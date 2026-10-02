Cristiano Ronaldo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha?

Ronaldo bất ngờ thất sủng tại đội tuyển Bồ Đào Nha.

Tương lai của Cristiano Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha đang trở thành dấu hỏi lớn khi siêu sao 41 tuổi được cho là nghiêm túc cân nhắc khả năng giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Theo thông tin được nhật báo thể thao MARCA đăng tải, những bất đồng gần đây giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus không xuất phát từ phong độ hay kết quả thi đấu, mà liên quan đến cách hai bên thống nhất và điều chỉnh kế hoạch sử dụng tiền đạo kỳ cựu này.

Bất đồng từ kế hoạch phân bổ thời gian thi đấu

Trước đợt tập trung đội tuyển, Ronaldo và HLV Jorge Jesus được cho là đã có những trao đổi cụ thể về việc quản lý tải trọng thi đấu. Ở tuổi 41, tiền đạo sinh năm 1985 hiểu rõ tầm quan trọng của việc phân phối thể lực và không yêu cầu phải đá chính hoặc thi đấu trọn vẹn mọi trận đấu.

Theo MARCA, phương án ban đầu được hai bên thống nhất là Ronaldo sẽ ra sân 2 trong tổng số 4 trận của Bồ Đào Nha trong đợt tập trung này. Kế hoạch được xem là phù hợp nhằm giúp đội trưởng Bồ Đào Nha duy trì thể trạng, đồng thời tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ.

Ronaldo được cho là đã chấp nhận phương án trên một cách chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, tình hình trở nên căng thẳng khi kế hoạch ban đầu bị thay đổi. HLV Jorge Jesus từng công khai xác nhận Ronaldo sẽ thi đấu hai trận theo đúng dự định, trước khi đưa ra quyết định khác.

Theo nguồn tin MARCA dẫn lại, sự thay đổi này khiến Ronaldo không hài lòng. Ngôi sao người Bồ Đào Nha được cho là cảm thấy thỏa thuận giữa hai bên không được tôn trọng và xem đây là vấn đề liên quan đến sự tôn trọng dành cho mình.

Ronaldo đứng trước khả năng chia tay đội tuyển

Những bất đồng nói trên được cho là đã đẩy mối quan hệ giữa Ronaldo và Ban huấn luyện vào tình trạng căng thẳng. MARCA cho biết tiền đạo 41 tuổi hiện nghiêm túc cân nhắc khả năng kết thúc sự nghiệp quốc tế ngay lập tức.

Nếu xảy ra, đây sẽ là một bước ngoặt đáng chú ý đối với bóng đá Bồ Đào Nha. Ronaldo đã có hơn hai thập kỷ khoác áo đội tuyển và trở thành cầu thủ giữ nhiều kỷ lục quan trọng trong lịch sử đội bóng.

Trước nguy cơ mất đội trưởng kỳ cựu, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) cùng HLV Jorge Jesus được cho là đang tìm cách giải quyết bất đồng và thuyết phục Ronaldo tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, cả Ronaldo lẫn FPF vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về tương lai của cầu thủ này.

HLV Jorge Jesus xin lỗi Ronaldo?

Theo thông tin bổ sung từ MARCA, HLV Jorge Jesus dự kiến sẽ công khai xin lỗi Ronaldo trong thời gian tới. Đây được xem là động thái nhằm hạ nhiệt căng thẳng và mở đường cho hai bên giải quyết bất đồng.

Tương lai của Ronaldo trong màu áo Bồ Đào Nha vì thế vẫn chưa được xác định. Câu hỏi lớn lúc này là liệu siêu sao mang áo số 7 có tiếp tục cùng đội tuyển chinh phục những mục tiêu phía trước, hay quyết định khép lại hành trình quốc tế kéo dài hơn hai thập kỷ.

Cho đến khi C.Ronaldo hoặc FPF đưa ra xác nhận chính thức, mọi khả năng vẫn còn bỏ ngỏ.