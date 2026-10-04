Thiêng liêng lời thề bên cánh sóng

Ngày 3/10, tại xã Long Sơn, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã phối hợp cùng Chi bộ Trường THPT Thanh Đa (Đảng bộ phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình về nguồn đầy cảm xúc, kết hợp sinh hoạt chuyên đề Quý IV và thực hiện công tác kết nạp đảng viên mới.

Tiếng sóng biển Long Sơn hòa cùng lời thề son sắt của người Đảng viên trẻ đã dệt nên một bản hùng ca xanh thẳm về lý tưởng và lòng yêu nước.

Đoàn đã tổ chức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khuôn viên Văn hóa Vùng 2.

Chương trình có sự tham dự của Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân; Đại tá Phạm Ngọc Quý, Chủ nhiệm Chính trị Vùng cùng cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng.

Về phía trường THPT Thanh Đa, có đồng chí Trần Khắc Huy, Hiệu trưởng; đồng chí Nghiêm Thị Xoa, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Lê Thị Hà Giang, Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng cùng tập thể cán bộ, đảng viên và những quần chúng ưu tú.

Đối với các thầy cô giáo – những người vốn quen với bảng đen, phấn trắng và không gian sư phạm thanh bình – chuyến đi này là một cơ hội trải nghiệm thực tế vô cùng quý báu.

Bước chân vào khuôn viên đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân, tinh thần kỷ luật thép, sự chính quy và cảnh quan xanh - sạch - đẹp của đơn vị đã ngay lập tức khơi dậy niềm kính trọng, sự tò mò và xúc động trong lòng mỗi thành viên.

Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Lê Thị Diệu Hoàng.

Giữa không gian trang nghiêm của đơn vị Hải quân, Chi bộ Trường THPT Thanh Đa đã trang trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Lê Thị Diệu Hoàng. Trong bầu không khí tĩnh lặng, trang trọng, quyết định kết nạp Đảng viên được vang lên, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời người giáo viên trẻ.

Khi đứng dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Thị Diệu Hoàng đã cất tiếng đọc bốn lời thề của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giọng đọc đầy tự hào, xúc động của đồng chí như hòa cùng tiếng sóng biển Long Sơn đang rì rào ngoài khơi xa. Lời thề ấy không chỉ là sự cam kết tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, mà còn mang theo hơi thở, ý chí của những người lính biển đang ngày đêm canh giữ chủ quyền quốc gia.

Việc tổ chức kết nạp Đảng ngay tại một đơn vị lực lượng vũ trang tuyến đầu như Vùng 2 Hải quân đã tạo nên một dấu ấn tâm lý và cảm xúc vô cùng mạnh mẽ.

Đối với đảng viên mới Lê Thị Diệu Hoàng, đây là một vinh dự lớn lao nhưng cũng đi liền với trách nhiệm của một đảng viên mới. Sự thiêng liêng của không gian quân đội đã nhân lên gấp bội niềm tự hào, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ để đồng chí tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trồng người tại mái trường THPT Thanh Đa.

Cán bộ, đảng viên Trường THPT Thanh Đa giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân.

Ngay sau lễ kết nạp, Chi bộ nhà trường đã tiến hành buổi sinh hoạt chuyên đề Quý IV. Thay vì những bức tường quen thuộc của phòng họp hội đồng, buổi sinh hoạt Đảng diễn ra giữa một không gian thực tế sống động.

Việc dịch chuyển không gian sinh hoạt Đảng ra một đơn vị Hải quân chiến đấu là một bước đột phá, đổi mới mạnh mẽ về cả hình thức lẫn nội dung sinh hoạt chi bộ của trường THPT Thanh Đa.

Tại đây, các đảng viên nhà trường đã được lắng nghe, chứng kiến và tìm hiểu thực tế về đời sống, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đầy gian khổ nhưng cũng rất vinh quang của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân.

Những câu chuyện về tinh thần kiên trung bám biển, bám nhà giàn DK1, bảo vệ thềm lục địa trước bão tố đại dương của những người lính cụ Hồ đã trở thành những minh chứng sống động nhất cho lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng.

Thông qua chương trình, cán bộ, đảng viên nhà trường có thêm trải nghiệm thực tế về đời sống, công tác, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Hải quân, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hoạt động cũng góp phần đổi mới hình thức sinh hoạt Đảng, giáo dục truyền thống và tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa nhà trường với cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân và các đại biểu

Thiêng liêng lời thề Đảng viên bên cánh sóng không đơn thuần là tên gọi của một hành trình, mà là biểu tượng cho sự kết nối thế hệ, kết nối lý tưởng.

Giữa tiếng sóng vỗ bờ của vùng biển Long Sơn lịch sử, niềm tin vào Đảng, tình yêu với biển đảo Tổ quốc đã được thắp sáng và lan tỏa mạnh mẽ, nhắc nhở mỗi người cộng sản dù ở vị trí công tác nào – dù giữ súng nơi đầu sóng hay cầm phấn trên bục giảng – đều phải giữ trọn vẹn lòng son sắt với Tổ quốc.