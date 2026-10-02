Florian Wirtz nổ súng, Klopp có chiến thắng đầu tiên cùng tuyển Đức

Florian Wirtz tỏa sáng trước Serbia. Ảnh: EPA.

Màn trình diễn thăng hoa tại Allianz Arena giúp tuyển Đức đánh bại Serbia với tỷ số 2-0 thuyết phục tại lượt trận thứ 3, bảng B UEFA Nations League A. Thắng lợi mang về 3 điểm trọn vẹn, đồng thời đánh dấu chiến thắng đầu tiên của huấn luyện viên Jurgen Klopp trên cương vị thuyền trưởng "Cỗ xe tăng" Đức (hòa 1-1 Hà Lan, thua 0-1 trước Hy Lạp).

Bước vào lượt trận thứ ba với áp lực đè nặng sau chuỗi trận khởi đầu chưa như ý, tuyển Đức chủ động dâng cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng của Jurgen Klopp nhanh chóng kiểm soát khu trung tuyến nhờ khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng giữa Tom Bischof và Florian Wirtz.

Ở phần sân đối diện, Serbia buộc phải lùi sâu phòng ngự với khối đội hình 5-4-1 kín kẽ nhằm hạn chế tối đa không gian chơi bóng của đối thủ.

Các mũi nhọn của tuyển Đức tỏ ra thiếu chuẩn xác ở khâu dứt điểm cuối cùng. Lần lượt Nick Woltemade rồi đến đội trưởng Serge Gnabry đều bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi đối mặt với chốt chặn Djordje Petrovic.

Mãi đến phút 39, nỗ lực hãm thành dồn dập của đoàn quân Jurgen Klopp đem lại thành quả ngọt ngào. Bắt nguồn từ pha đột phá tự tin rồi dứt điểm dội cột dọc của Wirtz, bóng nảy ra đúng tầm băng vào của Bischof để anh sút tung nóc lưới Serbia. Bàn mở tỷ số phản ánh chuẩn xác cục diện một chiều khi đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng. 1-0 cho Đức. Kết thúc 45 phút đầu tiên, Đức dẫn trước Serbia 1-0.

Tom Bischof mở tỷ số cho Đức. Ảnh: EPA.

Bước sang hiệp hai, kịch bản trên sân không có nhiều biến chuyển khi Serbia gần như bất lực trong việc tìm đường tiếp cận vòng cấm địa Đức. Huấn luyện viên Klopp quyết định tung Said El Mala vào thay Gnabry để tiếp tục gia tăng áp lực trực diện bên hành lang cánh.

Thế trận vượt trội nhanh chóng được cụ thể hóa bằng bàn nhân đôi cách biệt ở phút 61 sau một pha dàn xếp đẹp mắt. Hậu vệ Maximilian Mittelstadt dâng cao rồi kiến tạo thuận lợi cho Wirtz tung cú chạm bước một tinh tế vượt qua Strahinja Babic trước khi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Petrovic nâng tỷ số lên 2-0. Pha lập công đẳng cấp đánh sập hoàn toàn tinh thần chiến đấu của Serbia.

Phong độ chói sáng trong màu áo tuyển Đức trở thành cứu cánh giúp Florian Wirtz có thể vực dậy phong độ ở Liverpool, đập tan hoài nghi, chỉ trích.

Thời gian còn lại chứng kiến hàng loạt sự thay đổi nhân sự từ cả hai băng ghế huấn luyện nhằm làm mới lối chơi. Trong khi Serbia vẫn hoàn toàn bế tắc và không tạo ra nổi một cú sút trúng đích nào, Đức kiểm soát nhịp độ để bảo toàn chiến thắng chung cuộc 2-0.

Thắng lợi thuyết phục giúp "Cỗ xe tăng" Đức thu hẹp khoảng cách với đội nhì bảng Hà Lan xuống còn vỏn vẹn một điểm và kém đội đầu bảng Hy Lạp ba điểm.

Với màn trình diễn rực sáng của Florian Wirtz cùng thông số vượt trội 32 pha dứt điểm, Đức đã giải tỏa áp lực tâm lý để sẵn sàng cho chuyến làm khách trước Hy Lạp vào ngày 5 tháng 10. Trong khi đó, Serbia tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi vẫn chưa giành được điểm số nào sau ba lượt trận.

Kết quả chung cuộc: Đức 2 - 0 Serbia

Cầu thủ ghi bàn:

Đức: Bischof (39'), Wirtz (61')

Đội hình xuất phát

Ảnh: BongDa.com.vn.