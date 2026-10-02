Messi đỉnh cao, Ronaldo giận dỗi: Chương cuối trái ngược của 2 tượng đài

Chỉ vài ngày trước khi Lionel Messi đá trận cuối cùng trong màu áo đội tuyển Argentina, Cristiano Ronaldo lại thu hút sự chú ý theo cách ngược lại ở Bồ Đào Nha. Việc CR7 rời đội tuyển đột ngột trong sự mâu thuẫn với huấn luyện viên trưởng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông bóng đá thế giới.

Hai siêu sao xuất sắc nhất thế giới, từng ganh đua suốt gần hai thập kỷ vượt mọi giới hạn của lịch sử bóng đá, tiến đến đoạn cuối sự nghiệp quốc tế theo hai cách rất khác nhau.

Ronaldo, Messi khép lại hành trình ở đội tuyển quốc gia với những cảm xúc trái ngược.

Ngày Ronaldo nâng cúp, Messi khóc nức nở

Ngày 27/6/2016 chứng kiến một trong những khoảnh khắc tưởng như có thể thay đổi lịch sử bóng đá Argentina. Đội tuyển nước này vừa thua ba trận chung kết liên tiếp gồm World Cup 2014, Copa America 2015 và Copa America 2016. Sau thất bại thứ ba, Lionel Messi bật khóc và tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia.

Chỉ một ngày sau, Argentina chìm trong tâm trạng bất an. Hơn 100.000 cổ động viên đăng ký tuần hành để kêu gọi Messi ở lại. Tổng thống Argentina khi đó, Mauricio Macri, trực tiếp gọi điện và đăng thông điệp trên mạng xã hội mong Messi thay đổi quyết định.

Sau sáu tuần, Messi rút lại tuyên bố chia tay đội tuyển. Anh bước vào một hành trình khác, tiếp tục theo đuổi giấc mơ World Cup mà bóng đá Argentina chờ đợi từ sau thời Diego Maradona.

Cũng chính mùa hè năm 2016, Cristiano Ronaldo giành danh hiệu lớn nhất cùng đội tuyển Bồ Đào Nha - vô địch EURO 2016. Cho đến nay, đó vẫn là chiếc cúp danh giá nhất của CR7, được anh coi trọng hơn cả World Cup.

Ít người có thể hình dung rằng khoảng mười năm sau, đoạn cuối hành trình của hai người lại mang những sắc thái trái ngược.

Messi, người từng bị chỉ trích là yếu đuối sau quyết định chia tay tuyển Argentina, sau đó trở lại và có những năm tháng rực rỡ nhất trong sự nghiệp quốc tế. Ronaldo, người từng được xem là biểu tượng của ý chí và khát vọng chiến thắng, lại trải qua giai đoạn cuối nhiều tranh luận hơn tại các giải đấu lớn.

Messi rơi nước mắt sau hành trình trọn vẹn đỉnh cao cùng đội tuyển Argentina.

Messi trên đỉnh vinh quang, đến lượt Ronaldo giận dỗi

Sau 10 năm, người hâm mộ Messi và Ronaldo trên toàn thế giới đi tìm câu trả lời “ai hơn ai” theo những cách khác nhau, khi 2 siêu sao tạo nên những con đường trái ngược.

Dấu ấn của Cristiano Ronaldo tại các giải đấu lớn của đội tuyển Bồ Đào Nha mờ nhạt dần - chỉ có thêm 2 danh hiệu Nations League vốn không được đánh giá cao. Ronaldo hiện lên trên truyền thông thế giới với những tranh cãi, những phát biểu gây sốc đề cao bản thân và công kích huấn luyện viên, đội bóng, đối thủ.

CR7 vẫn thi đấu ở tuổi 41 là điều phi thường. Tuy nhiên, anh dường như không thể từ bỏ nỗi ám ảnh đỉnh cao chưa đạt đến. Cristiano Ronaldo đưa bản thân lên đỉnh cao nhưng không phải với những chiến công hiển hách ở đẳng cấp hàng đầu, mà bằng... lời nói.

Siêu sao người Bồ Đào Nha nói rằng Saudi Pro League - giải đấu bản thân tham dự khắc nghiệt, chất lượng và tính cạnh tranh cao hơn một số giải khác như Ligue 1 (Pháp) hay MLS (Mỹ), cũng chính là nơi Messi chọn “dưỡng già” sau khi chia tay Barcelona ở những năm cuối sự nghiệp.

Sau khi Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 2026, Ronaldo tuyên bố chức vô địch EURO mang tầm vóc không thua gì chức vô địch World Cup, giải đấu mà anh ghi 11 bàn nhưng chỉ có 1 lần thực hiện ở vòng knock-out, đến từ quả phạt đền. Không có trận chung kết, không có danh hiệu nào tại World Cup.

Những dấu ấn cuối của Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ là tranh cãi.

Messi - ngược lại - không cần lên tiếng khẳng định bản thân là số một. Những chiếc cúp ở đội tuyển Argentina nói thay điều đó, trong khi siêu sao số 10 hiếm khi xuất hiện trong những cuộc phỏng vấn khiến cả thế giới xôn xao tranh luận.

Messi vô địch World Cup, thêm một lần về nhì, xô đổ hàng loạt kỷ lục để rồi vẫn bình thản nói: “Thống kê chỉ là những con số”.

Sau khi chinh phục mọi danh hiệu cùng đội tuyển Argentina, tháng 10/2026, Messi khép lại hành trình Albiceleste ở vị thế đỉnh cao, trọn vẹn. Trận đấu vinh danh Messi ở Argentina, vé nhanh chóng được bán hết dù giá rất cao.

Ronaldo nổi giận khi HLV Jorge Jesus - thầy cũ tại Al Nassr không cho anh thi đấu 30 phút trận gặp Na Uy “như đã hứa”. Ronaldo giận dỗi rời bỏ rất có thể là dấu ấn cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Mười năm trước, Messi rời sân trong nước mắt sau một trận chung kết thất bại, còn Ronaldo nâng chiếc cúp lớn nhất cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Một thập kỷ sau, vị trí của họ gần như đảo ngược. Messi chuẩn bị rời đội tuyển sau khi đã chạm tới đỉnh cao mà anh từng theo đuổi trong tuyệt vọng, còn Ronaldo đứng trước nguy cơ khép lại hành trình quốc tế bằng những bất đồng với chính HLV trưởng.

Sự nghiệp của hai người không thể được thu gọn vào một vài chiếc cúp hay những cuộc tranh luận “ai hơn ai”. Nhưng cách họ bước khỏi sân khấu đội tuyển quốc gia vẫn tạo nên một hình ảnh đối lập khó bỏ qua: Messi chủ động nói lời chia tay khi di sản đã trọn vẹn, còn Ronaldo vẫn chưa chấp nhận rằng vai trò của mình có thể không còn như trước. Sau gần hai thập kỷ cùng đẩy những giới hạn của bóng đá lên cao hơn, có lẽ khác biệt lớn nhất ở chương cuối không nằm ở số bàn thắng hay danh hiệu, mà ở cách mỗi người chấp nhận thời điểm phải rời đi.