Bộ ba mentor TyhD, Quỳnh Hoa, Quỳnh Anh 'đối đầu' căng thẳng

Để hoàn thiện đội hình trong mơ, các mentor liên tục tung ra những “chiêu thức” thuyết phục và không ngừng tranh giành những gương mặt tiềm năng. Bên cạnh những màn đối đầu căng thẳng, loạt tình huống “dở khóc dở cười” đến từ sự hồn nhiên, cá tính và những lựa chọn đầy bất ngờ của các chiến binh nhí đã khiến vòng chọn đội càng trở nên thú vị và hấp dẫn.

Trước sự kiên quyết của mẹ, Mai Khuê đã gác lại lựa chọn ban đầu và quyết định gia nhập team Mentor Quỳnh Hoa

Nếu ở tập đầu tiên, các chiến binh nhí phải nỗ lực thể hiện tài năng để giành lấy tấm vé bước tiếp vào Bán kết chương trình, thì tập 2 của Model Kid Vietnam lại là cuộc đua đầy kịch tính và thú vị khi Top 15 chính thức bước vào vòng “Chọn đội”. Đây được xem là một trong những chặng đua hấp dẫn nhất của chương trình khi mỗi thí sinh buộc phải đưa ra lựa chọn quan trọng - gia nhập đội của Huấn luyện viên (Mentor) nào để cùng đồng hành trong những thử thách tiếp theo.

Với dàn thí sinh dễ thương, đa tài, cá tính và đầy tiềm năng, vòng Chọn đội cũng trở thành một “bài toán khó” đối với các mentor, buộc họ phải liên tục tung ra những chiến lược riêng, quyết liệt thuyết phục, thậm chí cạnh tranh bằng ‘vũ khí bí mật’ nhằm chinh phục các chiến binh sáng giá nhất về với đội của mình. Nếu Mentor Quỳnh Anh - Quỳnh Hoa ghi điểm bằng loạt món quà xinh xắn như gấu bông hay bình nước thì Mentor TyhD lại chọn cho mình biểu tượng mang tính iconic của đội - bảng biểu tượng “Hành tinh mẹ”, tạo nên màn cạnh tranh đầy màu sắc tại vòng chọn đội.

Băng Băng nhất quyết chỉ về đội của Mentor TyhD mặc cho host Nguyên Khang đưa ra nhiều lời giải thích

Xuất hiện ở vị trí đầu tiên trong Top 15, Nguyễn Hoàng Khôi Vỹ đã có màn chào sân ấn tượng khi là một trong những thí sinh đầu tiên nhận trọn vẹn 3 “Say yes”. Ngay từ những phút đầu, các mentor đã không ngại “lăn xả” chơi đá bóng để chiếm cảm tình của cậu bé, đồng thời liên tục đưa ra những lời chiêu mộ đầy thuyết phục.

Màn tranh giành càng trở nên gay cấn khi Mentor TyhD tung lợi thế kinh nghiệm từ các chương trình truyền hình thực tế: “Cô đã lớn lên từ trong một chương trình truyền hình thực tế”, ngay lập tức Mentor Quỳnh Anh cũng đáp trả: “Nếu mà chương trình truyền hình thực tế thì em cũng nhiều”. Trước màn “khẩu chiến” không hồi kết, Khôi Vỹ quyết định đặt thêm câu hỏi mang tính chuyên môn cao để tìm ra lựa chọn phù hợp nhất. Với phần trả lời vừa nhanh vừa chính xác đã giúp mentor Quỳnh Anh thuyết phục thành công và chính thức mang về cho mình chiến binh đầu tiên.

“Hành tinh mẹ” của huấn luyện viên TyhD hoàn thành đội hình sớm nhất với 5 chiến binh gồm_ Tạ Lâm Nhi, Lê Nguyễn Minh Hằng, Bùi Ngọc Khánh An, Trần Hà Hiểu Lam và Trần Bảo Nam

Một trong những chiến binh được “săn đón” nhất tại vòng chọn đội gọi tên Vũ Bảo Nam (Jacob). Nắm bắt sở thích ảo thuật của Jacob, huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa còn đặc biệt chuẩn bị một màn ảo thuật dành riêng cho cậu bé. Sau một thời gian cân nhắc, Bảo Nam (Jacob) đã chính thức đưa ra quyết định về đội của mentor Quỳnh Hoa.

Tại vòng chọn đội, đặc quyền dành cho những thí sinh chinh phục thành công 3 “Say yes” đã bất ngờ tạo nên những tình huống đầy bất ngờ. Vừa lựa chọn về đội mentor Quỳnh Hoa, Trần Bảo Nam đã lập tức sử dụng quyền đổi đội: “Dạ con muốn đổi sang team cô TyhD ạ, bởi vì con muốn sang đấy để làm hotboy”. Màn đổi đội bất ngờ khiến mentor Quỳnh Hoa không khỏi “bất lực”, nhưng vẫn hài hước đưa ra lời cảnh báo: “Cô đồng ý cho con qua luôn nhưng cô mà gặp con trong vòng nguy hiểm thì cô không biết trước đâu đấy”. Không còn chần chừ, Bảo Nam lập tức “quay xe” sang đội Mentor TyhD, đồng thời trở thành mảnh ghép cuối cùng, giúp “Hành tinh mẹ” hoàn thành đội hình đầu tiên.

Về đích thứ hai là đội của huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa với các thành viên_ Vũ Bảo Nam (Jacob), Diệp Hưng Thịnh, Nguyễn Mộc Lam Anh, Lê Nhật Mai Khuê và Hoàng Gia Nguyễn

Sau loạt tình huống gay cấn cùng những màn “quay xe” bất ngờ, cả ba mentor đã chính thức hoàn thiện được đội hình với 5 thành viên ưu tú và đầy tiềm năng. “Hành tinh mẹ” của Huấn luyện viên TyhD hoàn thành đội hình sớm nhất với 5 chiến binh gồm: Tạ Lâm Nhi, Lê Nguyễn Minh Hằng, Bùi Ngọc Khánh An, Trần Hà Hiểu Lam và Trần Bảo Nam.

Về đích thứ hai là đội của huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa với các thành viên: Vũ Bảo Nam (Jacob), Diệp Hưng Thịnh, Nguyễn Mộc Lam Anh, Lê Nhật Mai Khuê và Hoàng Gia Nguyễn.

Và cuối cùng “Thế giới mặt trời nhỏ” của huấn luyện viên Quỳnh Anh cũng đã hoàn thành đội hình với 5 cái tên sáng giá gồm: Hà Trần Tuệ Lam, Nguyễn Hoàng Khôi Vỹ, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Đặng Tài Lộc và Hứa Băng Băng.

“Thế giới mặt trời nhỏ” của huấn luyện viên Quỳnh Anh cũng đã hoàn thành đội hình với 5 cái tên sáng giá gồm_ Hà Trần Tuệ Lam, Nguyễn Hoàng Khôi Vỹ, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Đặng

Với những màu sắc và cá tính riêng, 3 đội hình đã sẵn sàng bước vào chặng đua đầu tiên. Khi cuộc chơi thực sự bắt đầu, liệu thử thách nào sẽ chờ đón các thí sinh nhí và đâu sẽ là đội hình tạo được lợi thế ngay từ những bước đầu tiên? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 3 của Model Kid Vietnam 2026 được phát sóng vào lúc 20:30 trên trang Facebook, kênh Youtube, TikTok chính thức của chương trình Model Kid Vietnam.