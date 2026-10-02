Ronaldo 'dỗi', ai thiệt nhất?

Ronaldo rời trại tuyển Bồ Đào Nha sau khi không được sử dụng trước Na Uy và đứng trước nguy cơ khép lại hành trình 23 năm trong căng thẳng.

Ronaldo rời trại tuyển Bồ Đào Nha sau khi không được sử dụng trước Na Uy và biết Gonçalo Ramos nhiều khả năng tiếp tục đá chính trước Đan Mạch. Anh hứa sẽ nói “sự thật” vào thời điểm thích hợp, còn Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) thông báo phần còn lại của đội vẫn tập luyện bình thường.

Thoạt nhìn, Bồ Đào Nha có vẻ là bên thiệt nhiều nhất. Họ mất đội trưởng, chân sút số một lịch sử và cầu thủ có sức hút lớn nhất ngay giữa đợt Nations League. Về hình ảnh và thương mại, FPF chắc chắn chịu ảnh hưởng bởi không ai trong đội có tầm phủ sóng toàn cầu như CR7.

HLV Jorge Jesus cũng chịu sức ép. Nếu Bồ Đào Nha chơi không tốt sau vụ việc, mọi lựa chọn của ông sẽ bị soi lại. Nếu Ramos không ghi bàn, cái tên Ronaldo chắc chắn lại được nhắc tới. Tuy nhiên, cả FPF lẫn Jesus đều có một lợi thế mà Ronaldo không còn nhiều: thời gian.

Bồ Đào Nha vẫn phải đi tiếp

Một ngày sau khi Ronaldo rời đội, Rafael Leão được đăng ký mặc áo số 7 trước Đan Mạch. Đây mới chỉ là số áo cho một trận đấu, chưa thể coi là tuyên bố tìm người kế nhiệm CR7, nhưng hình ảnh ấy vẫn mang nhiều ý nghĩa.

Chiếc áo gắn với Ronaldo hơn hai thập niên lập tức có người khác mặc, cho thấy bóng đá luôn tiếp tục vận hành. Một cầu thủ có thể rất lớn, nhưng đội tuyển không thể dừng lại chỉ vì anh vắng mặt.

FPF chắc chắn không muốn mất Ronaldo theo cách này. Nhưng họ đã chuẩn bị cho thời hậu CR7 từ trước. AS tiết lộ liên đoàn từng kỳ vọng tiền đạo 41 tuổi chủ động chia tay sau World Cup 2026. Trong quá trình tìm người thay Roberto Martinez, một số ứng viên HLV thậm chí được cho là chỉ muốn nhận việc nếu Ronaldo không còn ở đội tuyển.

Rafael Leão được đăng ký mặc áo số 7 trước Đan Mạch, chỉ một ngày sau khi Ronaldo rời đội.

Thông tin này cho thấy Bồ Đào Nha đã bắt đầu nghĩ tới ngày không Ronaldo từ trước vụ Copenhagen. Họ hiểu một cầu thủ 41 tuổi, dù vĩ đại đến đâu, không thể là kế hoạch lâu dài.

Đội hiện tại cũng có đủ nhân sự để thích nghi. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Rafael Leão hay Ramos đều thuộc về phần tiếp theo của đội tuyển, và quá trình chuyển giao sớm muộn cũng phải diễn ra.

Điều đó không có nghĩa Bồ Đào Nha mạnh hơn khi thiếu Ronaldo. CR7 vẫn có thể ghi bàn, vẫn mang lại kinh nghiệm và vẫn có giá trị ở những thời điểm cụ thể. Nhưng đội tuyển đã tới lúc không còn buộc phải sử dụng anh trong mọi trận, và nếu thiếu Ronaldo, họ vẫn còn nhiều năm để điều chỉnh.

Ronaldo thì không còn nhiều thời gian như vậy.

Ronaldo có nhiều thứ để mất hơn

234 lần khoác áo, những kỷ lục ghi bàn, Euro 2016 và các danh hiệu Nations League đã giúp Ronaldo xây dựng một vị trí gần như không thể bị xóa trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Vụ Copenhagen không thể lấy những điều đó đi, nhưng nó có thể ảnh hưởng tới cách người ta nhớ về những ngày cuối của anh.

Nếu Ronaldo thực sự không trở lại tuyển, hình ảnh cuối cùng sẽ không phải một trận chia tay tại Lisbon, một sân vận động đứng dậy vỗ tay hay khoảnh khắc trao băng đội trưởng cho thế hệ sau. Nó có thể là cảnh anh rời Copenhagen sau những ngày căng thẳng vì mất suất đá chính, và đó mới là điều đáng tiếc nhất.

Bồ Đào Nha có thể xây lại sau Ronaldo, còn CR7 chỉ có một cơ hội để khép lại sự nghiệp quốc tế theo cách mình mong muốn.

Ronaldo có quyền thất vọng. Một cầu thủ đã sống bằng cạnh tranh suốt hơn 20 năm khó có thể vui vẻ khi phải ngồi ngoài, nhất là sau khi đã khởi động và nghĩ mình có thể được tung vào sân. Nhưng ở tuổi 41, anh không còn cần phải thắng mọi cuộc chiến để chứng minh vị trí của mình.

Ronaldo không cần đánh bại Gonçalo Ramos để chứng minh mình lớn hơn. Anh cũng không cần Jorge Jesus phải xếp mình đá chính để bảo vệ những gì đã làm được trong hơn hai thập niên. Thứ CR7 cần giữ lúc này có lẽ không phải một vị trí trong đội hình, mà là cách hành trình ấy kết thúc.

AS cho rằng một cuộc chia tay sau World Cup có thể đã phù hợp hơn. Khi đó, Ronaldo có thể tự chọn thời điểm dừng lại, thay vì để câu chuyện kéo dài tới lúc ghế dự bị trở thành nguồn gốc của một cuộc khủng hoảng.

Nếu Ronaldo trở lại và mọi chuyện được giải quyết, vụ Copenhagen có thể chỉ là một chương không đẹp trong một sự nghiệp rất dài. Nhưng nếu đây thực sự là đoạn cuối, chính CR7 có nguy cơ trở thành người thiệt nhiều nhất.

FPF mất một ngôi sao nhưng vẫn còn đội tuyển, Jesus mất đội trưởng nhưng vẫn có những cầu thủ khác, còn Bồ Đào Nha vẫn phải bước vào những trận đấu kế tiếp. Ronaldo thì chỉ có một đoạn kết cho sự nghiệp quốc tế của mình, và đó là thứ anh không thể quay lại để viết lần thứ hai.