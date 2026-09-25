NSND Hồng Vân vượt mặt Việt Hương

Sau hai tuần khởi chiếu,Lên Hương chính thức vượt mốc 86 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Thành tích này giúp bộ phim có sự tham gia của NSND Hồng Vân vượt qua doanh thu 82 tỷ đồng của Cục Vàng Của Ngoại do Việt Hương đảm nhận vai chính.

Cả Lên Hương và Cục Vàng Của Ngoại đều do Khương Ngọc đạo diễn, cùng thuộc dòng phim tâm lý - gia đình và đặt tình thân làm một trong những trọng tâm của câu chuyện. Tuy nhiên, hai tác phẩm có cách khai thác khác nhau khi mỗi bộ phim lựa chọn một hoàn cảnh, tuyến nhân vật và vấn đề riêng để tiếp cận chủ đề gia đình.

Lên Hương có sự tham gia của NSND Hồng Vân chính thức vượt mốc 86 tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Lên Hương lấy bối cảnh một trại hòm, nơi những nhân vật có hoàn cảnh khác nhau gặp gỡ và hình thành các mối quan hệ đan xen. Tác phẩm khai thác những câu chuyện về tình thân, mất mát và lựa chọn của con người trước các biến cố trong cuộc sống. Không gian đặc biệt này tạo ra nhiều tình huống vừa có yếu tố hài hước vừa chứa đựng cảm xúc, từ đó mở ra những câu chuyện về cách con người đối diện với mất mát và những vấn đề trong đời sống gia đình.

Trong phim, Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi, người phụ nữ làm công việc liên quan đến mai táng và mang nhiều tổn thương trong cuộc sống. Võ Tấn Phát vào vai Tâm, một chàng trai trẻ gặp khó khăn về tiền bạc và phải tìm cách xoay xở để lo cho gia đình. Những lựa chọn của các nhân vật kéo theo nhiều tình huống bất ngờ, tạo nên mạch câu chuyện đan xen giữa yếu tố gia đình và những biến cố đời sống.

NSND Hồng Vân góp mặt trong Lên Hương với vai bà Sáu Vàng, nhân vật có hoàn cảnh và tính cách khác biệt với bà Mũi của Hồng Đào. Hai nhân vật có những mâu thuẫn và màn đối đầu trong phim, tạo nên một tuyến nội dung riêng bên cạnh câu chuyện của các nhân vật chính. Màn kết hợp giữa Hồng Vân và Hồng Đào cũng góp phần tạo thêm điểm nhấn cho dàn diễn viên của tác phẩm.

Cục Vàng Của Ngoại do Việt Hương đóng chính từng đạt 82 tỷ đồng.

Trong khi đó, Cục Vàng Của Ngoại tập trung vào gia đình bà Hậu, con gái Thương (Băng Di) và cháu ngoại Su (Lâm Thanh Mỹ). Sau khi Thương trải qua biến cố và gặp vấn đề tâm lý sau sinh, bà Hậu trở thành người trực tiếp chăm sóc Su từ nhỏ. Hai bà cháu có quãng thời gian gắn bó, nhưng khi Su trưởng thành, những thay đổi về tâm lý cùng khác biệt trong suy nghĩ khiến mối quan hệ giữa họ dần xuất hiện khoảng cách.

Thông qua câu chuyện của ba thế hệ, Khương Ngọc tập trung thể hiện những cách yêu thương khác nhau trong một gia đình. Việt Hương đảm nhận vai bà Hậu, trong khi Băng Di và Lâm Thanh Mỹ lần lượt vào vai Thương và Su. Phim còn có sự tham gia của Hồng Đào, Hữu Châu, Lê Khánh cùng một số diễn viên khác.

Việc Lên Hương vượt mốc 86 tỷ đồng sau hai tuần giúp tác phẩm tạo dấu mốc mới tại phòng vé cho Khương Ngọc. Kết quả này cũng giúp NSND Hồng Vân cải thiện thành tích doanh thu của các dự án điện ảnh gần đây.