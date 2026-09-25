Dâu hào môn Đỗ Mỹ Linh khoe vẻ đẹp căng tràn quyến rũ sau sinh

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 và nhanh chóng trở thành một trong những người đẹp nhận được sự quan tâm của công chúng. Sau khi kết hôn, nàng hậu dần hạn chế hoạt động nghệ thuật để tập trung vun vén tổ ấm nhưng vẫn duy trì sức hút mỗi khi xuất hiện.

Mới đây, Đỗ Mỹ Linh thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc tham gia một sự kiện. Nàng hậu lựa chọn thiết kế váy đen thanh lịch, khéo léo khoe vóc dáng thon gọn cùng bờ vai nõn nà, tạo nên vẻ ngoài vừa sang trọng vừa quyến rũ.

Nhan sắc của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm đăng quang khiến nhiều người trầm trồ.

Không cần thiết kế quá cầu kỳ, Đỗ Mỹ Linh vẫn nổi bật nhờ nhan sắc mặn mà và thần thái cuốn hút. Sau thời gian làm mẹ, người đẹp sinh năm 1996 được nhận xét ngày càng đằm thắm. Vóc dáng gọn gàng cùng cách lựa chọn trang phục tinh tế giúp cô ghi điểm trong lần xuất hiện này.

Những hình ảnh mới nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự yêu thích trước diện mạo của nàng hậu, đồng thời dành lời khen cho sắc vóc ngày càng cuốn hút của cô sau khi trải qua giai đoạn làm mẹ.

Đỗ Mỹ Linh khoe dáng thon gọn cùng bờ vai nõn nà quyến rũ.

Đỗ Mỹ Linh kết hôn với một doanh nhân vào năm 2022. Sau đám cưới, cuộc sống của người đẹp nhận được sự quan tâm khi cô trở thành nàng dâu trong một gia đình doanh nhân nổi tiếng. Đỗ Mỹ Linh lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn và dành nhiều thời gian cho gia đình.

Thỉnh thoảng, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên ông xã và con gái trên mạng xã hội. Qua những hình ảnh được đăng tải, cô vẫn giữ phong cách thời trang thanh lịch, nữ tính và ưu tiên những thiết kế phù hợp với hình ảnh của một người phụ nữ đã lập gia đình.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiện có hôn nhân hạnh phúc.

Thời gian gần đây, Đỗ Mỹ Linh nhìn lại chặng đường một thập kỷ kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Năm 2016, cô vượt qua nhiều ứng viên để giành chiếc vương miện danh giá, mở ra hành trình hoạt động trong lĩnh vực giải trí và tham gia nhiều chương trình, sự kiện. Đỗ Mỹ Linh cũng từng đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2017 và lọt Top 40.

Hành trình của Đỗ Mỹ Linh cũng có nhiều thay đổi kể từ thời điểm đăng quang. Từ một hoa hậu thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu và sự kiện, cô hiện ưu tiên vai trò người vợ, người mẹ bên cạnh việc đồng hành cùng gia đình. Sự chuyển hướng này giúp hình ảnh của nàng hậu trở nên kín đáo và trưởng thành hơn.

Ở tuổi 30, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ được sức hút riêng sau một thập kỷ bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Những hình ảnh mới cho thấy người đẹp ngày càng theo đuổi phong cách trưởng thành, sang trọng và quyến rũ, đồng thời duy trì sự quan tâm của khán giả dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên.

Đỗ Mỹ Linh duy trì sức hút sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam.