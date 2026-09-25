Son Ye Jin có cứu nổi phim 19+ ngập tranh cãi

2003, bộ phim điện ảnh Untold Scandal từng tạo nên cơn địa chấn tại phòng vé xứ kim chi. Ở thời điểm đó, Bae Yong Joon - ngôi sao đang ở đỉnh cao phong độ nhờ hiện tượng Bản tình ca mùa đông - khiến công chúng bất ngờ khi chọn một vai diễn lột xác hoàn toàn trên màn ảnh rộng: kẻ đào hoa khét tiếng với hàng loạt phân cảnh táo bạo. Bộ phim khi ấy lôi kéo hơn 4,15 triệu khán giả đến rạp.

2026, câu chuyện ấy một lần nữa được tái sinh với bản truyền hình gồm 8 tập do Netflix sản xuất. Ra mắt đúng dịp lễ Chuseok - thời điểm nền tảng này từng thành công với Squid Game hay Narco-Saints, tác phẩm nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ khán giả toàn cầu.

Song kể từ thời điểm trình làng đến nay, series 19+ The Scandal ngập trong tranh cãi, từ kịch bản, chủ đề đến các cảnh quay táo bạo. Trong đó, diễn xuất của dàn cast gồm Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana cũng trở thành tâm điểm bàn luận từ phía giới phê bình, công chúng.

Sự trở lại của Son Ye Jin

Sự khác biệt của The Scandal so với Untold Scandal nằm ở thời lượng và góc nhìn mới. Trong đó, điểm thay đổi lớn nhất nằm ở nhân vật phu nhân Cho (Son Ye Jin thủ vai). Nếu như ở bản phim năm 2003, nhân vật này chỉ đóng vai trò là "châm ngòi" cho vụ cá cược, đến phiên bản điện ảnh, phu nhân Cho bước lên vị trí trung tâm của toàn bộ câu chuyện.

Trong phim, phu nhân Cho là quý bà thu hút với vẻ ngoài đoan trang, chuẩn mực nhưng ẩn sâu bên trong là cá tính, tham vọng và sự bất bình trước những lễ giáo phong kiến hà khắc. Sống ở một xã hội phủ nhận tiếng nói của phụ nữ, Cho đã tìm mọi cách vượt qua những khuôn khổ xã hội. Cô có mối quan hệ thân thiết và chia sẻ thú vui tình ái với Cho Won (Ji Chang Wook).

Son Ye Jin tái xuất trong The Scandal. Ảnh: Netflix.

Ngay từ khi còn trẻ, phu nhân Cho đã lén viết bài thi giúp Cho Won, mang lại cho người em họ sự nể trọng lớn trong giới quý tộc. Khi trưởng thành, Cho Won trượt dài vào lối sống phóng túng, nhưng sợi dây liên kết đầy mê hoặc, nguy hiểm giữa cả hai vẫn mãnh liệt như thuở ban đầu.

Sóng gió bùng nổ khi phu nhân Cho phải chấp nhận đưa nàng thiếp Lee So Ok (Shin Youn Ha) vào gia phủ để sinh con nối dõi cho chồng. Để thực hiện một kế hoạch thâm độc, cô đã xúi giục Cho Won dùng tài cưa cẩm nhằm quyến rũ người thiếp mới này.

Thế nhưng, ván cờ tình ái lại rẽ sang hướng khác khi Ahn Hee Yeon (Nana) xuất hiện. Hee Yeon là một góa phụ trẻ nổi tiếng bởi lòng chung thủy và đức hạnh. Sự chừng mực của cô nhanh chóng kích thích bản năng chinh phục của Cho Won.

Cho Won chủ động đề xuất đổi mục tiêu sang Hee Yeon. Phu nhân Cho đồng ý cùng một điều khoản: Nếu anh ta thành công và mang về bằng chứng bằng văn bản, Cho sẽ cho anh ta điều ước tha thiết nhất: được ngủ chung giường.

Một cuộc săn đuổi tình cảm đầy dối trá và mưu mô chính thức bắt đầu. Nhưng chính ván cờ tàn nhẫn ấy lại đẩy những kẻ chủ mưu vào những biến cố cảm xúc hoàn toàn nằm ngoài mọi tính toán. Cho Won dần dần nảy sinh tình cảm chân thành với Hee Yeon, trong khi phu nhân Cho cũng có những xúc cảm vượt khỏi giới hạn.

Kể từ thời điểm ra mắt đến nay, series 19+ trở thành tâm điểm chú ý. Theo số liệu do Netflix công bố trên trang chính thức Tudum, series Scandal đã ghi nhận 1,9 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày ra mắt, qua đó vươn lên vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng Phim truyền hình không nói tiếng Anh. Tác phẩm cũng nhanh chóng góp mặt trong top 10 bộ phim được xem nhiều nhất tại 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Singapore...

Dù vậy, trên các nền tảng mạng xã hội, khán giả để lại nhiều bình luận trái chiều. Việc mở rộng thời lượng thành 8 tập giúp khai thác sâu hơn quá khứ và các tuyến nhân vật phụ, nhưng lại khiến nhịp phim bị loãng, làm giảm bớt độ tập trung vào mối quan hệ phức tạp cùng cảm xúc giữa ba nhân vật chính.

Bên cạnh đó, các phân cảnh gán mác 18+ cũng tạo nên nhiều luồng tranh luận. Một bộ phận người xem đánh giá đây là yếu tố cần thiết để khắc họa dục vọng và bản chất sự bẫy tình theo đúng tinh thần nguyên tác. Ngược lại, nhiều khán giả cho rằng các cảnh nhạy cảm này còn gượng ép, chưa thực sự hòa quyện với mạch cảm xúc của nhân vật.

Diễn xuất gây tranh luận

Ngoài những tranh luận kể trên, diễn xuất của bộ ba diễn viên chính cũng được giới phê bình, khán giả đưa ra "mổ xẻ". Hai nữ chính gồm Son Ye Jin và Nana nhận nhiều tranh luận trái chiều, cả khen lẫn chê.

Daum dành nhiều lời khen cho màn trở lại của Son Ye Jin trong series 19+. Tờ này đánh giá minh tinh đã truyền tải được nội tâm phức tạp của nhân vật, từ sự lạnh lùng và quyết đoán đến biểu cảm tinh tế ở những tập cuối.

Tương tự, trang Mashable không đánh giá cao dự án của Jung Ji Woo khi chỉ chấm 2.5/5 nhưng lại nhận xét Son Ye Jin là điểm sáng diễn xuất, cứu bộ phim.

Diễn xuất của minh tinh Hàn Quốc nhận nhiều khen, chê. Ảnh: Netflix.

"Son Ye Jin một lần nữa khẳng định đẳng cấp của một nữ diễn viên hàng đầu. Ngay cả khi kịch bản phim The Scandal còn những điểm hạn chế nhất định, màn thể hiện của cô vẫn chưa bao giờ khiến người xem thất vọng. Trong vai phu nhân Cho, Son Ye Jin khéo léo giấu kín sự yếu đuối bên trong đằng sau vẻ ngoài sắc sảo, đầy tính toán và khiêu khích, từ đó lột tả trọn vẹn mọi góc cạnh của nhân vật một cách vô cùng tự nhiên. Đôi lúc, khán giả có thể cảm thấy bức bối trước những lựa chọn của nhân vật, nhưng đó có lẽ lại chính là ý đồ nghệ thuật. Khi một vai diễn có thể khơi dậy cảm xúc mạnh mẽ đến vậy ở người xem, màn trình diễn của Son Ye Jin đã thành công", theo Mashable.

Ở bài review mới nhất về The Scandal, cây viết Pierce Conran của SCMP nhận định Son Ye Jin đã hoàn thành trọn vẹn vai diễn đầy thử thách khi hóa thân thành một phu nhân thanh lịch, đài các nhưng mưu mô, thâm hiểm.

Trong khi đó, trên các nền tảng mạng xã hội, khán giả lại để lại nhiều bình luận trái chiều, có cả tiêu cực về màn thể hiện của nữ diễn viên. Một bộ phận người xem bày tỏ sự thất vọng với lần trở lại của minh tinh Hàn sau nhiều năm vắng bóng.

Công chúng cho rằng trong nhiều khoảnh khắc, khuôn mặt và vẻ ngoài của Son Ye Jin vẫn toát ra vẻ hiền lành so với tính cách mưu mô và thủ đoạn của nhân vật. Ngoài ra, giữa cô và nam diễn viên Ji Chang Wook không tạo ra "phản ứng hóa học" cần thiết để khán giả tin vào chuyện tình cảm giữa cả hai.