'Nhịp sống bình yên' tri ân những người đi về phía ngọn lửa

Poster chương trình nghệ thuật

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH (4.10.1961 – 4.10.2026) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC (4.10.2001 – 4.10.2026), Hội Cựu Công an nhân dân TP.HCM, Công an TP.HCM phối hợp Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tổ chức chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên”.

Chương trình diễn ra ngày 4.10 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, dự kiến được truyền hình trực tiếp trên HTV và ANTV với thời lượng 110 phút. Tổng đạo diễn chương trình là Nghệ sĩ Điền Trung và Trung tá Lê Thị Phương Thanh.

Tham gia chương trình có NSƯT Kim Tử Long, NSND Tấn Giao, NSND Mỹ Hằng, NSƯT Lê Tứ, NSƯT Tú Sương, NSƯT Lê Hồng Thắm, NSƯT Thy Trang, NSƯT Thu Vân, NSƯT Lam Tuyền, NS Lê Thanh Thảo, CVVC NS Nguyễn Văn Mẹo, CVVC NS Nhật Nguyên, NS Võ Hoài Long, NS Hiền Linh, Trọng Hiếu, Trúc Phương, Cao Mỹ Châu, ca sĩ Đoàn Minh cùng Vũ đoàn Bình Minh.

Theo Đại tá Lê Tấn Bửu, nguyên Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC, Trưởng Ban Kinh tế - Tài chính Hội Cựu Công an nhân dân TP.HCM, chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” được xây dựng dựa trên những câu chuyện người thật, việc thật, khắc họa hành trình 65 năm giữ gìn bình yên của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật kết hợp giữa cải lương, âm nhạc, phóng sự và giao lưu thực tế, chương trình nhằm tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân; đồng thời lan tỏa thông điệp nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa cháy, nổ trong toàn xã hội.

Ban tổ chức cho biết, “Nhịp sống bình yên” được xây dựng như một dòng chảy xuyên suốt, nối ký ức 65 năm với nhịp sống hôm nay; từ truyền thống của lực lượng đến những lựa chọn, hy sinh và tình đồng đội phía sau mỗi nhiệm vụ.

Chương trình hướng đến cách kể giàu cảm xúc nhưng dựa trên người thật, việc thật, để khán giả cảm nhận giá trị của bình yên qua những điều gần gũi: mái nhà còn sáng đèn, lớp học mở cửa, nhà máy vào ca và Thành phố thức dậy an lành.

Mạch chương trình dự kiến gồm trailer 65 năm – Một hành trình giữ bình yên, Bài ca Cảnh sát PCCC, tân cổ Hoa sen trong lửa, video Thành phố thức giấc và trường đoạn Đi về phía ngọn lửa.

Phóng sự, giao lưu “Những người trở về từ lằn ranh sinh tử” đưa các câu chuyện của chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo và đại diện Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng PC07 đến gần công chúng.

Các trường đoạn nghệ thuật tiếp nối gồm trích đoạn cải lương Lời thề giữa biển lửa, Khúc ca Cựu Công an nhân dân Việt Nam… phần vinh danh và trao truyền giữa Đại tá Lê Tấn Bửu với Anh hùng LLVTND – Thượng tá Nguyễn Chí Thành, tác phẩm Khát vọng và Nhịp sống bình yên.

Sau phần truyền hình trực tiếp, chương trình tại nhà hát dự kiến tiếp tục với trích đoạn Chuyện tình khói lửa.