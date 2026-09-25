[GALLERY] Emoura Phạm liên tục ghi dấu ấn tại Miss Grand International

Mới đây, phần thi Tài năng (Grand Talent) thuộc khuôn khổ Miss Grand International 2026 diễn ra tại Thái Lan. Hoa hậu Emoura Phạm cùng các thí sinh thể hiện năng khiếu cá nhân, tranh suất vào thẳng Top 20 chung cuộc.

Đại diện Việt Nam - Hoa hậu Emoura Phạm mang đến màn trình diễn kết hợp hát và nhảy trên nền ca khúc “Espresso” của nữ ca sĩ Sabrina Carpenter.

Với thời lượng một phút, Emoura Phạm vừa hát vừa thực hiện những động tác vũ đạo mạnh mẽ. Giai điệu bắt tai cùng phong cách trình diễn tự tin giúp người đẹp khuấy động hội trường.

Emoura Phạm diện thiết kế jumpsuit đính kết lấp lánh của NTK Tony Phạm, tôn lên vóc dáng cùng đôi chân dài. Sau vòng đầu tiên, cô được gọi tên vào Top 15 và bước vào vòng tiếp theo của phần thi. Ở vòng hai, Emoura Phạm có thêm thời gian để trình diễn trọn vẹn phần hát và nhảy ca khúc “Espresso”. Tiết mục giúp người đẹp mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động và giàu năng lượng tại Miss Grand International 2026.

Trước đó, tại lễ khai mạc và họp báo Miss Grand International 2026, Emoura Phạm bất ngờ hụt chân, mất thăng bằng khi bước xuống bậc sân khấu đầu tiên. Vương miện tuột xuống nhưng cô kịp thời đưa tay bắt lấy, nhanh chóng lấy lại thăng bằng và tiếp tục phần trình diễn.

Trong hành trình tại Miss Grand International 2026, Emoura Phạm xây dựng hình ảnh trẻ trung, năng động qua những lần xuất hiện và các hoạt động cùng dàn thí sinh quốc tế.

Từ những ngày đầu nhập cuộc, Emoura Phạm liên tục là gương mặt được truyền thông quốc tế quan tâm. Đại diện Việt Nam xuất hiện trong nhiều cuộc phỏng vấn, trò chuyện và giao lưu cùng các phóng viên, kênh truyền thông nước ngoài trong khuôn khổ cuộc thi.

Mỗi lần xuất hiện, Emoura Phạm thu hút sự chú ý bởi phong thái tự tin, nguồn năng lượng tích cực và cách tương tác tự nhiên. Hình ảnh của người đẹp cũng liên tục được ghi lại và chia sẻ trong hành trình tại Miss Grand International 2026.

Sau phần thi Tài năng, Emoura Phạm tiếp tục tham gia các phần thi Trình diễn áo tắm, Phỏng vấn kín và Trang phục Văn hóa Dân tộc. Đêm Bán kết dự kiến diễn ra ngày 7/10, Chung kết được tổ chức vào 10/10.

Xem video: "Tại lễ khai mạc và họp báo Miss Grand International 2026, Emoura Phạm hụt chân làm tuột vương miện nhưng cô kịp bắt lấy và tiếp tục trình diễn". Nguồn Vietnamnet