên lưu diễn tại châu Âu, việc mỗi người theo đuổi lịch trình riêng khiến cả hai tạm thời không ở cạnh nhau. Tuy nhiên, khoảng cách địa lý không ngăn cản cặp đôi duy trì sự kết nối. Thành tích hơn 7 triệu lượt xem của Giá Như Anh Là Em vì thế cũng trở thành một tin vui đáng nhớ đối với Lệ Quyên trong chuyến đi lần này.