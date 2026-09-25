Đàm Vĩnh Hưng mang Tết Trung thu đến những mảnh đời khó khăn

Có những người chọn cách ghi dấu tên tuổi bằng những sân khấu lớn, những sản phẩm âm nhạc hay những thành tựu trong sự nghiệp. Cũng có người lại chọn lưu giữ giá trị của mình bằng những điều rất giản dị như một phần quà, một chiếc bánh Trung thu, một lời hỏi han dành cho những mảnh đời kém may mắn. Và với Đàm Vĩnh Hưng, việc san sẻ yêu thương dường như đã trở thành một phần quen thuộc trong hành trình làm nghề và cuộc sống của anh suốt nhiều năm qua.

Mới đây, nhân dịp Tết Trung thu 2026, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục có một hoạt động ý nghĩa khi dành những phần quà Trung thu cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện - những em bé vốn không có nhiều cơ hội được đón một mùa trăng trọn vẹn như bao bạn bè đồng trang lứa. Trong đoạn clip được đăng tải trên kênh TikTok cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc đến thăm, trao quà và gửi những lời động viên đến các em nhỏ.

Đàm Vĩnh Hưng cùng công ty của mình đến bệnh viện thăm hỏi, trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết đây không phải là hoạt động nhất thời mà đã được anh và công ty duy trì đều đặn qua nhiều năm. Nam ca sĩ chia sẻ: "Năm nào cũng vậy chứ không riêng gì năm nay, Hưng và công ty cũng đặt riêng một lượng bánh để dành tặng cho những em bé không có cơ hội ăn những chiếc bánh ngon. Năm nay, Hưng và công ty đã dành 400 suất cho các con để các con có một mùa Trung thu không bị tủi thân, đó là cách mà Hưng và công ty hay làm mỗi năm".

Không dừng lại ở những bệnh nhi, Đàm Vĩnh Hưng cũng cùng mọi người trao tặng bánh Trung thu cho những người lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đang phải mưu sinh ngoài đường. Anh cũng nhắc đến một trung tâm đang chăm sóc khoảng 60 cụ già cô đơn, không có gia đình và cho biết đây cũng là nơi anh thường xuyên thực hiện các hoạt động thiện nguyện vào mỗi dịp Trung thu.

"Ngoài ra, Hưng cũng sẽ cùng mọi người đi trao tặng bánh cho các ông bà cơ nhỡ ngoài đường. Rồi cũng có một trung tâm nuôi những người lớn tuổi cô đơn, không có gia đình khoảng chừng 60 ông bà cụ nữa... Năm nào Hưng cũng làm hoạt động thiện nguyện này một cách đều đặn như thế. Làm được những hoạt động ý nghĩa như này, bản thân trong lòng Hưng cũng thấy nhẹ nhàng, vui vẻ hơn", Đàm Vĩnh Hưng bộc bạch.

Dù bận rộn với lịch trình nghệ thuật và kinh doanh, Đàm Vĩnh Hưng vẫn dành khoảng thời gian để lan tỏa không khí ngày Tết Trung thu đến những hoàn cảnh kém may mắn.

Điều khiến câu chuyện lần này trở nên đáng quý không chỉ nằm ở con số 400 phần quà hay những chiếc bánh Trung thu được trao đi. Đáng trân trọng hơn là cách Đàm Vĩnh Hưng biến sự sẻ chia thành một việc làm đều đặn, được anh duy trì qua năm tháng. Giữa một cuộc sống với lịch trình nghệ thuật, kinh doanh và nhiều trách nhiệm cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng vẫn dành một phần thời gian, công sức để nhớ đến những người không có điều kiện đón một mùa lễ đủ đầy.

Với những em nhỏ đang nằm trên giường bệnh, một chiếc bánh Trung thu có thể không thay đổi được hoàn cảnh của các em, nhưng sự xuất hiện của một người xa lạ với những món quà và lời hỏi thăm lại có thể khiến ngày đặc biệt ấy trở nên ấm áp hơn. Đó cũng là ý nghĩa đẹp nhất của việc cho đi, rằng không phải lúc nào cũng cần một điều gì quá lớn lao, đôi khi chỉ cần khiến một người cảm thấy mình được nhớ đến.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện Trung thu năm nay cũng cho thấy một nét khác trong hành trình nhiều năm của Đàm Vĩnh Hưng. Thiện nguyện với nam ca sĩ không chỉ xuất hiện vào một thời điểm cụ thể hay khi có một dịp đặc biệt. Từ những phần quà dành cho trẻ em, người già đến những hoàn cảnh khó khăn, Đàm Vĩnh Hưng vẫn chọn cách góp một phần sức mình để mang đến niềm vui cho người khác. Sự tử tế, khi được lặp lại đủ lâu, sẽ không còn là một hành động đơn lẻ mà trở thành một cách sống.

Có lẽ vì thế, điều đẹp nhất mà Đàm Vĩnh Hưng mang đến trong mùa Trung thu này không chỉ là những hộp bánh. Anh mang đến cho những mảnh đời khó khăn cảm giác rằng họ vẫn được quan tâm, vẫn có người nhớ đến và vẫn có cơ hội đón nhận một chút niềm vui giữa những ngày tháng không dễ dàng. Và với chính Đàm Vĩnh Hưng, như anh từng chia sẻ, việc được cho đi cũng khiến lòng mình nhẹ nhàng, vui vẻ hơn...

Đàm Vĩnh Hưng mang đến cho những mảnh đời khó khăn cảm giác rằng họ vẫn được quan tâm, có người nhớ đến và có cơ hội đón nhận một chút niềm vui giữa những ngày tháng không dễ dàng.

Một mùa Trung thu rồi sẽ qua nhưng những điều tử tế được trao đi bằng sự chân thành có thể ở lại lâu hơn rất nhiều. Đàm Vĩnh Hưng có thể vẫn bận rộn với sân khấu, dự án và công việc riêng, nhưng việc anh nhiều năm qua vẫn đều đặn dành thời gian cho những hoàn cảnh khó khăn là một cách đẹp để lan tỏa giá trị của sự sẻ chia. Bởi sau cùng, hành trình của một người nghệ sĩ không chỉ được nhớ bằng những gì họ tạo ra trên sân khấu, mà còn bằng những điều họ âm thầm làm cho cuộc sống trở nên ấm áp hơn.