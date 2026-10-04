Ra đồng đi chợ

Đến xã Long Điền (TPHCM) lần này, qua lời giới thiệu của một người bạn, tôi quyết định ghé thăm chợ quê An Nhứt. Thông thường, chợ sẽ được hình thành ở khu dân cư đông đúc, nhưng chợ An Nhứt lại nằm ngay... giữa đồng.

Từ quốc lộ 55 đi vào chừng vài trăm mét, một hình ảnh đầy lạ lẫm và thú vị hiện ra trước mắt với một bên đường là những hàng xe nối dài, còn bên kia là khu chợ được nối với nhau bằng một chiếc cầu bắc qua kênh Cầu Móc.

Bên này chợ là những ruộng lúa chín vàng rực, vậy mà bên kia, chỉ cách một con kênh thôi lại có những người nông dân đang lùa vịt chạy đồng trên những thửa ruộng vừa gặt xong. Hình ảnh đó cùng với mùi đất, mùi ruộng đồng, mùi lúa chín... hòa quyện vào nhau mang lại cảm giác thật sự yên bình và dễ chịu.

Chợ quê An Nhứt nằm giữa cánh đồng xã Long Điền (TPHCM). Ảnh: NGUYỄN NAM

Theo người dân địa phương, chợ được hình thành từ đầu năm 2024. Ban đầu, chính quyền địa phương và các bên liên quan tổ chức họp chợ, nhằm tạo công ăn việc làm cho công nhân mất việc và những hộ nghèo. Nhưng rồi chỉ sau thời gian ngắn, chợ đã trở thành địa điểm được yêu thích không chỉ với người dân địa phương mà với rất nhiều du khách.

Buổi chiều hôm ấy trời lất phất mưa, nhưng không vì thế mà chợ trở nên đìu hiu. Ngoài người dân địa phương, có rất nhiều du khách từ nơi xa đến, khuôn mặt ai cũng toát lên sự háo hức và thích thú.

Từ khoảng 16 giờ, khi hoàng hôn vừa chớm ngả cũng là lúc chợ bắt đầu chộn rộn tiếng nói cười. Những quầy hàng nhỏ nhắn được dựng lên đơn sơ bằng chòi tre, lợp mái lá mộc mạc nối đuôi nhau ven bờ kênh, tạo nên một không gian giản dị, thân thuộc. Thong thả dạo bước qua từng gian hàng, tôi như bị lạc vào "thiên đường ẩm thực" dân dã với biết bao món ăn đang tỏa hương thơm lừng.

Tất cả món ăn đều do chính tay người dân địa phương chế biến như hàng trăm xấp bánh hỏi trắng tinh, mềm mịn hay những chiếc bánh khọt giòn rụm, vàng ươm được đổ nóng hổi tại chỗ. Ngay bên cạnh là những trái bắp nướng rưới mỡ hành béo ngậy bốc khói xèo xèo trên bếp than hồng, ốc nhồi ống tre đậm vị hay sò điệp hoàng kim hấp sả. Ngoài những món ăn được chế biến tại chỗ, chợ còn mang đến nhiều sản vật của địa phương như nhãn, ngó sen, dưa leo, bí…

Chiều dần buông. Một số người lục đục mang nguyên liệu về để chuẩn bị cho bữa cơm tối, nét mặt ai cũng đầy hân hoan với thành quả của mình. Thực ra bây giờ, không chỉ ở những đô thị lớn mà tại nhiều vùng quê, siêu thị đã hiện diện mang đến nhiều tiện ích. Nhưng có lẽ, cảm giác được ra chợ, tận tay cầm những món đồ dân dã, mộc mạc, được sống giữa không gian thoáng đãng mang đậm hồn Việt thì không một siêu thị nào có được. Nơi đó không chỉ có những cuộc bán mua mà còn ẩn chứa biết bao nghĩa tình từ người mua lẫn người bán.

Chợ lưu giữ biết bao nghĩa tình và hồn quê, bởi thế mà hàng ngàn năm trôi qua, dẫu vật đổi sao dời thì chợ vẫn là không gian thân thuộc và gần gũi với nhiều thế hệ người Việt.