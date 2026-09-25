Wonho hé lộ thức uống yêu thích, Thơm - Thỏ có hiểu 'món ruột' của nhau?
Tại buổi giao lưu trước thềm concert "The Siren World Opens" diễn ra tại Công viên Ánh sáng TP.HCM vào tối 26/9, nam idol Hàn Quốc Wonho khiến khán giả thích thú khi tiết lộ món đồ uống yêu thích. Trong khi đó, hai Anh Tài Thơm - Thỏ có màn "tung hứng" chứng minh các thành viên Da LAB "không có tí tình cảm nào cả" khi nhắc về "món ruột".
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/wonho-he-lo-thuc-uong-yeu-thich-thom-tho-co-hieu-mon-ruot-cua-nhau-post1879702.tpo