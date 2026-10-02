Ronaldo bỏ đội tuyển Bồ Đào Nha, HLV Jorge Jesus nói 'lương tâm thanh thản'

Trong cuộc phỏng vấn trước trận gặp Đan Mạch tại sân Parken, Copenhagen tối 1/10, huấn luyện viên Jorge Jesus cho biết ông chưa muốn tiếp tục đề cập đến những ồn ào liên quan đến Cristiano Ronaldo, đồng thời cho rằng “lương tâm hoàn toàn thanh thản”.

“Tôi vẫn bình thường. Những ngày vừa qua thực sự rất căng thẳng. Tôi đã có nhiều năm làm việc trong bóng đá và tôi biết mình không làm điều gì khiến quá trình này không thể tiếp tục như trước. Lương tâm tôi hoàn toàn thanh thản”, nhà cầm quân của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha nói.

“Hôm nay là ngày thi đấu. Tôi muốn tập trung vào trận đấu. Sau đó chúng tôi trở về Dragao và tập trung cho trận tiếp theo gặp Na Uy. Rồi chắc chắn sẽ có thời gian khác để nói về chuyện này. Còn hiện tại, đó là vấn đề đã khép lại”.

HLV Jorge Jesus cho biết ông chưa muốn tiếp tục đề cập đến những ồn ào liên quan Cristiano Ronaldo. (Ảnh: Reuters)

HLV Jorge Jesus một lần nữa khẳng định sau trận đấu vào ngày 4/10 tới, ông sẽ nói về việc Cristiano Ronaldo rời đội tuyển và “không né tránh” vấn đề này. Ông vẫn đánh giá cao vị thế đặc biệt của Ronaldo, coi tiền đạo này là một biểu tượng lớn của bóng đá Bồ Đào Nha.

“Cậu ấy là một biểu tượng, một nhân vật lớn. Điều đó không có gì phải bàn cãi”, Jesus nói.

Ông đồng thời nhấn mạnh rằng “toàn đội đang có động lực rất lớn và tin tưởng vào quá trình tại giải đấu”.

“Hai trận, hai chiến thắng. Những gì diễn ra trong quá khứ có ý nghĩa rất lớn và cho thấy cách làm này thường mang lại kết quả. Điều quan trọng là tập trung vào trận đấu hôm nay”, ông nhấn mạnh.

Rạng sáng 1/10, Cristiano Ronaldo quyết định rời khỏi trại tập luyện của Bồ Đào Nha trong quá trình chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Đan Mạch và Na Uy. Mối quan hệ đổ vỡ với huấn luyện viên Jorge Jesus được cho là nguyên nhân chính khiến ngôi sao sinh năm 1985 không muốn thi đấu tiếp.

Mọi chuyện xuất phát từ việc Ronaldo phải ngồi dự bị, khởi động rất lâu rồi không được ra sân khi Bồ Đào Nha gặp Na Uy. Sau khi Ronaldo rời khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha, Edu Aguirre - nhà báo được cho là thân cận với tiền đạo 41 tuổi - tiết lộ rằng CR7 cảm thấy “bị HLV Jorge Jesus phản bội”.