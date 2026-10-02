Xác định nhà vô địch bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2026

Cụ thể trong trận chung kết bóng chuyền nam, Đại học Trà Vinh (TUV) đã chơi xuất sắc, lội ngược dòng trước Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội 2-1 để lên ngô vô địch NUC 2026. Đáng chú ý, trong suốt giải đấu, đại diện miền Tây Nam bộ đã toàn thắng tất cả các trận đấu. Ngoài ra, Lê Quang Tâm được vinh danh là MVP nam NUC bóng chuyền 2026 khi thể hiện phong độ vượt trội, giúp TVU lên ngôi cao nhất.

Nhà vô địch bóng chuyền nam NUC 2026- Đại học Trà Vinh

Trong khi đó, ở giải nữ, chức vô địch thuộc về đại diện miền Trung- Đại học TDTT Đà Nẵng (DSU). Ở trận chung kết, tái ngộ với Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU)- đối thủ mà DSU đã thua ngay trận ra quân vòng bảng, DSU đã trả nợ thành công bằng chiến thắng thuyết phục 2-0, qua đó giành chức vô địch. DSU cũng sở hữu MVP nữ của giải đấu khi Hồ Thị Kim Dung thể hiện phong độ thuyết phục, giúp DSU vượt qua cú vấp trận ra quân, sau đó toàn thắng và trở thành nhà vô địch.

Đại học TDTT Đà Nẵng vô địch bóng chuyền nữ NUC 2026

Như vậy, môn bóng chuyền đã cán đích thành công sau gần 200 trận đấu, bắt đầu từ vòng loại toàn quốc với tổng số 116 đội bóng tranh tài và 16 đội xuất sắc nhất dự VCK. Sau khi bóng chuyền hạ màn, NUC 2026 tiếp tục sôi động với VCK môn bóng đá, diễn ra từ 19-30/10 tại TPHCM, quy tụ 16 đội bóng gồm 15 đội xuất sắc vượt qua vòng loại toàn quốc và chủ nhà Đại học TDTT TPHCM. Các trận đấu VCK bóng đá NUC 2026 được VTV6 và ứng dụng VTV Go phát sóng trực tiếp.