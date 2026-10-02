Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 2/10/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 2/10, sáng mai 3/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 2/10/2026
Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam
16h00 ngày 2/10: Bảng B - Việt Nam vs Pakistan (FPT Play)
Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026
16h00 ngày 2/10: Bảng B - Thái Lan vs Philippines (FPT Play)
16h00 ngày 2/10: Bảng B - Việt Nam vs Pakistan (FPT Play)
Lịch thi đấu UEFA Nations League
21h00 ngày 2/10: League C: Group 3 - Kazakhstan vs Moldova (TV360, My TV)
23h00 ngày 2/10: League C: Group 2 - Đảo Síp vs Armenia (TV360, My TV)
23h00 ngày 2/10: League C: Group 2 - Latvia vs Montenegro (TV360, My TV)
01h45 ngày 3/10: League A: Group 1 - Bỉ vs Thổ Nhĩ Kỳ (TV360, My TV) (TV360, My TV)
01h45 ngày 3/10: League A: Group 1 - Pháp vs Italy (TV360, My TV)
01h45 ngày 3/10: League B: Group 2 - Hungary vs Georgia (TV360, My TV)
01h45 ngày 3/10: League B: Group 2 - Ukraine vs Bắc Ireland (TV360, My TV)
01h45 ngày 3/10: League B: Group 4 - Bosnia vsThụy Điển (TV360, My TV)
01h45 ngày 3/10: League B: Group 4 - Ba Lan vs Romania (TV360, My TV)
01h45 ngày 3/10: League C: Group 3 - Quần đảo Faroe vs Slovakia (TV360, My TV)
Lịch thi đấu nữ ASIAD 2026
13h00 ngày 2/10: Giải Ba - Nữ Trung Quốc vs Nữ Hàn Quốc
17h30 ngày 2/10: Chung kết - Nữ Triều Tiên vs Nữ Nhật Bản.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-2-10-2026/438828.html