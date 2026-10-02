Nàng tiên cá Ánh Viên trở lại thi đấu đỉnh cao

Hiện tại, Ánh Viên xuất hiện tại Giải bơi - lặn tiền Đại hội thể thao toàn quốc 2026 tổ chức ở TPHCM từ ngày 29-9 đến 2-10.

"Siêu kình ngư" Ánh Viên góp mặt tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Cuối năm 2022, Ánh Viên chính thức kết thúc sự nghiệp thi đấu thể thao thành tích cao. Nên vậy, sự xuất hiện "Nàng tiên cá" của đường đua xanh Việt Nam mang lại bất ngờ lớn cho giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.

Trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Ánh Viên giành tới 25 HCV ở các kỳ SEA Games, 2 HCĐ ASIAD, HCV Olympic trẻ, giải vô địch châu Á và Đại hội Thể thao Quân sự thế giới đặc biệt có 3 lần liên tiếp dự đấu trường Olympic năm 2012, 2016 và 2020.