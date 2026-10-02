Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 2/10/2026

Lượt trận hạ màn bảng A FIFA ASEAN Cup đã khép lại với tranh cãi nảy lửa trong dư luận khu vực, đặc biệt là người hâm mộ và truyền thông Malaysia. Tất cả đồng loạt đặt dấu hỏi lớn về công tác bù giờ ở trận đấu giữa Indonesia và Bangladesh.