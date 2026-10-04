Bộ sưu tập đá cảnh độc nhất vô nhị

Từ một tay chơi tốc độ khét tiếng thời trẻ đến nghệ nhân bonsai danh tiếng, cơ duyên đưa ông Phan Khôi đến với nghệ thuật đá cảnh Suiseki như một định mệnh vào năm 2008. Với triết lý sưu tập vì nghệ thuật chứ không vì buôn bán, căn nhà tại phường Thanh Khê của ông giờ đây trở thành một "bảo tàng thu nhỏ" lưu giữ những kiệt tác kết tinh qua hàng triệu năm biến chuyển của đất trời.

Nhà sưu tập Phan Khôi bên không gian trưng bày hơn 300 tác phẩm đá cảnh tâm đắc tại nhà riêng ở Đà Nẵng.

"Bảo tàng thu nhỏ" trong căn nhà tại phường Thanh Khê - nơi lưu giữ những khối đá tự nhiên niên đại hàng triệu năm tuổi.

Ông Phan Khôi nâng niu khối đá quý - kết quả sau một thập kỷ kiên trì ngược xuôi thuyết phục người bán để sở hữu.

Tác phẩm "Chiếc giày vàng" - khiến nhiều người mê thể thao muốn được sở hữu.

Tác phẩm đá tự nhiên "Mẹ Quan Âm" với những đường nét uốn lượn kỳ thú do tạo hóa ban tặng.

Khối đá quý nặng 4 kg, dài gần 20 cm với hình dáng tự nhiên nguyên vẹn như một trái tim thật.