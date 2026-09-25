Hồng Vân nói đúng 6 từ về ngày trọng đại của Hồng Đào trước khi sang Mỹ

Mới đây, NSND Hồng Vân đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh chụp cùng Hồng Đào kèm lời chúc: "Happy Birthday Bạn Tôi - Hồng Đào". Dòng trạng thái ngắn gọn nhanh chóng nhận được hơn 1.000 lượt yêu thích và nhiều bình luận khen ngợi từ khán giả. Chỉ một lời chúc ngắn, Hồng Vân đã nhắc khán giả nhớ đến tình bạn bền chặt của hai nữ nghệ sĩ suốt gần bốn thập kỷ.

NSND Hồng Vân gửi lời chúc sinh nhật đến người bạn thân Hồng Đào. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, lời chúc xuất hiện trong thời điểm Hồng Đào đang có thêm một dấu mốc đáng nhớ trong địa hạt điện ảnh. Sau hành trình đạt doanh thu khoảng 86 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam, Lên Hương chuẩn bị tiếp tục đến với khán giả Mỹ. Tác phẩm có tên quốc tế Luck For Sale, dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp Mỹ từ ngày 9/10/2026.

Hồng Vân và Hồng Đào quen biết từ những năm còn là sinh viên tại Trường Nghệ thuật Sân khấu. Cả hai cùng thế hệ với nhiều nghệ sĩ như Hữu Châu và nhanh chóng trở nên thân thiết từ những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật. Thời điểm đó, con đường làm nghề của những nghệ sĩ trẻ không phải lúc nào cũng thuận lợi. Hồng Vân và Hồng Đào từng cùng nhau mở tiệm bán quần áo để kiếm sống, qua đó có thêm điều kiện duy trì niềm đam mê sân khấu.

Hồng Vân và Hồng Đào có tình bạn kéo dài gần 40 năm.

Sau này, con đường nghệ thuật của Hồng Vân và Hồng Đào dần có những ngã rẽ khác nhau. Hồng Vân tiếp tục hoạt động và phát triển sự nghiệp tại Việt Nam, còn Hồng Đào sang Mỹ định cư, mở rộng hành trình nghệ thuật tại hải ngoại. Dù không còn có nhiều cơ hội sát cánh như những năm đầu, cả hai vẫn duy trì sự thân thiết và dành cho nhau sự quan tâm sau nhiều năm gắn bó.

Trong nhiều năm, Hồng Vân và Hồng Đào vẫn dành cho nhau sự quan tâm, động viên trong công việc lẫn cuộc sống. Vì thế, cách Hồng Vân gọi Hồng Đào là "bạn tôi" trong lời chúc sinh nhật cũng trở nên đặc biệt khi đặt trong hành trình gần bốn thập kỷ của cả hai. Từ những ngày cùng học, cùng mưu sinh đến khi mỗi người có một cuộc sống và sự nghiệp riêng, tình bạn của Hồng Vân và Hồng Đào vẫn được duy trì theo một cách khá tự nhiên.

Năm 2026, tình bạn lâu năm của Hồng Vân và Hồng Đào có thêm một dấu mốc đáng nhớ khi cả hai cùng góp mặt trong Lên Hương. Nếu ngoài đời là những người bạn thân thiết, trên màn ảnh, hai nữ nghệ sĩ lại đảm nhận hai nhân vật có nhiều khác biệt và mâu thuẫn. Hồng Đào vào vai bà Mũi, người phụ nữ gai góc, có cuộc sống nhiều tổn thương, trong khi Hồng Vân thủ vai bà Sáu Vàng.

Sự đối lập giữa hai nhân vật tạo nên những màn tương tác đáng chú ý trong phim. Những cuộc đối đầu trên màn ảnh vì thế càng thú vị khi người đứng phía sau hai nhân vật lại là đôi bạn đã có hàng chục năm gắn bó.

Hồng Vân và Hồng Đào lần đầu hóa thân thành hai nhân vật đối đầu trên màn ảnh rộng trong dự án điện ảnh Lên Hương. Ảnh: NSX

Sau nhiều năm đồng hành ngoài đời, cả hai có cơ hội thử sức trong một mối quan hệ hoàn toàn khác trên màn ảnh, từ đó tạo nên những màn tung hứng có màu sắc riêng. Đây cũng là một trong những điểm đáng nhớ của Lên Hương, bên cạnh câu chuyện xoay quanh bà Mũi, Tâm và những nhân vật trong thế giới đặc biệt của bộ phim.

Sau khi ra mắt tại Việt Nam, Lên Hương ghi nhận kết quả phòng vé đáng chú ý. Bộ phim hiện đạt khoảng 86 tỷ đồng doanh thu và đang hướng đến cột mốc 100 tỷ đồng. Không dừng lại ở thị trường trong nước, tác phẩm tiếp tục có bước tiến mới khi chuẩn bị phát hành tại Mỹ. Với tên quốc tế Luck For Sale, Lên Hương dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp Mỹ từ ngày 9/10/2026.

Lên Hương dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp Mỹ từ ngày 9/10/2026. Ảnh: NSX

Cột mốc này đặc biệt đáng chú ý với Hồng Đào khi nữ nghệ sĩ từng có nhiều năm sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại Mỹ. Bộ phim vì thế có thêm một ý nghĩa riêng khi đưa vai diễn bà Mũi đến với khán giả tại nơi Hồng Đào từng gắn bó trong một chặng đường dài.

Trong thời điểm Lên Hương chuẩn bị bước sang thị trường mới, lời chúc sinh nhật của Hồng Vân dành cho Hồng Đào càng khiến tình bạn của hai nữ nghệ sĩ được nhắc lại. Từ những ngày còn là sinh viên, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn đến khi mỗi người có một hành trình riêng, cả hai vẫn giữ được sự thân thiết sau gần bốn thập kỷ.