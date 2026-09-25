RESCENE vẫn chưa 'hạ nhiệt'
Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc vừa công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng này dành cho các ca sĩ đang lên.
Bảng xếp hạng được xác định thông qua việc phân tích các chỉ số về mức độ phủ sóng trên truyền thông, sự tham gia của người tiêu dùng, mức độ tương tác và nhận thức cộng đồng của các ca sĩ đang lên, dựa trên dữ liệu lớn (big data) được thu thập từ ngày 25/8 đến ngày 25/9.
ATEEZ cũng duy trì vị trí thứ hai. Seongri vươn lên vị trí thứ ba sau khi ghi nhận mức tăng 99,28% về chỉ số danh tiếng thương hiệu so với tháng trước. Jang Han Byul giành vị trí thứ tư với chỉ số danh tiếng thương hiệu tăng 78,21% so với tháng Tám. Cuối cùng, CORTIS đứng ở vị trí thứ năm với khoảng cách sát sao.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/rescene-van-chua-ha-nhiet-post1879567.tpo