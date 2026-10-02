Lịch thi đấu bóng chuyền nam ASIAD 2026 hôm nay 2.10: Việt Nam quyết đấu Indonesia

Trước khi bước vào vòng phân hạng 9-12, thầy trò HLV Federico Rampazzo đã vượt qua Uzbekistan với chiến thắng 3-0 ở vòng phân hạng 9-16. Trong khi đó, Indonesia đánh bại Philippines 3-1 để giành quyền vào vòng phân hạng 9-12.

Các cầu thủ Việt Nam sẽ hướng đến một chiến thắng trước đối thủ quen thuộc tại sân chơi khu vực. Ảnh: AVC

Trong những năm gần đây, Indonesia thường được đánh giá cao hơn Việt Nam ở bóng chuyền nam. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đang cho thấy sự tiến bộ đáng kể dưới sự dẫn dắt của HLV người Italia - Federico Rampazzo.

Đáng chú ý, tại chặng 2 SEA V.Cup 2026, Việt Nam từng đánh bại Indonesia. Sau đó, các học trò HLV Rampazzo vượt qua Thái Lan để lần đầu tiên đăng quang một giải đấu khu vực.

Thành tích này mang đến thêm sự tự tin cho đội tuyển Việt Nam trước cuộc tái đấu tại ASIAD 2026.

Indonesia vẫn là đối thủ giàu kinh nghiệm và có sức mạnh đáng kể, nhưng nếu duy trì được sự ổn định, hạn chế sai sót và phát huy tốt khả năng tấn công, Việt Nam có cơ hội tạo nên một trận đấu tích cực.

Với Ngọc Thuân và các đồng đội, cuộc đối đầu Indonesia không chỉ mang ý nghĩa về thứ hạng mà còn là dịp để tiếp tục tích lũy kinh nghiệm.

Ngoài trận Việt Nam - Indonesia, môn bóng chuyền nam ASIAD 2026 ngày 2.10 còn diễn ra các trận thuộc vòng bán kết, vòng phân hạng 5-8 và 9-12.

Lịch thi đấu ngày 2.10:

Bán kết

14h00: Pakistan - Iran

17h20: Nhật Bản - Trung Quốc

Phân hạng 5-8

08h00: Ấn Độ - Hàn Quốc

11h00: Qatar - Thái Lan

Phân hạng 9-12

14h00 : Kazakhstan - Đài Bắc Trung Hoa

17h00: Việt Nam - Indonesia