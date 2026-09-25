Hành trình làm mẹ của Lady Gaga được tiết lộ

Lady Gaga được cho là đã trải qua một hành trình dài và nhiều cảm xúc để hiện thực hóa mong muốn trở thành mẹ. Theo nguồn tin của Page Six, nữ ca sĩ đặc biệt chủ động trong quá trình mang thai hộ và muốn được tham gia vào từng giai đoạn của thai kỳ.

“Đây là một quá trình rất dài và nhiều cảm xúc đối với Gaga. Có rất nhiều thăng trầm trên hành trình ấy và chắc chắn mọi chuyện không thể xảy ra chỉ sau một đêm”, một nguồn tin độc quyền chia sẻ với Page Six.

Lady Gaga được cho là đã trải qua một hành trình dài và nhiều cảm xúc để hiện thực hóa mong muốn trở thành mẹ.

Theo người này, quá trình mang thai hộ bao gồm rất nhiều cuộc hẹn, buổi gặp gỡ và vấn đề hậu cần. Lady Gaga được cho là luôn trực tiếp tham gia và đặc biệt quan tâm đến người phụ nữ mang thai hộ cho mình. Nữ ca sĩ muốn trở thành một phần trong từng giai đoạn của thai kỳ thay vì chỉ chờ đợi đến ngày đón con.

“Điều thực sự quan trọng với cô ấy là có sự kết nối với người phụ nữ đang mang thai con gái mình và được tham gia nhiều nhất có thể”, nguồn tin tiết lộ.

Sau những khó khăn để có thể trở thành mẹ, Lady Gaga được cho là không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Việc có một người mà cô tin tưởng đồng hành trong suốt thai kỳ cũng mang ý nghĩa đặc biệt với nữ ca sĩ.

Dù hành trình được cho là trải qua không ít thử thách, nguồn tin cho biết Lady Gaga hiện vô cùng hạnh phúc khi giấc mơ làm mẹ cuối cùng đã trở thành hiện thực. “Đó là một hành trình dài để đi đến ngày hôm nay, nhưng cuối cùng, từng điều đều xứng đáng. Cô ấy cuối cùng cũng có con gái và không thể hạnh phúc hơn”, nguồn tin nói.

Ngày 11/9, Page Six đưa tin Lady Gaga và vị hôn phu Michael Polansky đã đón con đầu lòng. Sau đó, cặp đôi lần đầu được bắt gặp xuất hiện cùng một em bé trong chuyến đi chơi tại Bắc California. Trong những hình ảnh do Page Six độc quyền ghi lại, Lady Gaga bế em bé sát trước ngực trong khi sánh bước bên Michael Polansky.

Cặp đôi lần đầu được bắt gặp xuất hiện cùng một em bé trong chuyến đi chơi tại Bắc California.

Theo TMZ, cặp đôi được cho là đã đón một bé gái tên Rose Bean vào ngày 9/6 tại Los Angeles với sự hỗ trợ của một người mang thai hộ. Tuy nhiên, đến nay Lady Gaga và đại diện vẫn chưa chính thức xác nhận cô đã trở thành mẹ, phương pháp sinh con, tên hay giới tính của em bé.

Theo một nguồn tin, hành trình làm mẹ của Lady Gaga bắt đầu từ năm 2024 và đi kèm nhiều thăng trầm do những vấn đề sức khỏe. Nữ ca sĩ được cho là từng gặp vấn đề nghiêm trọng ở hông cùng nhiều vấn đề thể chất khác, bên cạnh những áp lực mà cơ thể phải chịu trong quá trình biểu diễn.

Trước đó, Lady Gaga từng công khai mong muốn trở thành mẹ. Trong cuộc phỏng vấn với New York Times vào tháng 3/2025, cô chia sẻ rằng bản thân rất hào hứng với viễn cảnh làm mẹ và mong muốn con cái có đủ không gian để tự khám phá bản thân, thay vì bị ép phải sống theo một cuộc đời mà chúng không lựa chọn. Lady Gaga và Michael Polansky bắt đầu hẹn hò từ năm 2019 và đính hôn vào năm 2024.

Trước đó, Lady Gaga từng công khai mong muốn trở thành mẹ.