RESCENE vẫn chưa 'hạ nhiệt'

Bảng xếp hạng được xác định thông qua việc phân tích các chỉ số về mức độ phủ sóng trên truyền thông, sự tham gia của người tiêu dùng, mức độ tương tác và nhận thức cộng đồng của các ca sĩ đang lên, dựa trên dữ liệu lớn (big data) được thu thập từ ngày 25/8 đến ngày 25/9.

RESCENE tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng trong tháng này với chỉ số danh tiếng đánh dấu mức tăng 17,33% so với tháng Tám. Nhóm nhạc nữ RESENE (gồm các thành viên Liv, May, Zena, Woni và Minami) cũng vừa gửi lời chúc mừng lễ Chuseok tới độc giả của Edaily trong trang phục hanbok thanh lịch. Nhóm hiện đang tận hưởng thời kỳ đỉnh cao danh tiếng kể từ khi ra mắt. Ca khúc "Love Attack", vốn được phát hành cách đây hai năm đã bất ngờ lội ngược dòng trên các bảng xếp hạng trong năm nay và vươn lên vị trí số một. RESENE chia sẻ: "Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ có những giây phút hạnh phúc bên gia đình thân yêu và cùng thưởng thức các ca khúc của RESENE trong dịp lễ Chuseok này". RESCENE cũng đang chuẩn bị trở lại với việc phát hành mini-album thứ tư mang tên 'PULSE' vào ngày 3/11. Sau thành công với ca khúc "Love Attack" (vốn có thứ hạng tăng dần trên các bảng xếp hạng) và bản hit "Pretty Girl" (với đà thăng hạng ổn định) hồi đầu năm nay, nhóm đặt mục tiêu khẳng định vị thế như một nhân tố mới đầy triển vọng trong ngành công nghiệp âm nhạc.

ATEEZ cũng duy trì vị trí thứ hai. Seongri vươn lên vị trí thứ ba sau khi ghi nhận mức tăng 99,28% về chỉ số danh tiếng thương hiệu so với tháng trước. Jang Han Byul giành vị trí thứ tư với chỉ số danh tiếng thương hiệu tăng 78,21% so với tháng Tám. Cuối cùng, CORTIS đứng ở vị trí thứ năm với khoảng cách sát sao.