Trước Ronaldo, HLV Jorge Jesus từng thẳng thay loại Neymar

Những ngày cuối tháng 9, mối quan hệ giữa Cristiano Ronaldo và huấn luyện viên Jorge Jesus trở thành tâm điểm của bóng đá Bồ Đào Nha. Việc tiền đạo 41 tuổi không được sử dụng trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy, đi thẳng vào đường hầm sau trận rồi tập riêng hai ngày sau đó làm dấy lên những đồn đoán về bất đồng giữa hai người.

Cristiano Ronaldo không phải ngôi sao đầu tiên xảy ra bất đồng với Jorge Jesus. Trong sự nghiệp huấn luyện kéo dài nhiều thập kỷ, nhà cầm quân 71 tuổi từng trải qua những cuộc đối đầu đáng chú ý với các cầu thủ. Từ Oscar Cardozo, Islam Slimani, Pizzi đến Neymar, nhiều ngôi sao từng trải qua những cuộc đối đầu với Jesus. Điểm chung trong phần lớn những vụ việc ấy là một HLV có cá tính mạnh, yêu cầu rất cao và đặc biệt kiên quyết với quyền quyết định của mình.

Cristiano Ronaldo được cho là xảy ra mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus. (Ảnh: AP)

Vị huấn luyện viên ‘cầu toàn đến từng centimet’

Jorge Jesus bắt đầu sự nghiệp huấn luyện từ năm 1989. Trước khi dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha, ông trải qua 16 CLB và giành hàng chục danh hiệu trong sự nghiệp. Thành công của ông đi cùng một phong cách huấn luyện rất đặc trưng. Những cầu thủ từng làm việc với ông mô tả đây là một HLV sống gần như hoàn toàn vì bóng đá, đòi hỏi cao và chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất.

Sandro Mendes, học trò của Jesus tại Vitoria de Setubal, cho rằng cách phù hợp nhất để mô tả Jorge Jesus là một người có niềm đam mê mãnh liệt với thể thao, đến mức gần như ám ảnh.

“Ông ấy muốn chiến thắng và sống vì bóng đá. Ông từng kể với chúng tôi rằng có những hôm thức dậy lúc 3 giờ sáng vì vừa mơ thấy một tình huống bóng. Ông ấy vốn là người như vậy và tôi nghĩ đến giờ cũng không thay đổi nhiều”, Sandro nhận xét.

Trong các buổi tập, ông không bỏ qua bất kỳ sai sót nhỏ nào, dù đó chỉ là một chi tiết tưởng chừng không đáng kể.

“Ông ấy từng đến chỗ tôi và nói rằng tôi đứng sai vị trí. Tôi hỏi: ‘Sai thế nào?’. Ông kéo tôi sang bên cạnh vài centimet rồi bảo: ‘Không phải chỗ đó, mà là chỗ này’. Tôi hỏi có gì khác nhau, ông chỉ nhún vai rồi cười. Làm việc với ông ấy rất mệt vì mọi thứ đều được yêu cầu rất kỹ. Đến giờ tôi vẫn thấy ông giữ nguyên nguồn năng lượng ấy, luôn có mặt giữa các cầu thủ trên sân tập và chạy cùng họ”, Sandro kể.

Jorge Jesus được mô tả mẫu HLV sống gần như hoàn toàn vì bóng đá, đòi hỏi cao và chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất. (Ảnh: AP)

Sandro từng nghĩ tính khí nóng nảy có thể cản trở sự nghiệp của người thầy cũ. Theo cựu tiền vệ này, Jesus sau đó dần thay đổi, trở nên điềm tĩnh và khéo léo hơn trong giao tiếp. Tuy nhiên, bản chất quyết liệt của ông không biến mất.

Lincoln, người từng làm việc với Jorge Jesus tại Fenerbahce, cũng thừa nhận những tuần đầu tiên dưới quyền HLV Bồ Đào Nha “không hề dễ dàng” vì yêu cầu quá cao.

Jesus cũng nổi tiếng thẳng thắn. Khi Lincoln chuyền hỏng, ông từng nói: “Đấy là lý do cậu từng phải chơi cho Santa Clara”. Ít phút sau, khi học trò xử lý tốt hơn, Jesus lại nói: “Bây giờ thì hiểu vì sao cậu đến được đây rồi”.

Đó cũng là cách Jesus quản lý nhiều ngôi sao trong sự nghiệp: vị thế hay danh tiếng không đồng nghĩa với việc cầu thủ được miễn trừ khỏi các quyết định chuyên môn của HLV.

Thẳng tay “trị” ngôi sao

Nếu mối quan hệ giữa Ronaldo và Jesus thực sự xuất hiện rạn nứt, đây không phải lần đầu nhà cầm quân 71 tuổi đối đầu với một ngôi sao trong đội bóng của mình.

Một trong những vụ việc căng thẳng nhất xảy ra với Oscar Cardozo tại Benfica năm 2013. Benfica gặp Vitoria de Guimaraes trong trận chung kết Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha. Khi đội nhà đang dẫn 1-0, Jesus quyết định rút Cardozo khỏi sân ở phút 70. Sau sự thay đổi này, Benfica để đối thủ ghi liên tiếp hai bàn ở phút 79 và 81, qua đó thua ngược 1-2.

Cardozo không giấu được sự tức giận. Sau tiếng còi mãn cuộc, tiền đạo Paraguay tiến tới chỗ Jesus, dùng tay đẩy HLV trưởng rồi tiếp tục tranh cãi và chỉ tay về phía ông. Hai năm sau, chính Jesus thừa nhận đây là một trong những trường hợp khó xử lý nhất sự nghiệp cầm quân.

“Trường hợp khó giải quyết nhất của tôi đã diễn ra công khai, đó là vụ Cardozo. Nhưng sau đó tôi xử lý tương đối dễ dàng bởi cậu ấy là một chàng trai tốt”, Jesus kể. HLV Bồ Đào Nha cho rằng phản ứng của Cardozo xuất phát từ trạng thái mất cân bằng cảm xúc sau khi Benfica liên tiếp thất bại ở hai trận chung kết trong khoảng một tuần.

Hai năm sau vụ Cardozo, Jesus tiếp tục có màn đối đầu công khai với Islam Slimani tại Sporting. Tháng 3/2015, Sporting đánh bại Arouca 5-1 tại giải vô địch Bồ Đào Nha. Slimani, khi ấy là một trong những chân sút quan trọng của đội, tỏ rõ sự bất mãn khi bị thay khỏi sân ở phút 60.

Jesus không né tránh câu chuyện trong cuộc họp báo sau trận. Ông cho rằng việc Slimani tức giận là phản ứng bình thường của một tiền đạo muốn cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới, nhưng đồng thời nhấn mạnh quyền quyết định hoàn toàn thuộc về HLV.

Neymar công khai cho biết anh từng “rất buồn” vì những phát biểu của người thầy cũ Jorge Jesus. (Ảnh: AP)

“Slimani nghĩ gì hay nói gì cũng chẳng có giá trị gì. Ở Sporting, người quyết định là tôi. Cậu ấy sẽ luôn phải tuân theo quyết định của tôi, dù có bực bội hay không”, Jesus nói. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha thậm chí còn đùa rằng nếu Slimani bực bội đến mức “đau dạ dày”, ông sẽ mua thuốc cho học trò.

Nếu những bất đồng với Cardozo hay Slimani chủ yếu giới hạn giữa HLV và cầu thủ, vụ việc liên quan đến Pizzi cuối năm 2021 phát triển thành một cuộc khủng hoảng phòng thay đồ.

Sau khi Benfica thua Porto 0-3, Pizzi - một trong những cầu thủ có tiếng nói tại CLB - chỉ trích thái độ thi đấu của toàn đội và gọi màn trình diễn là “thảm họa”.

HLV người Bồ Đào Nha quyết định loại Pizzi khỏi đội ngay trước mặt các cầu thủ. Tuy nhiên, động thái cứng rắn này tạo ra phản ứng ngược khi nhiều thành viên Benfica đứng về phía Pizzi.

Các cầu thủ sau đó từ chối tập luyện để thể hiện sự ủng hộ với đồng đội. Mâu thuẫn vì thế không còn nằm giữa Jesus và Pizzi mà lan rộng ra phòng thay đồ. Cuộc khủng hoảng trở thành một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến ban lãnh đạo Benfica chấm dứt nhiệm kỳ thứ hai của Jesus tại CLB.

Neymar là trường hợp nổi tiếng nhất trước vụ việc của Ronaldo. Đầu năm 2025, Jesus quyết định không đăng ký Neymar thi đấu tại Saudi Pro League trong màu áo Al-Hilal. HLV Bồ Đào Nha đánh giá cầu thủ Brazil chưa đạt trạng thái thể lực cần thiết sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương.

“Không ai nghi ngờ năng lực của Neymar, cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới. Nhưng thực tế là về mặt thể lực, cậu ấy không thể theo kịp toàn đội”, Jesus giải thích.

Neymar không đồng tình với nhận xét này. Sau khi chia tay Al-Hilal và trở lại Santos, tiền đạo Brazil công khai cho biết anh “rất buồn” vì những phát biểu của người thầy cũ và khẳng định bản thân đã thể hiện trên sân tập rằng mình đủ khả năng thi đấu.

Mối quan hệ giữa hai người càng được chú ý khi Jesus sau này kể lại cuộc trao đổi trực tiếp với Neymar. “Tôi từng huấn luyện hai trong ba cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi còn thiếu người thứ ba là Messi. Tôi đã huấn luyện Neymar và Ronaldo. Có một ngày tôi nói với Neymar: ‘Cậu hết thời rồi’”, Jesus kể lại.

Ông ngay sau đó nhấn mạnh quan điểm: “Điều gì tôi cho là tốt nhất cho đội bóng và đội tuyển thì điều đó sẽ được thực hiện”.