Bồ Đào Nha thắng tưng bừng Đan Mạch dù vắng Ronaldo

Goncalo Ramos có trận đấu nổi bật trước Đan Mạch. Ảnh: EPA.

Hành quân đến Copenhagen mà không có sự phục vụ của siêu sao Cristiano Ronaldo, thầy trò huấn luyện viên Jorge Jesus vẫn nhập cuộc đầy tự tin với lối chơi kiểm soát pressing tầm cao.

Các vị khách Bồ Đào Nha nhanh chóng cụ thể hóa sức ép ở phút thứ 13 sau tình huống cướp bóng chớp nhoáng của Joao Cancelo ngay bên phần sân đối phương. Hậu vệ cánh kỳ cựu phối hợp đập nhả ăn ý cùng Goncalo Ramos rồi bình tĩnh bấm bóng tinh tế qua đầu thủ thành Mads Hermansen mở tỷ số.

Bị dẫn bàn sớm, Đan Mạch vùng lên đáp trả sòng phẳng bằng những pha dàn xếp tấn công biên sắc nét. Sau nỗ lực căng ngang thuận lợi từ Joakim Maehle, Mikkel Damsgaard vẽ nên đường cong tuyệt mỹ vào góc cao khung thành gỡ hòa 1-1.

Niềm vui của cổ động viên chủ nhà trên khán đài sân Parken kéo dài chưa đầy hai phút trước pha đáp trả chớp nhoáng từ đối thủ. Bruno Fernandes tung đường chuyền dọn cỗ xé toang hàng phòng ngự đội bạn để Ramos thoát xuống dứt điểm lạnh lùng tái lập thế dẫn bàn. Đội bóng bán đảo Iberia khép lại hiệp một với thế trận áp đảo cùng lợi thế dẫn trước hoàn toàn xứng đáng.

Joao Felix tiếp tục nổ súng. Ảnh: EPA.

Bước sang hiệp hai, kịch bản rượt đuổi tỷ số nghẹt thở tiếp tục tái hiện khi đội chủ nhà đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Rasmus Hojlund đón đường chọc khe chuẩn xác của Damsgaard trước khi bấm bóng kỹ thuật hạ gục Diogo Costa đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bàn thua không làm lung lay ý chí chiến đấu của Selecao châu Âu khi các ngôi sao tuyến giữa liên tục tạo đột biến. Nhạc trưởng Bruno Fernandes thực hiện quả tạt bóng điểm rơi chuẩn xác từng centimet để Vitinha băng vào đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 3-2. Pha phối hợp hoàn hảo khiến ban huấn luyện đội khách vỡ òa phấn khích bên ngoài đường biên.

Càng về cuối trận, Đan Mạch dồn toàn lực lên tham gia tấn công nhưng lại để lộ những khoảng trống chết người nơi tuyến dưới. Từ một pha phản công chớp nhoáng, Diogo Dalot kiến tạo thuận lợi để cầu thủ vào sân thay người Joao Felix đệm bóng cận thành ấn định thắng lợi chung cuộc 4-2.

Khúc khải hoàn giòn giã giúp Bồ Đào Nha giữ vững mạch ba trận toàn thắng tuyệt đối, thể hiện sức mạnh vượt trội với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.74 so với 0.67 của đối thủ.

Dưới sự chèo lái của Jorge Jesus, đại diện Nam Âu chứng minh họ sở hữu chiều sâu lực lượng đáng nể và hoàn toàn có thể thăng hoa mà không cần phụ thuộc vào một cá nhân đơn lẻ. Về phía Đan Mạch, thất bại thứ hai sau ba lượt đấu buộc họ phải nỗ lực rất nhiều ở cuộc chạm trán xứ Wales sắp tới.

Kết quả chung cuộc: Đan Mạch 2-4 Bồ Đào Nha

Cầu thủ ghi bàn:

Đan Mạch: Damsgaard (23'), Hojlund (53')

Bồ Đào Nha: Cancelo (13'), Ramos (25'), Vitinha (67'), Joao Felix (87')

Đội hình ra sân của 2 đội. Ảnh: BongDa.com.vn.