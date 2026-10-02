Thẻ đỏ bước ngoặt, Na Uy gục ngã 1-2 trước Xứ Wales

Xứ Wales đã tận dụng lợi thế về mặt quân số để đánh bại Na Uy. Ảnh: EPA.

Màn tỏa sáng đúng lúc của Daniel James và Neco Williams đã giúp Xứ Wales tạo nên cuộc lội ngược dòng ấn tượng với chiến thắng 2-1 trước Na Uy tại bảng 4 nhóm A UEFA Nations League. Tấm thẻ đỏ chớp nhoáng ngay đầu hiệp hai đã đẩy Erling Haaland cùng các đồng đội vào thế bế tắc trên sân Cardiff City.

Dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ đang xếp trên 19 bậc FIFA, Xứ Wales nhập cuộc với sự tự tin cao độ nhờ điểm tựa sân nhà. Tuy nhiên, Na Uy đã cho thấy sự khó chịu của họ bằng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các ngôi sao. Đại diện Bắc Âu sớm chứng minh đẳng cấp khi nhạc trưởng Martin Odegaard tung đường chọc khe xé toang hàng thủ áo đỏ. Oscar Bobb thoát xuống gọn gàng và dứt điểm chuẩn xác bằng chân trái đưa đội khách vươn lên dẫn trước ngay phút 11.

Khó khăn sớm ập đến với Na Uy khi hậu vệ Julian Ryerson dính chấn thương và phải rời sân sau hơn một phần tư thời gian thi đấu. Kể từ thời điểm đó, các học trò của ban huấn luyện Xứ Wales liên tục dâng cao đội hình nhằm khai thác khoảng trống nơi hành lang biên.

Sức ép bền bỉ của đội chủ nhà rốt cuộc cũng mang lại quả ngọt ở phút 38 từ một đợt tấn công chớp nhoáng. Tiền vệ Sorba Thomas tung đường tạt bóng thuận lợi để ngôi sao thuộc biên chế Leeds United - Daniel James ập vào đệm bóng cận thành gỡ hòa. Tỷ số 1-1 phản ánh cục diện giằng co sau 45 phút tranh tài đầy quyết liệt giữa hai đội.

Ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu, thảm họa bất ngờ giáng xuống hàng phòng ngự đội khách với tấm thẻ đỏ trực tiếp của Torbjorn Heggem sau pha truy cản trái phép Daniel James. Quyết định dứt khoát từ trọng tài khiến Na Uy mất người và trao cho đối phương quả đá phạt nguy hiểm ngay rìa vòng cấm.

Việc phải chơi thiếu người trong xuyên suốt hiệp hai khiến Haaland và các đồng đội gặp khó. Ảnh: EPA.

Đứng trước chấm đá phạt ở phút 48, Neco Williams vẽ nên một đường cong hoàn hảo đưa bóng găm thẳng vào góc hiểm đánh bại thủ môn Orjan Nyland. Siêu phẩm nâng tỷ số lên 2-1 làm bùng nổ khán đài và khiến ban huấn luyện Na Uy buộc phải rút người mở tỷ số Oscar Bobb ra nghỉ để vá lại hàng thủ.

Chơi thiếu người, đội bóng Bắc Âu gần như chỉ còn biết trông cậy vào phương án tạt bóng hướng tới vị trí của Erling Haaland. Cơ hội vàng mở ra ở phút 81, nhưng cú đánh đầu hiểm hóc từ tiền đạo chủ lực giải Ngoại hạng Anh đã bị thủ thành Danny Ward xuất sắc cản phá.

Những phút bù giờ cuối cùng trôi qua trong bầu không khí nghẹt thở với hàng loạt pha va chạm nảy lửa giữa cầu thủ đôi bên. Bản lĩnh kiên cường cùng lợi thế quân số đã bảo toàn trọn vẹn 3 điểm cho Xứ Wales, khép lại ngày thi đấu đáng quên của dàn sao áo trắng.

Kết quả chung cuộc: Xứ Wales 2-1 Na Uy

Cầu thủ ghi bàn:

Xứ Wales: Daniel James (38'), Neco Williams (48')

Na Uy: Oscar Bobb (11')

Thẻ đỏ: Torbjorn Heggem (46')