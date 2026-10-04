Lắng đọng Luông Pha Băng

Từ Việt Nam có thể đi máy bay đến cố đô hoặc di chuyển đường bộ qua cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên) hay Nậm Cắn (Nghệ An). Du khách thường theo tour đến Thủ đô Viêng Chăn tham quan, rồi theo đường bộ lên phía Bắc chừng 350 km là đến Luông Pha Băng.

Xiêng Thong - Ngôi chùa nổi tiếng, biểu tượng của cố đô.

Nằm bên dòng sông Mê Kông, từng là kinh đô của Vương quốc Lan Xang từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 16, Luông Pha Băng hiện còn rất nhiều công trình kiến trúc như cung điện, đền đài và nhiều ngôi chùa cổ mang phong cách kiến trúc đặc trưng của Lào. Hầu hết các ngôi chùa và cung điện ở đây đều được bảo quản gần như nguyên vẹn, hoặc được trùng tu nhưng vẫn giữ được nét độc đáo vốn có. Đặc biệt, người dân bản địa còn giữ gìn những nét văn hóa truyền thống, ít bị ảnh hưởng bởi cuộc sống hiện đại.

Những ngày ở cố đô, chúng tôi được Hoàng Thành, du học sinh người Hải Phòng mà chủ khách sạn giới thiệu giúp đỡ đoàn trong chuyến trải nghiệm tại đây. Hoàng Thành đang học năm thứ hai, ngành ngôn ngữ Trường Đại học Su Pha Nu Vông hào hứng hướng dẫn đoàn thăm những con phố cổ kính, mái nhà cao không quá hai tầng, ngói phủ rêu phong, liên tưởng đến Hội An của Việt Nam, tĩnh lặng vào ban ngày, trở thành khu chợ tấp nập vào buổi tối.

Cung điện Hoàng gia Luông Pha Băng là công trình lịch sử quan trọng nhất của cố đô Lào, nơi lưu giữ dấu ấn vàng son của vương triều và những giá trị văn hóa đặc sắc. Năm 1995, Cung điện được cải tạo và chính thức mở cửa dưới tên gọi Bảo tàng Cung điện Lào. Trong cung có phòng ngai vàng, là nơi tổ chức các nghi lễ quan trọng, trang trí bằng gạch khảm tráng gương, họa tiết vàng rực rỡ. Điểm nhấn là ngai vàng bằng gỗ quý, chạm khắc hình voi - biểu tượng của vương quốc Lào từ hàng trăm năm trước. Du khách còn được chiêm ngưỡng tượng Phật Prabang cao 83 cm đúc bằng vàng, tương truyền đã có lịch sử hơn 2.000 năm, là bảo vật linh thiêng nhất của Lào. Hay những viên ngọc có giá trị rất lớn, từng được hoàng gia bảo vệ suốt nhiều thế kỷ…

Hoàng Thành kể, đa số người dân nước Lào theo Phật giáo, cho nên ở Luông Pha Băng có rất nhiều ngôi chùa cổ. Đặc điểm rõ nét là các ngôi chùa ở Lào đều có mái cong mềm mại, cao vút. Ngôi chùa cổ nhất, đẹp nhất, trở thành biểu tượng của Luông Pha Băng là Xiêng Thong, được xây dựng vào năm 1559-1560. Đối với những tín đồ Phật giáo thì đây là địa chỉ linh thiêng nhất. Riêng du khách, ngôi chùa ấn tượng bởi kiến trúc đặc biệt với mái trải dài, cong mềm mại, mang nét nguy nga, tráng lệ. Bên trong chùa có những bức họa, phù điêu dát vàng lộng lẫy, kể về văn hóa dân gian Lào, giúp cảm nhận phần nào lịch sử vùng đất này.

Học sinh Luông Pha Băng trong trang phục truyền thống.

Ở trung tâm cố đô có núi Phou Si, du khách phải leo hơn 300 bậc đá để lên đến đỉnh và từ đó có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố thơ mộng. Đỉnh núi còn có các ngôi đền và tượng Phật linh thiêng, là điểm tổ chức diễu hành năm mới của người dân cố đô. Nếu đến đây vào dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào (giữa tháng Tư dương lịch), du khách sẽ được đắm mình trong không khí lễ hội té nước đặc sắc, phong tục buộc chỉ cổ tay may mắn, lễ tắm tượng Phật. Năm 1995, cố đô Luông Pha Băng được UNESCO công nhận là di sản thế giới đầu tiên của nước Lào.

Luông Pha Băng trầm mặc mang trong mình những công trình cổ kính và đặc sắc. Con người nơi đây luôn thân thiện, mến khách. Hình ảnh những đoàn nhà sư mặc áo cà sa vàng rực, sáng sớm nào cũng lặng lẽ khất thực như một phần tất yếu của cố đô, đã trở thành điểm nhấn của Luông Pha Băng. Còn du khách khi được tận mắt chứng kiến sẽ cảm nhận thật đẹp đẽ, linh thiêng, huyền ảo như chỉ có trong những giấc mơ. Đó là những “tài sản vô giá” mà chính quyền thành phố đang giữ gìn, chú trọng quảng bá và thúc đẩy phát triển du lịch.

Được mệnh danh là thành phố di sản nhưng nhịp sống của người dân nơi đây không hối hả, sôi động như nơi khác, rất đỗi bình lặng, sâu lắng, thích hợp với du lịch trải nghiệm, chữa lành, tâm linh. Qua mỗi năm, lượng du khách đến với cố đô càng nhiều. Ở đây có rất đông người Việt Nam, chủ yếu quê ở tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sinh sống, kinh doanh dịch vụ. Nhiều khách sạn, nhà hàng của người Việt, được trưng biển, giới thiệu, giao tiếp bằng song ngữ Việt - Lào. Mỗi khi tiếp xúc với người bản địa, nếu biết bạn là người Việt, họ luôn dành những tình cảm đặc biệt trân quý.

Khi chia tay với chúng tôi, Hoàng Thành chia sẻ, khác với nhịp sống ở thành phố cảng Hải Phòng tấp nập, hai năm học tập ở cố đô, cậu đã cảm mến Luông Pha Băng trầm mặc và thơ mộng, yêu cô gái Lào cùng lớp xinh đẹp và coi nơi đây là quê hương thứ hai của mình.