Đội hình dự kiến Việt Nam vs Pakistan: Tiếp tục thử nghiệm?

Đội tuyển Việt Nam đấu với Pakistan ở lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 lúc 19h30 hôm nay 2/10. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ cần một điểm để giữ vị trí nhì bảng. Nhiều khả năng nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ tiếp tục xáo trộn đội hình để thử nghiệm.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Pakistan

Trong bối cảnh chỉ cần hòa để chắc suất đi tiếp, Pakistan lại không phải đối thủ mạnh, đội tuyển Việt Nam có thể thử nghiệm nhiều phương án về đội hình. Ngoài ra, để hướng tới trận tranh hạng 3, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng cần tính toán về thể lực cho các cầu thủ khi chỉ còn 21 người có thể ra sân, tính cả Hoàng Đức vừa bình phục chấn thương và 2 thủ môn dự bị.

Đội tuyển Việt Nam cần chiến thắng trước Pakistan.

Ở trận đấu có độ khó không cao và áp lực không nhiều, đội tuyển Việt Nam vẫn cần đảm bảo sự an toàn. Do đó, cơ hội cho Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt có thể không phải lần này. Lê Giang Patrik đương nhiên vẫn là lựa chọn số một. Anh vẫn thể hiện phong độ chói sáng với nhiều pha cứu thua xuất sắc nhưng cần cho thấy khả năng chỉ huy hàng thủ nhiều hơn, trong bối cảnh hàng hậu vệ có nhiều thay đổi.

Lê Ngọc Bảo thi đấu rất thất vọng trong vai trò trung vệ lệch trái. Nhiều khả năng ông Kim sẽ bố trí Adou Minh - cầu thủ có màn thể hiện ổn nhất trong những tân binh của đội tuyển Việt Nam lần này - vào vị trí này. Xuân Mạnh trở lại vị trí lệch phải. Ở trung tâm hàng thủ là Bùi Hoàng Việt Anh - trung vệ thi đấu tốt trong 2 trận đã qua.

Cao Pendant Quang Vinh sau thử nghiệm không thành công ở tuyến trên sẽ được đưa trở về sở trường là hậu vệ biên trái. Trương Tiến Anh vẫn là ưu tiên số một bên đối diện.

Cặp tiền vệ trung tâm là nơi ông Kim Sang-sik phải “đau đầu” nhiều nhất với câu hỏi: Chọn ai đá cặp với Lê Phạm Thành Long để đảm bảo khả năng kiểm soát và che chắn cho hàng thủ?

HLV Kim Sang-sik khó có thể mạo hiểm xếp Hoàng Đức đá chính trước Pakistan. Anh chỉ vừa bình phục hoàn toàn chấn thương và thi đấu còn dè dặt trong 45 phút trước Thái Lan. Minh Khoa được trao cơ hội nhưng chưa thể hiện được nhiều. Hoàng Hên có thể được thử tiếp trong vai trò này dù anh làm không tốt ở trận gặp Philippines.

Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc sắm vai trò tiền đạo lệch trái. Nguyễn Hai Long chơi ở cánh phải. Vị trí trung phong có thể được khỏa lấp bởi thử nghiệm mang tên Tài Lộc. Cầu thủ này sẽ phát huy khả năng khi được chơi tự do, nhưng anh cần cho thấy nhiều năng lượng và sự quyết đoán hơn.

Dự đoán đội hình đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Lê Giang Patrik

Hậu vệ: Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Adou Minh

Tiền vệ: Trương Tiến Anh, Lê Phạm Thành Long, Đỗ Hoàng Hên, Cao Pendant Quang Vinh

Tiền đạo: Nguyễn Hai Long, Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Đình Bắc

Nhận định Việt Nam vs Pakistan

Trận thua 0-2 trước đội tuyển Thái Lan mang đến nhiều chỉ báo quan trọng cả về lối chơi lẫn nhân sự cho đội tuyển Việt Nam. Những thử nghiệm về nhân sự và cách tiếp cận trận đấu cho kết quả không như ý.

Thử thách tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có độ khó thấp hơn. Pakistan đứng thứ 198, thuộc nhóm cuối của bảng xếp hạng FIFA. Bối cảnh này giúp đội tuyển Việt Nam có thể thử nghiệm ở mức rủi ro không cao như trận gặp Thái Lan.

Nhiệm vụ thành tích của thầy trò ông Kim Sang-sik là tối thiểu 1 điểm để đảm bảo vị trí nhì bảng. Dù vậy, người hâm mộ khó có thể hài lòng nếu đội tuyển Việt Nam chỉ có trận hòa trước đối thủ yếu nhất bảng.

Đình Bắc và đồng đội cần chiến thắng để tăng thêm sự tự tin, nhất là đối với những nhân tố mới được trao cơ hội. Không chỉ vậy, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng phải tìm ra lời giải cho những bài toán thử nghiệm nhân sự. Sau 2 trận trục trặc liên tiếp, đội tuyển Việt Nam cần thấy tín hiệu tích cực về lối chơi.