Wonho hé lộ thức uống yêu thích, Thơm - Thỏ có hiểu 'món ruột' của nhau?

Lần đầu hẹn hò luôn dễ khiến cả 2 bên đều hồi hộp và bối rối. Từ cách trò chuyện, diện mạo đến những cử chỉ nhỏ, đây là 9 kỹ năng chàng nên "nắm lòng" để khiến buổi hẹn hò trở nên thiện cảm và hoàn hảo hơn.