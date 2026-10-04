Đồng hành thanh niên khuyết tật

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đối với chị Lê Thị Diện (sinh năm 1994, trú phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội), năm 2019 là bước ngoặt của đời người. Sau một tai nạn trong lúc làm việc, người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn này buộc phải sống cùng chiếc xe lăn. Nỗi đau thể xác cùng cảm giác bất lực, thất vọng khi tuổi còn trẻ khiến chị Diện đã có lúc suy nghĩ tiêu cực. Nhưng thương con trai đầu lòng mới tròn 3 tuổi, chị gắng gượng vượt qua mặc cảm để hòa nhập cuộc sống.

Chị Diện tập làm quen với cách hoạt động bằng xe lăn, tự chăm sóc bản thân và mở một cửa hàng buôn bán nhỏ tại nhà. Chị còn thử bán hàng trực tuyến, nhận thu tiền điện nước, thanh toán dịch vụ cho hàng xóm... Tất cả để có “đồng ra đồng vào” nuôi con khôn lớn.

Nỗ lực đó, cùng sự quan tâm từ bà con lối xóm giúp chị Diện không còn sống khép kín. Chị năng nổ tham gia các hoạt động cộng đồng và tìm thấy niềm đam mê với thể thao, tích cực tham gia các chương trình văn hóa-văn nghệ do Hội Người khuyết tật Thành phố Hà Nội tổ chức, là gương mặt thường trực trong các buổi hỗ trợ dạy nghề thêu cho người khuyết tật ở địa phương.

Năm 2023, chị Diện giành Huy chương vàng nội dung đua xe lăn do Câu lạc bộ Chấn thương cột sống “Khát vọng” tổ chức, đạt Huy chương bạc nội dung cùng tên và Huy chương đồng bộ môn Kick Darts tại Giải Thể thao giải trí Hà Nội mở rộng. Sau đó một năm, chị đoạt Huy chương bạc đồng đội Kick Darts tại giải đấu Mass Sport Tournament... Đến năm 2025, chị Lê Thị Diện giành danh hiệu “Người đẹp có gương mặt khả ái nhất” tại Cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết 2025, do Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam phối hợp tổ chức.

Sau rất nhiều thành tích, vận động viên nghiệp dư “9x” trở thành một trong 26 tấm gương giành Giải thưởng “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Công ty TCP Việt Nam triển khai vào đầu tháng 9 vừa qua.

Giải thưởng năm nay tích hợp nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Tiêu biểu là chương trình đồng hành “Thanh niên khuyết tật Việt Nam khởi nghiệp trong kỷ nguyên số”. 4 dự án, ý tưởng xuất sắc nhất chương trình sẽ nhận hỗ trợ tiền mặt, hiện vật, công cụ sản xuất, được tư vấn chuyên môn, kết nối đầu ra sản phẩm... với kinh phí 50 triệu đồng/dự án. Năm 2026 cũng là lần đầu Ngày hội “Tỏa sáng nghị lực Việt” được tổ chức, tạo không gian kết nối, học hỏi, trải nghiệm và phát triển dành cho thanh niên khuyết tật, tạo cơ hội cho họ phát huy năng lực, tự tin lập thân, lập nghiệp và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

“Ngoài ra, Ban tổ chức còn thực hiện chương trình “Sắc màu nghị lực” để lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng của các gương “Tỏa sáng nghị lực Việt” qua mạng xã hội và khởi động cuộc thi “Tìm kiếm tài năng thanh niên khuyết tật” trong các lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc và hoạt động cộng đồng. Tất cả nội dung đều được đổi mới, nâng cao tính thiết thực cũng như chiều sâu nhằm đồng hành toàn diện với thanh niên khuyết tật”, đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết.