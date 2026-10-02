Thoát thua Hy Lạp, Hà Lan duy trì chuỗi bất bại Nations League

Hà Lan cầm hòa nhọc nhằn Hy Lạp trên sân khách. Ảnh: EPA/ACHILLEAS CHIRAS

Bàn thắng quý giá ở phút 89 của Tijjani Reijnders giúp Hà Lan thoát khỏi một thất bại ê chề trên sân khách. Trận hòa kịch tính 2-2 Hy Lạp tại bảng B Nations League A khép lại màn rượt đuổi nghẹt thở với những khoảnh khắc bùng nổ của cả hai đội.

Bước vào cuộc so tài tại thánh địa Toumbas, đội khách sớm phải hứng chịu áp lực khổng lồ từ tinh thần rực lửa của đoàn quân Ivan Jovanovic. Đội bóng xứ sở thần thoại nhập cuộc đầy hưng phấn và liên tục tạo ra những tình huống hãm thành nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Mành lưới của thủ môn Bart Verbruggen thực tế đã rung lên từ khá sớm sau cú dứt điểm hiểm hóc của cầu thủ thuộc biên chế Arsenal, Christos Tzolis, trước khi VAR can thiệp từ chối vì lỗi việt vị. Dẫu vậy, quyết tâm của chủ nhà sớm mang lại quả ngọt từ một pha phản công mẫu mực mang tính trực diện.

Xuất phát từ cú phát bóng dài của thủ thành Konstantinos Tzolakis, cầu thủ vào sân thay người Giorgos Masouras bật cao chuyền bóng chuẩn xác để Fotis Ioannidis băng xuống dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Cơn ác mộng của "Cơn lốc màu da cam" chưa dừng lại ở đó khi hàng phòng ngự thi đấu chệch choạc vào cuối hiệp một. Sai lầm từ đường chuyền về hớ hênh của tiền đạo Ruben van Bommel tạo điều kiện để Ioannidis cướp bóng, tung đường căng ngang dọn cỗ giúp Masouras đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt.

Bị dẫn trước hai bàn sau 45 phút đầu tiên, ban huấn luyện Hà Lan buộc phải đưa ra hàng loạt thay đổi nhân sự ngay đầu hiệp hai nhằm xoay chuyển cục diện. Sự xuất hiện của Noa Lang và Ryan Gravenberch giúp những đợt phối hợp của đại diện Tây Âu trở nên thanh thoát hơn hẳn.

Phút 59, hy vọng bừng sáng với đội khách khi trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk bật cao dũng mãnh đánh đầu tung lưới đối thủ từ quả phạt góc tinh tế của Joey Veerman.

Áp lực nghẹt thở liên tục gia tăng khi Hà Lan dồn toàn lực vây hãm khu vực cấm địa của đối phương. Hậu vệ Denzel Dumfries thậm chí có tới hai lần đưa bóng vào lưới chủ nhà, song các pha lập công đều bị tổ trọng tài từ chối vì lỗi việt vị sau khi tham khảo VAR.

Hy Lạp mang đến nhiều khó khăn cho tuyển Hà Lan. Ảnh: EPA/ACHILLEAS CHIRAS

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội khách rốt cuộc cũng được đền đáp xứng đáng vào thời điểm hy vọng tưởng chừng đã cạn kiệt. Đón quả tạt của Noa Lang từ cánh trái ở phút 89, tiền vệ Tijjani Reijnders chớp thời cơ bắt vô-lê cận thành tung nóc lưới Tzolakis, ấn định kết quả hòa chung cuộc.

Điểm số quý giá giúp cả hai đội tiếp tục duy trì thành tích bất bại tại bảng đấu sau màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính.

Kết quả chung cuộc: Hy Lạp 2-2 Hà Lan

Cầu thủ ghi bàn:

Hy Lạp: Fotis Ioannidis (23'), Giorgos Masouras (45+2')

Hà Lan: Virgil van Dijk (59'), Tijjani Reijnders (89')