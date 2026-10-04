Bộ sưu tập đá cảnh độc nhất vô nhị
ĐNCT - Từng từ chối đổi cả giàn đá quý lấy căn biệt thự ven biển hàng chục tỷ đồng, nhà sưu tập Phan Khôi (Đà Nẵng) sở hữu kho tàng hơn 300 tuyệt tác đá tự nhiên, nổi bật nhất là khối "tim đá" huyền thoại.
Từ một tay chơi tốc độ khét tiếng thời trẻ đến nghệ nhân bonsai danh tiếng, cơ duyên đưa ông Phan Khôi đến với nghệ thuật đá cảnh Suiseki như một định mệnh vào năm 2008. Với triết lý sưu tập vì nghệ thuật chứ không vì buôn bán, căn nhà tại phường Thanh Khê của ông giờ đây trở thành một "bảo tàng thu nhỏ" lưu giữ những kiệt tác kết tinh qua hàng triệu năm biến chuyển của đất trời.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/bo-suu-tap-da-canh-doc-nhat-vo-nhi-3354072.html