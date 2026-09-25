Sơ khảo phía Nam - Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Tranh suất vào Top 36 tại Cần Thơ

Ngày 24/9, vòng sơ khảo phía Nam - Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 đã diễn ra tại TP.HCM, thu hút khoảng 150 thí sinh tham dự. Không chỉ sở hữu ngoại hình ấn tượng, nhiều ứng viên còn ghi điểm nhờ tinh thần trách nhiệm xã hội, khát khao đóng góp cho cộng đồng và mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam.

Vòng sơ khảo khu vực phía Nam cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 diễn ra vào ngày 24/9

Không khí vòng sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 rộn ràng từ 7h30 sáng 24/9 tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. 35 thí sinh xuất sắc đã lần lượt hoàn thành các bước từ đối soát hồ sơ, kiểm tra nhân trắc học, chụp ảnh profile cho đến phỏng vấn bản lĩnh trước ban giám khảo nhằm tìm kiếm cơ hội góp mặt trong Top 36.

Sau sơ khảo phía Bắc ngày 13/9 tại Hà Nội, vòng tuyển chọn phía Nam tiếp tục tìm kiếm những gương mặt sáng giá. Từ khoảng 150 hồ sơ đăng ký, Ban tổ chức đã chọn ra 35 thí sinh xuất sắc bước vào vòng đánh giá trực tiếp.

Ban tổ chức, ban giám khảo và khách mời tại vòng sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 sáng 24/9 tại TP.HCM

Rạng rỡ trong tà áo dài trắng tại TP.HCM, các ứng viên trải qua phần kiểm tra nhân trắc học khắt khe để đánh giá hình thể, đồng thời phải chứng minh bản lĩnh trước Ban giám khảo. Bên cạnh sắc vóc và thần thái, hội đồng giám khảo đặc biệt chú trọng khả năng giao tiếp, phản xạ tư duy, sự tự tin cùng tư duy quan điểm của từng thí sinh.

Kết quả từ hai miền kết hợp cùng danh sách đặc cách sẽ quyết định Top 36 chính thức bước vào vòng chung kết tại Cần Thơ.

Thành phần ban giám khảo và khách mời có TS. Vũ Thị Thu Hương, Dược sĩ Lương Tâm, NTK Ngô Nhật Huy, ca sĩ Nguyên Vũ, Đương kim Hoa hậu Nguyễn Hoài Phương Anh, bác sĩ Huỳnh Võ Tiến, nhà báo Nguyễn Đình Mười và chuyên gia trang điểm Phương Maza.

TS. Vũ Thị Thu Hương, Trưởng ban Giám khảo, nhận xét nhóm thí sinh phía Nam năm nay có mặt bằng hình thể khá đồng đều. Theo bà, việc vòng phía Bắc diễn ra trước giúp các ứng viên khu vực phía Nam có thêm thời gian quan sát, rút kinh nghiệm và chuẩn bị về kỹ năng cũng như cách thể hiện trước hội đồng.

TS. Vũ Thị Thu Hương - Trưởng ban Giám khảo, nhận xét nhóm thí sinh phía Nam năm nay có mặt bằng hình thể khá đồng đều

Bên cạnh đó, cuộc thi năm nay áp dụng cơ chế đặc cách dành cho những thí sinh từng đạt danh hiệu Hoa hậu, Hoa khôi, Á hậu hoặc Á khôi nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện của ban tổ chức. Vì vậy, Top 36 sẽ là sự kết hợp giữa những gương mặt vượt qua vòng sơ khảo và các ứng viên có kinh nghiệm thi sắc đẹp.

Đương kim Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025 Nguyễn Hoài Phương Anh cũng có mặt tại vòng sơ khảo phía Nam. Người đẹp cho biết cô ấn tượng với sự tự tin và năng lượng trẻ của các thí sinh, đồng thời cho rằng bản lĩnh và khả năng thể hiện câu chuyện cá nhân sẽ là yếu tố quan trọng khi cuộc thi bước vào những vòng sâu hơn.

Theo Trưởng ban tổ chức Lý Minh Tuấn, mặt bằng thí sinh hai miền không có sự chênh lệch đáng kể. Mỗi khu vực có những ứng viên nổi bật riêng và cùng được đánh giá theo một hệ thống tiêu chí thống nhất.

Năm nay, Cần Thơ được lựa chọn làm địa điểm tổ chức vòng chung kết với chủ đề “Hành trình Cửu Long - khát vọng đại dương”. Theo kế hoạch, Top 36 sẽ tham gia các hoạt động tại Cần Thơ từ ngày 25/11 đến 5/12, trước khi đêm chung kết diễn ra tối 5/12 tại Công viên Sông Hậu.

Đương kim Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025 Nguyễn Hoài Phương Anh cùng các thí sinh tại vòng sơ khảo phía nam sáng 24/9 ở TPHCM

Trong khuôn khổ cuộc thi, thí sinh dự kiến trải nghiệm chợ nổi, phố đi bộ Ninh Kiều, Đền Hùng Cần Thơ và khu vực cửa biển Trần Đề. Ban tổ chức định hướng cuộc thi gắn hoạt động sắc đẹp với quảng bá văn hóa, du lịch, môi trường và tiềm năng kinh tế biển của Đồng bằng sông Cửu Long.

Mùa giải 2026 cũng có cuộc thi thiết kế vương miện với chủ đề biển và đại dương. Thiết kế “Hải Trình Thịnh Vượng” của Nguyễn Đức Vượng dẫn đầu bình chọn với hơn 20 nghìn lượt và sẽ được hiện thực hóa thành vương miện dành cho tân Hoa hậu.

Người đăng quang nhận giải thưởng trị giá 500 triệu đồng cùng vương miện luân lưu. Á hậu 1 nhận 300 triệu đồng, Á hậu 2 nhận 200 triệu đồng và hai Á hậu 3 nhận 100 triệu đồng mỗi người. Ngoài ra, cuộc thi còn có 10 giải phụ trị giá 20 triệu đồng mỗi giải.

Sau vòng sơ khảo phía Nam, những ứng viên được lựa chọn cùng nhóm thí sinh đặc cách sẽ chính thức bước vào cuộc cạnh tranh Top 36, hướng tới vòng chung kết Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 tại Cần Thơ.