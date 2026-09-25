5 điều ở Joker khiến người đọc 'phát phiền'

Xuất hiện lần đầu trong Batman #1 cách đây 86 năm, Joker dần trở thành đối thủ nổi tiếng nhất của Batman. Nhân vật có thể được xây dựng theo nhiều hướng, từ hài hước, đáng sợ đến bí ẩn, phù hợp với nhiều thời kỳ và thể loại truyện khác nhau. Tuy nhiên, chính sự phổ biến này cũng tạo ra những vấn đề riêng.

Cách xây dựng nhân vật thiếu nhất quán

Theo ComicBook, Joker lúc mạnh đến mức có thể đối đầu với cả Justice League, lúc lại dễ dàng bị một người hùng đánh bại. Nhân vật có thể vừa là một tên tội phạm thực hiện các vụ trộm quy mô nhỏ, vừa trở thành kẻ tìm cách đạt quyền năng tối thượng.

Sự linh hoạt giúp Joker thích nghi với nhiều câu chuyện, nhưng đồng thời khiến độc giả khó xác định chính xác mức độ nguy hiểm của hắn. Mỗi lần hắn xuất hiện, người đọc có thể gặp một phiên bản Joker hoàn toàn khác.

Mối quan hệ với Harley Quinn thường bị hiểu lầm

Harley Quinn ban đầu xuất hiện trong Batman: The Animated Series với vai trò tay sai của Joker trước khi trở thành một nhân vật độc lập nổi tiếng trong truyện tranh.

Ảnh: DC Comics.

Mối quan hệ giữa hai nhân vật vốn được xây dựng như một mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Mặc dù Harley yêu Joker, nhưng hắn ta chưa bao giờ yêu cô; cô chỉ đơn thuần là người ở đó và hữu dụng đối với hắn.

Việc một bộ phận khán giả nhìn nhận họ như một cặp thực sự yêu nhau đã làm sai lệch ý nghĩa ban đầu của mối quan hệ này.

Sự tàn bạo bị đẩy quá xa

Nhân vật Joker đã tồn tại hàng thập kỷ và truyện tranh đã thay đổi rất nhiều trong thời gian đó. Joker ngày càng được mô tả tàn bạo hơn khi truyện tranh trở nên trưởng thành và cho phép các tác giả khai thác những nội dung đen tối.

Tuy nhiên, ComicBook nhận xét việc liên tục gia tăng mức độ bạo lực có thể khiến những hành động của Joker trở nên nhàm chán. Bạo lực được sử dụng khi nó gây sốc; sự tàn nhẫn của Joker giờ đây không còn gây sốc nữa. Nó không còn tác động gì đến nhân vật nữa.

The Killing Joke làm giảm phần nào bí ẩn về nguồn gốc Joker

Batman: The Killing Joke, tác phẩm của Alan Moore và Brian Bolland, được xem là một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về Batman và Joker.

Ảnh: DC Comics.

Tác phẩm đưa ra nguồn gốc nổi tiếng của Joker: Một diễn viên hài thất bại, vì muốn kiếm tiền nuôi gia đình mà dấn thân vào con đường tội phạm, trước khi rơi xuống một bể hóa chất và biến thành Joker.

Tuy nhiên, việc xác định nguồn gốc tương đối cụ thể cũng làm mất đi một phần sức hấp dẫn vốn đến từ sự bí ẩn của nhân vật. Trước đó, nguồn gốc Joker thường được để ngỏ với nhiều khả năng khác nhau, khiến hắn giống một thế lực khó lý giải hơn là một con người có quá khứ rõ ràng.

Joker xuất hiện quá thường xuyên

Đây là vấn đề được ComicBook đặt ở vị trí đầu tiên trong danh sách những điều độc giả "phát phiền" về Joker. Sự nổi tiếng của Joker khiến nhân vật gần như trở thành lựa chọn quen thuộc trong các câu chuyện về Batman. Điều này đôi khi khiến những phản diện khác của Gotham không có nhiều cơ hội được khai thác.

Một câu chuyện ban đầu tập trung vào một vấn đề hoặc nhân vật khác có thể nhanh chóng chuyển thành cuộc đối đầu giữa Batman và Joker khi "Hoàng tử tội phạm" xuất hiện. Việc quá nhiều tác giả muốn thực hiện một câu chuyện Batman-Joker, trong khi những tác phẩm này có khả năng thu hút độc giả, khiến DC tiếp tục sử dụng nhân vật.

Batman không nhất thiết phải đối đầu với Joker trong mọi câu chuyện, bởi việc lặp lại mô-típ này quá thường xuyên có thể khiến những cuộc chạm trán giữa hai nhân vật mất đi sự mới mẻ.