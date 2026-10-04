Tà Xùa có gì hấp dẫn? 8 điểm check-in đẹp mê mẩn giữa biển mây Tây Bắc

Tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương diễn ra ngày 27/9 tại Maldives, Tà Xùa, Sơn La được xướng tên ở hạng mục Asia’s Leading Emerging Tourism Destination 2026. Đây là lần đầu Tà Xùa được đề cử và cũng là lần đầu giành chiến thắng ở hạng mục này.

Trước đó, Tà Xùa cùng Ninh Bình là hai đại diện của Việt Nam tranh tài với Koh Kood (Thái Lan), Melaka (Malaysia), Morioka (Nhật Bản), đảo Sumba (Indonesia) và Đài Bắc (Đài Loan).

Sức hút của Tà Xùa đến từ cảnh quan núi cao, những biển mây đặc trưng, rừng nguyên sinh, văn hóa bản địa và nhiều cung đường trekking hấp dẫn. Nếu đang lên kế hoạch khám phá nơi này, dưới đây là những điểm check-in được nhiều du khách yêu thích.

Mỏm Cá Heo

Mỏm Cá Heo là một trong những điểm check-in đặc trưng của Tà Xùa. Tảng đá nhô ra giữa núi có hình dáng tựa đầu cá heo, tạo nên góc chụp ấn tượng giữa không gian núi rừng.

Vào những ngày nhiều mây, đứng từ khu vực này có thể thu vào tầm mắt những dãy núi trùng điệp và lớp mây trắng phủ kín thung lũng. Đường đến Mỏm Cá Heo có những đoạn dốc, vì vậy du khách nên chuẩn bị giày có độ bám tốt và trang phục phù hợp.

Khe Cải

Khe Cải gây ấn tượng bởi không gian rộng và tầm nhìn thoáng. Đây là địa điểm được nhiều người lựa chọn để ngắm bình minh hoặc hoàng hôn giữa núi rừng Tây Bắc.

Nếu thời tiết thuận lợi, những lớp mây phía dưới thung lũng kết hợp ánh sáng đầu hoặc cuối ngày tạo nên khung cảnh khá đặc biệt. Khu vực này cũng phù hợp với những người muốn trải nghiệm cắm trại và tận hưởng không khí vùng cao.

Sống lưng khủng long

Nhắc đến Tà Xùa, Sống lưng khủng long là cung đường gần như không thể bỏ qua với những người yêu trekking. Cung đường nằm trên sống núi hẹp, hai bên là những triền núi nối tiếp nhau, tạo cảm giác như đang bước giữa biển mây.

Hành trình chinh phục nơi đây đòi hỏi thể lực và sự cẩn trọng, đặc biệt khi thời tiết thay đổi hoặc đường trơn. Đổi lại, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng một trong những khung cảnh đặc trưng nhất của Tà Xùa.

Thảo nguyên Tà Xùa

Không chỉ có những cung đường trekking, Tà Xùa còn sở hữu những khoảng không gian rộng và xanh như thảo nguyên. Đây là lựa chọn phù hợp với du khách muốn tìm một điểm dừng chân nhẹ nhàng hơn sau hành trình khám phá núi rừng.

Vào những thời điểm hoa dại nở, thảo nguyên trở nên thơ mộng với nhiều góc chụp tự nhiên. Những cung đường dẫn tới đây cũng mang đến cơ hội ngắm cảnh núi cao và bản làng từ xa.

Xím Vàng

Xím Vàng mang vẻ đẹp đặc trưng của vùng cao với ruộng bậc thang, thung lũng, đồi núi và những bản làng nằm giữa thiên nhiên. Cảnh sắc thay đổi theo mùa, từ màu xanh của cây cối đến sắc vàng của những thửa ruộng khi vào vụ.

Đây cũng là nơi du khách có thể tìm hiểu đời sống và văn hóa của đồng bào Mông, trải nghiệm những cung đường vùng cao và khám phá cảnh quan còn khá hoang sơ.

Cây cô đơn

Cây táo mèo cô đơn là một điểm check-in quen thuộc trên hành trình khám phá Tà Xùa. Nằm giữa không gian núi rừng, cây nổi bật trên nền trời và những dãy núi phía xa.

Thời điểm chiều muộn thường được nhiều du khách lựa chọn để ghé qua. Khi mặt trời dần khuất sau núi, ánh sáng thay đổi liên tục tạo nên những khung hình khác nhau.

Đỉnh Gió

Đúng như tên gọi, Đỉnh Gió là nơi có không gian thoáng và tầm nhìn rộng. Từ đây, du khách có thể ngắm những dãy núi nối tiếp nhau, đặc biệt ấn tượng vào những ngày mây phủ.

Nếu may mắn gặp thời tiết thuận lợi, ánh nắng xuyên qua những lớp mây tạo nên cảnh sắc thay đổi theo từng thời điểm. Đây cũng là một trong những nơi phù hợp để săn mây mà không cần thực hiện cung trekking quá dài.

Rừng nguyên sinh

Với những người thích khám phá thiên nhiên thay vì chỉ check-in, rừng nguyên sinh Tà Xùa là trải nghiệm đáng chú ý. Khu vực này có hệ sinh thái đặc trưng của núi cao, những thân cây phủ rêu và các lối mòn xuyên rừng tạo nên khung cảnh kỳ bí.

Hành trình khám phá rừng đòi hỏi người đi có kinh nghiệm và nên thực hiện cùng người dẫn đường địa phương, đặc biệt khi thời tiết xấu hoặc tầm nhìn hạn chế.

Bên cạnh cảnh sắc, chuyến đi Tà Xùa có thể trọn vẹn hơn khi du khách thử các món ăn mang hương vị đặc trưng của vùng núi Tây Bắc như cháo mắc nhung, xôi ngũ sắc, thịt lợn bản, cá suối nướng, canh cải mèo, thịt trâu gác bếp và các món thịt ủ chua.

Những món ăn này thường sử dụng nguyên liệu và gia vị quen thuộc của vùng cao, trong đó mắc khén là loại gia vị tạo nên hương vị đặc trưng cho nhiều món ăn Tây Bắc.

Với cảnh quan núi cao, biển mây, những cung đường trekking và bản sắc văn hóa vùng cao, Tà Xùa đang có thêm sức hút sau dấu ấn tại World Travel Awards 2026. Nếu muốn săn mây, du khách nên theo dõi dự báo thời tiết, chuẩn bị trang phục giữ ấm và ưu tiên an toàn khi di chuyển trên các cung đường núi.